¥¹¥Þー¥È¥½ー¥ë¡Öardi¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±çÁí³Û2,000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·½ªÎ»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢¶¶Çî¿Î¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥½ー¥ë¡Öardi¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àMakuake¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢780Ì¾¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢59Æü´Ö¤Ç»Ù±çÁí³Û2,074Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é24»þ´Ö¤Ç1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Êâ¹Ô¥Çー¥¿¤ä»ÑÀª¤Î¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î»ÑÀª¤äÊâ¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ä¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ýー¥¿ー¤«¤é¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¥Çー¥¿¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢ardi¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¡¢Â¤Ø¤ÎÉé²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊâ¤Êý¤ò²þÁ±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÏ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³°È¿Êììæ¤äÂÎ·¿¤ä»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÄ¹Ç¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¹øÄË²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¤¹¤°¤Ë»Ù±ç¤ò·è¤á¤¿¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À½ÉÊ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯ÆÏ¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÊâ¤Êý¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¡×
¡Ö»ÑÀª²þÁ±¤Î¤¿¤á¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢Â¨¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖAIµ»½Ñ¤¬Æü¾ï¤Î¡ÖÊâ¤¯¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤Í¡£´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¿¤À¤Î·×Â¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¾ÍèÀ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SNS¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢ardi¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¤´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ£À®¾õ¶·
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ - 2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ¡Ê59Æü´Ö¡Ë
Ã£À®¶â³Û¡§20,740,896±ß
»Ù±ç¼Ô¿ô¡§780¿Í¡ÊÂæ¿ô¡§1,024Âæ¡Ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Makuake
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/smartsole-ardi/
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡Öardi¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë·¿¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÂÎ¢¤Î°µÎÏ¤äÆ°¤¤Î¾ðÊó¤ò¥»¥ó¥µー¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÊâ¹Ô¤ä»ÑÀª¤Î¥¯¥»¤ä¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§×¢¶¶Çî¿Î
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§pr@flicfit.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://flicfit.com/