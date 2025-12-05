¡Ú¥íー¥¸ー¥íー¥¶¡ÛÂç¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë3ÉÊ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥éーÅÐ¾ì¡ª12·î6Æü¥Ñ¥Õ¤ò¡¢12·î15Æü¥Ö¥é¥·2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥¸ー¥íー¥¶¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æÅÄ ¿Î¾Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥Ó¥íー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Õ 2P PK¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥· PK¡×¤È¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥é¥· PK¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë3ÉÊ¤Ï¡¢¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ðー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤È¡¢Çò¤¤¥Ó¥íー¥É¿¥À¸ÃÏ¤Î¥Ñ¥Õ¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯ÄêÈÖ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Êºù¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î´ûÂ¸ÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÍÑÅÓ¤Ë¤è¤ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿´²Ú¤ä¤°¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤Êý¤Ø¤Î¿·½Õ¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤é¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥· PK¡×¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥é¥· PK¡×¡Ö¥Ó¥íー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Õ 2P PK¡×
¥íー¥¸ー¥íー¥¶ ¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥· PK
´ûÂ¸¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥·¡×¤Ï¡ÖÁ´¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥óÂÐ±þ¡×¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¦¥·¥êー¥º¡×Âè1¹æ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¥Ã¥É¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë»È¤¨¤ë¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¤ÎÅ·ÌÌ¤¬¥ªー¥Ð¥ë·¿¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥«¥Ðー¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë´ë²èÃ´Åö¼Ô¤¬¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥·¤ÎÁ¡°Ý¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¡¢»ý¤Á¼ê¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤ò»Ù¤¨¤ë¶â¶ñ¤Î¸ý¶â¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡¦Á´¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥óÂÐ±þ
¥ê¥¥Ã¥É¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¡¢Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤ä¤¹¤¤ÊæÀè·Á¾õ
ÌÜ¸µ¡¢¾®É¡¼þ¤ê¡¢ËË¤Ê¤É¤Ë¤âÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥Ðー¤·¤ä¤¹¤¤¥ªー¥Ð¥ë·¿¤ÎÊæÀè¡£
ÊæÀè¤ÎÀèÃ¼¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¶Ñ°ì¤Ë¥¥ì¥¤¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥«¥Ðー¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÀè¤Î¥Õ¥é¥Ã¥ÈÌÌ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È©Åö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥Ö¥é¥·ÌÓ¤Ï¹çÀ®Á¡°Ý¡ÊPBT¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£
Á¡°Ý1ËÜ1ËÜ¤Ë½Ì¤ì²Ã¹©¤ÈÌÓÀè¤Î¶ËºÙ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢È©Åö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤·Àö¤Ã¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥çー¥È¥Ï¥ó¥É¥ë
ÎÏ¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥çー¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¥¿¥¤¥×¡£
ÌÚÀ½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊæÀè¤ò¼é¤ë¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÉÕ¤
¤´¼«Âð¤Ç¤ÎÊÝ´É¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ðー¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÀè¤ÎÊÑ·Á¤ä¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤«¤éÊæÀè¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥íー¥¸ー¥íー¥¶¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥· PK
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§\792¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨11·îÃæ½Ü¤è¤êLOFT¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£
¥íー¥¸ー¥íー¥¶ ¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥é¥· PK
¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¤¬ÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´¥Ñ¥¦¥ÀーÂÐ±þ¡×¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥ÀーÀìÍÑ¥Ö¥é¥·¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´¥Õ¥¡¥ó¥ÇÂÐ±þ¡×¤òëð¤Ã¤Æ2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ö¥é¥·¡×¡¢2023Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ñ¥Õ2P¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¡ÖÁ´¡ü¡üÂÐ±þ¡×¥·¥êー¥º¤Î»ÐËåÉÊ¤Ç¡¢2024Ç¯12·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¦¤Á¤ï¡Ë·¿¡×¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌÓÎÌ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦Á´¥Ñ¥¦¥ÀーÂÐ±þ
¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥Áー¥¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¸å¤ËÍ¾Ê¬¤ÊÊ´¤òÊ§¤¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¿¤Ã¤×¤êÌÓÎÌ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¦¤Á¤ï¡Ë·¿¡×·Á¾õ
¹ü³Ê¤Ë±è¤¤¡¢¹¤¤ÌÌ¤âºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤âÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¥íー¥¸ー¥íー¥¶ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¦¤Á¤ï¡Ë·¿¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌÓÎÌ¤¬È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ÌÓÀè¤Î¶ËºÙ²Ã¹©¤ÇÈ©Åö¤¿¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ê¤á¤é¤«¡£
¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¼«Á³¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»È¤¦ÉôÊ¬¤Ç¹ü³Ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª
¥Ö¥é¥·¤ÎÀèÃ¼¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡£ÊæÀè¤ÎÃæ±û¤Ë»Ø¤òÅº¤¨¤ÆÇö¤¯¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÊæÀè¤¬¥«ー¥Ö¤·¡¢¤è¤êºÙÉô¤Þ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥·¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤ä¥Áー¥¯¡¢¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉý¹¤¯¤Õ¤ó¤ï¤êÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊæÀè¤ò¼é¤ë¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÉÕ¤
¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÌÓÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊæÀè¤ò¼é¤ë¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÉÕ¤¡£
¤´¼«Âð¤Ç¤ÎÊÝ´É¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ðー¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÀè¤ÎÊÑ·Á¤ä¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤«¤éÊæÀè¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥íー¥¸ー¥íー¥¶ ¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥é¥· PK
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§\1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢EC¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨11·îÃæ½Ü¤è¤ê@cosme¡¦PLAZA¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£
¥íー¥¸ー¥íー¥¶ ¥Ó¥íー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Õ 2P PK
ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Ó¥íー¥É¿¥À¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥ÀーÀìÍÑ¥Ñ¥Õ¡×¤Ç¤¹¡£ ¥Ñ¥¦¥Àー¤òÀ¸ÃÏ¤ËÙæ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤é»È¤¦¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¢¤¿¤ê¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ2021Ç¯3·î3ÆüÈ¯Çä¡£¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤Î¥Ñ¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÓÂ¤¬Ä¹¤¯Ê´´Þ¤ß¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î1ÉÊ¤Ç¤¹¡£2¸ÄÆþ¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÌ©¤«¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¥Ó¥íー¥É¿¥À¸ÃÏ¤òºù¤Î²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤¬¡¢Í¥²í¤Ê¸÷Âô¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¾åÉÊ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦Í¥²í¤Ê¸÷Âô¤ò»ý¤Ä¥Ó¥íー¥É¿¥À¸ÃÏ
ÆüËÜ¤Ç¿¥¤é¤ì¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÍ¥²í¤Ê¸÷Âô¤ò»ý¤Ä¥Ó¥íー¥É¿¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥á¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È½À¤é¤«¤¤´¶¿¨¤Î¥Ñ¥Õ¤Ï¡¢¤ªÈ©¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥íー¥¸ー¥íー¥¶ ¥Ó¥íー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Õ 2P PK
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦EC¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥íー¥¸ー¥íー¥¶¡¡¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¥·¥êー¥º¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡ã¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡ª¡×
¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
1998Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥á¥¤¥¯¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Ñ¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¥Äー¥ë¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Äー¥ë¤ÈÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥¸ー¥íー¥¶¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤ÇËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë´¶Æ°¤È¶Ã¤¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP ¡§https://www.chantilly.co.jp/brand/rosyrosa/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¡§https://www.instagram.com/rosyrosa.official/
¡ã¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥¸ー¥íー¥¶
0120-253-001¡ÊÊ¿Æü 9:00～17:30¡¢ÅÚÆü½Ëº×Æü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
https://www.chantilly.co.jp/contact/
¢©102-0083 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®4-2-6 ½»Í§ÉÔÆ°»º¹íÄ®¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë