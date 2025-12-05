´ØÀîÂ¼DAO¡¦½®¶¶Â¼DAO¤¬¡ÖLocal Web3 Expo 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î¡Ö»°¾ò¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³Ø¹»¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLocal Web3 Expo 2025¡×¤Ë¡¢¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¤«¤é¡¢¿·³ã¸©¡¦´ØÀîÂ¼DAO¤ÈÉÙ»³¸©¡¦½®¶¶Â¼DAO¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¡ßWeb3¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äDAO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë"¿·¤·¤¤ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý"¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£DAO¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸½¾ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Local Web3 Expo 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLocal Web3 Expo 2025¡×¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ç¿Ê¤àWeb3³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£NFT¤äDAO¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤òÌÏº÷¤¹¤ë»öÎã¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤äÊ¬»¶·¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥íー¥«¥ë¤¬¸ò¤ï¤ëÃÏ°è¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¾Î¡§Local Web3 EXPO 2025
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～16:00
²ñ¡¡¾ì¡§»°¾ò¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³Ø¹»¡Ê¿·³ã¸©»°¾ò»ÔºùÌÚÄ®12-38¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¢Web3´ØÏ¢´ë¶È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢³ØÀ¸¡¢»ÔÌ±
Íè¾ì¼Ô¡§100～150Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://brainy-memory-29f.notion.site/Local-Web3-Expo-2025-2873070c9e4780648894cc6aeccdcb81
ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO½ÐÅ¸ÃÏ°è
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¤Î´ØÀîÂ¼DAO¡¦½®¶¶Â¼DAO¤Î£²¤Ä¤ÎDAO¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÀîÂ¼DAO
´ØÀîÂ¼DAO¥¢¥¤¥³¥ó
¿·³ã¸©´ØÀîÂ¼DAO¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·³ã¸©½é¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¤Ç¤¹¡£
DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥³¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Â¼Ì±¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¡¢Á´¹ñ¤ÎDAO¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿´ë²è¤ä´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÅÏîµÅ¡¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖDAO¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÆ°¤¯´Ø·¸¤ò¾¯¤·¤º¤Ä°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎLocal Web3 Expo 2025¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDAO±¿±Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿±ÇÁüÅ¸¼¨¤Ç½ÐÅ¸¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎµÏ¿¤È¡¢ÃÏ°è¤ÈDAO¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¦¤ËÊâ¤ó¤Àµ°À×¤ò±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢´ØÀîÂ¼¤Î´äÁ¥»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦ÂçÄÍ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ü¤ó¤´¡×¤µ¤ó¤Î¥Á¥é¥·¤âÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ú¿·³ã¸©´ØÀîÂ¼¥Á¥é¥·¡Û¤Ü¤ó¤´¤Î¤ªÊÆ¤¬´ØÀîÂ¼¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
https://prtimes.jp/a/?f=d91165-231-fd8bfd65ac4069ec88bb3f9234bfd5a7.pdf´ØÀîÂ¼DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¥³¥Æ¥Ä¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯6·î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´ØÀîÂ¼DAO¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Â¼¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ØÅÏîµÅ¡¡Ù¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÈDAO¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤äDAO¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î"¶¦¤ËÆ°¤¯"´Ø·¸¤ò¤É¤¦À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¨¡¨¡¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¼Â¸³¤ÎµÏ¿¤ò±ÇÁü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö¡¦¥µ¥¤¥È
- ¡Ú¿·³ã¸©½é¡Û´ØÀîÂ¼¤ÇÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¡Ê¥À¥ª¡Ë³«»Ï¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³èÀ²½ÌÜ»Ø¤¹https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000091165.html
- ¡Ú´ØÀîÂ¼¡Û½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ¸³¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦²ñ¡×³«ºÅhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000091165.html
- ´ØÀîÂ¼DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¥³¥Æ¥Ä¤µ¤ó¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://kotetsu.tech/
½®¶¶Â¼DAO
½®¶¶Â¼DAO¥¢¥¤¥³¥ó
ÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼DAO¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¤Ç¤¹¡£
DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤Ë¤·¤±¤ó¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¼Ì±¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¡¢Á´¹ñ¤ÎDAO¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤ä¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëAI¶µ¼¼¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¡Öfork¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½®¶¶Â¼¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈDAO¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ò¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê´Ø·¸À¤ä´Ø¤ï¤ê¤·¤í¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎLocal Web3 Expo 2025¤Ç¤Ï¡¢»æÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¥Á¥é¥·ÇÛÉÛ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤äÂ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½®¶¶Â¼DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¤Ë¤·¤±¤ó¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÎáÏÂ6Ç¯¤«¤é¡¢Â¼Ì±¤¬Ç¯Îð¤äÀ¸¤Þ¤ì¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¼Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¿¢¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼Ì±¤ÎÊý¤À¤±¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DAO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¼Ì±¤ÎÊý¤Ë¤ÏNFT¤Ê¤É³°Éô¤Î¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¡¢Â¼³°¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¼¤Î¶õµ¤´¶¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö
- ¡ÚÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¡ÛÆüËÜ°ì¾®¤µ¤ÊÂ¼¡ØÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¡Ù¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ïhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000091165.html
- ¡ÚÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¤Ç³«ºÅ¡Û¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025～¼ï¤Þ¤¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÊÔ～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000091165.html
- ¡Ú½®¶¶Â¼¡Û¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025～¼ï¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÊÔ～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000091165.html
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DAO¤äNFT¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇNFT¡¿´Ñ¸÷NFT/ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë»¥ËÚÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Î¤»¤¿NFT¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÇDAO¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ö¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡×¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Çº£Æü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£º£Æü¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËNFT¤È¤¤¤¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢±þ±ç¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à ²ñ¼Ò¾ðÊó
- ²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à
- ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§È«Ãæ Çî¾½
- ½êºßÃÏ¡¡ ¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ38¾òÀ¾6ÃúÌÜ2ÈÖ23 ¥«¥È¥é¥óËãÀ¸302¹æ¼¼
- ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2020Ç¯11·î18Æü
- »ñËÜ¶â¡¡ ¡§1²¯6449Ëü±ß¡Ê½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³«È¯
