¡ÚLively¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý¹çÅª·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Lively¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡ËÂÐ±þ¤ò¡Ö·Ð±Ä¡×¤È¡Ö¼ÂÌ³¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯12·î¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Lively¤¬¼çÂÎ¤È¤·¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ±¡¡¦¿·Â¼µ£¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó (ÄÌ¾Î¡§AWCP¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾å¸¶(¥«¥Ð¥ê¥¢)¤Þ¤Û¡Ë¤È¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÜ»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ÐºÑ¡×¡Ö²Ê³Ø¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Î»°°Ì°ìÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¿ä¿Ê¤Î¥Ùー¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️ ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë´Ä¶¡¦¿Í¸¢¤ÈÊÂ¤ÖESG¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¡¦ÃÜ»º¤äÆ°Êª¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¼è¤ê°·¤¦¥»¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢CSRD¡Ê´ë¶È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Êó¹ð»ØÎá¡Ë¤ä ESRS¡Ê²¤½£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Êó¹ð´ð½à¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Ë´Ø¤¹¤ë±Æ¶Á¤äÂÐ±þ¾õ¶·¤Î³«¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¡¢Business Benchmark on Farm Animal Welfare¡ÊBBFAW¡Ë¤ä FAIRR Initiative ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¦Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ´ð½àÀ°È÷¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬³ÎÎ©¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢SSBJ¡ÊÆüËÜÈÇ ISSB ´ð½à¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¾®Çä¡¦Î®ÄÌ¡¢¿©Æù¡¢²È¶Ù¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÆ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò°·¤¦¥»¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î±Æ¶ÁÉ¾²Á¤äÇä¾å¹½À®¤ÎÇÄ°®¡¦³«¼¨¤¬¡Ö·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️ Lively¤Î¼èÁÈ¤ß
1. ÌÜÉ¸ÀßÄê
¹ñºÝ´ð½à¡ÊWOAH¡¢OECD, ISO¡¢EU Farm to ForkÅù¡Ë¤ä´ë¶ÈÍýÇ°¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ»´ü～ÃæÄ¹´ü¤Ç¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤òÀßÄê
2. ÀïÎ¬ºöÄê¡¦KPIÀß·×
Ä´Ã£¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¤Î³ÆÃÊ³¬¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦µ¡²ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÀïÎ¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÈKPIÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ
3. ¥ê¥¹¥¯¡¦µ¡²ñ¤Î²Ä»ë²½¡¦É¾²Á
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤äÅê»ñ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¡¢²þÁ±¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÄêÎÌ²½¤ò¼Â»Ü
4. ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×
¼ÒÆâÊý¿Ë¤ä°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¡¢¼è°úÀè´Æºº¡¦Ç§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
5. ¾ðÊó³«¼¨ÀïÎ¬¤ÎºöÄê
ISSB¡¢SSBJ¡¢CSRD¡¢ESRS¡¢GRI ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ³«¼¨´ð½à¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤È¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê¥À¥Ö¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿®ÍêÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤³«¼¨Êý¿Ë¤òÀß·×
6. ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç
²þÁ±¿ÊÄ½¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸»Ù±ç¡¢Âè»°¼Ô¥ì¥Ó¥åー¤È¤ÎÀ°¹çÀ³ÎÇ§¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤ò³ÎÊÝ
7. ¸¦½¤¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü
·Ð±ÄÁØ¡¦´ÉÍý¿¦¡¦³Æ»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¹ñºÝÆ°¸þ¡¦²Ê³ØÅªÃÎ¸«¡¦»öÎã¤ò¸ò¤¨¤¿¸¦½¤¡¦ÂÐÏÃ·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
◼️ ÀìÌç²È¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Lively¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÂÎÀ©¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Lively¹çÆ±²ñ¼Ò
·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£KPIÀß·×¡¢¾ðÊó³«¼¨¡¢ESGÉ¾²Á²þÁ±¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý¹çÅª·Ð±Ä»Ù±ç¤òÃ´¤¦
ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ±¡¡¦¿·Â¼µ£¶µ¼ø
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢²Ê³Ø¡¦Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Lively¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¤äÈæ³Ó¸¡¾Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Ø½ÑÅª´ÑÅÀ¤«¤éÂè»°¼Ô¥ì¥Ó¥åー¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤òÄó¶¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊAWCP¡Ë
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢ÀìÌç¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ´ð½à¡¦À¯ºöÆ°¸þ¡¦¹ñÆâ³°¤Î»öÎã¤Ë´ð¤Å¤¯ÀìÌçÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¶¨ÎÏ
◼️ ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø ¿·Â¼µ£¶µ¼ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ï²Ê³Ø¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤À¤±¡¢²Ê³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤º¤é¤¤²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾ðÊó¤ä¥ê¥¢¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Â¼µ£¶µ¼ø¤Î¼ç¤Ê¤´·ÐÎò(https://kenkyu-web.tuat.ac.jp/profile/ja.fdbd9cb40c13ae3ff1a6b10dfec5719d.html)¡ÊÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ë
◼️ AWCP ¾å¸¶(¥«¥Ð¥ê¥¢)¤Þ¤ÛÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡¢¤È¤ê¤ï¤±ºÎÍñ·Ü¤Î¥±ー¥¸¥Õ¥êー²½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎÑÍýÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤ÏESG·Ð±Ä¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢µÕ¤ËÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê»Ô¾ìÁÓ¼º¤ä½ÅÂç¤ÊÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ïº£¤ä¡¢½¾Íè¤Î·ÐºÑ¹çÍýÀ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÉ¬¿Ü¤ÎÈóºâÌ³²ÁÃÍ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁAWCP¤ÏÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ³¤³°¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äÀè¿Ê»öÎã¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êý¿ËºöÄê¤ÎÁð°Æºî¤ê¤«¤é¸øÉ½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢¶¦¤Ë²ò·èºö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(AWCP)(https://awcpj.org/) (¸ø¼°¥µ¥¤¥È)
◼️ Lively¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
(º¸¡ËFounder & CEO ¼ïÅÄµ£
¡Ê±¦¡ËCo-Founder & Co-CEO »°±ºÍ§¸«
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä´ð½à¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¹ñºÝÅª¤ËÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤ä³«¼¨¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦µ¡²ñÉ¾²Á¤ÎÌÌ¤ÇÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lively¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¡¦¿·Â¼µ£¶µ¼ø¤äAWCP¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³ØÅªÉ¾²Á¡¦´ë¶È¼ÂÌ³¡¦¹ñºÝ´ð½à¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö´ë¶È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¦Èó±ÄÍø¤Î¶¨Æ¯¥â¥Ç¥ë¡×¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ËÅ¬¤·¤¿¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¿ä¿Ê¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò´Ä¶¤äÀ¸»ºÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://livelyjp.com/#contact
¢£Lively¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lively¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤ÊÀ¸Ì¿¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏµå´Ä¶¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2022Ç¯12·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¦Âç³Ø¡¦NGO¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä»ö¶È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ : Lively¹çÆ±²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-5-3 Nagatacho GRiD 5F
ÀßÎ©¡§2022Ç¯12·î12Æü
ÂåÉ½¡§¼ïÅÄ µ£¡¢»°±º Í§¸«
»ö¶È¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ³°´ë¶È¤Ø¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://livelyjp.com/
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/livelyjp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/lively.jp/
¤ªÌä¹ç¤»Áë¸ý¡§info@livelyjp.com
ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?IkfHTmyPVq%252BCup2Difz8aP5pwVnAjsSI6elHceM0%252Fi%252FtO5iNRn8gS8X4lBTFzgEtozrTjFZYUg4%253D