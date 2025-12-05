¡ÚM¡õA¤´À®Ìó¡Û»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹ ¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥¨ーÎ¹¹Ô¤È¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶ÈÅ¸³«¤ÎSOU¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎM¡õA¤ò»Ù±ç
M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼¸ç)¤Ï¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥¨ーÎ¹¹Ô¤È¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Ç¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëSOU¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎM&A¤òÃç²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§º£²ó¤ÎM&A¤´À®Ìó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.ma-cp.com/case/success/144/
M&A³µÍ×
»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÇÎ¹¹Ô¼êÇÛ¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥¨ーÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤È¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆM&A¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÎ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー±Ä¶È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾ù¼õ´ë¶È¤ÎSOU¥°¥íー¥Ð¥ë¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤äË¡¿Í±Ä¶È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥¨ーÎ¹¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·½¾¶È°÷¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÃ×¤·¡¢Áê¸ßÊä´°¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢À®Ìó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ùÅÏ´ë¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥¨ーÎ¹¹Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤Àî ¿Î³¤ »á
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©Çë»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§JTB¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸ー¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÎ¹¹Ô¤Î¼êÇÛ¶ÈÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¹Ò¶õ·ô¤ä£Ê£Ò³Æ¼Ò¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
M&A¤Î¸¡Æ¤ÍýÍ³¡§¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹È¯Å¸¤Î¤¿¤á
¾ù¼õ´ë¶È
SOU¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
SOU¥°¥íー¥Ð¥ë&¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ¾®¾¾ ´´ »á
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶È¡¢¾ã³²Ê¡»ã»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
M&A¤Î¸¡Æ¤ÍýÍ³¡§»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á
ËÜ·ïÃ´Åö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ë¶È¾ðÊóÉô ²ÝÄ¹ ÅÄÃæ Íµ´ð
Á°¿¦¤Ï¼«¿È¤Ë¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤ä¾Ú·ô¤ò°·¤¦ÂåÍýÅ¹¤òÁÏ¶È¡£TOT´ð½àÃ£À®Åù¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î³ÈÂç¤ËÇº¤ß¡¢²ñ¼Ò¤ò¾ùÅÏ¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ¶È·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¿®¾ò¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§M&A ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É 6080¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¸ç
ÀßÎ©¡§2005Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§M&A Ãç²ð»ö¶È
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§03-6770-4300
URL¡§https://www.ma-cp.com/