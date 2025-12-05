ÄÅÆî¾úÂ¤¡ÖGO DINER¡×¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ù¥ë¥Ê¥Æ¥£¥ª X¡Çmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¿·³ã¸©ÄÅÆîÄ®¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤ëÄÅÆî¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ãæµû¾Â·´ÄÅÆîÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ·ò¸ã¡¢°Ê²¼¡ÖÄÅÆî¾úÂ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Î¤¢¤Æ¤Þ¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ù¥ë¥Ê¥Æ¥£¥ª¡×¡Ê¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëX¡Çmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢ÅöÂ¢¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ÖGO DINER¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£IWC2025½ãÊÆÂç¶ã¾úÉôÌç¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ìÇÕ¤ò¡¢»°¶¶ÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂè6²ó À¤³¦Íø¼ò»Õ¥³¥ó¥¯ー¥ë ¾®Çä¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×²¡ÌÚÅ¹Ä¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌÃ¼ò¤ÈÎÁÍý¤ÎºÇ¾å¤ÎÄ´ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë²¡ÌÚÅ¹Ä¹¼«¤é¤ÎÁªÄê¤Ë¤è¤ê¡¢GO DINER ¤¬¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÇÕ¡É¤È¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
IWC2025 ¶â¾Þ¼õ¾Þ¼ò ¡ß »°¶¶ÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤ÎÈþ¿©
GO DINER¤Ï¡¢IWC¡ÊInternational Wine Challenge¡Ë2025 ½ãÊÆÂç¶ã¾úÉôÌç ¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ÄÅÆî¾úÂ¤¤ÎÂåÉ½¼ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Àã¹ñÄÅÆî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê»Å¹þ¤ß¿å¡¢¹ëÀãÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¹Ú´Ä¶¡¢¤½¤·¤ÆÅÎ»á¤ÎÄ©Àï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëåºÎï¤Ç±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥Ê¥Æ¥£¥ª¤ÎX¡Çmas¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
ºÊÍ¥Ýー¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥¹¥Ï¥à
È¬³¤»³À¶¼òÄÒ¥¸¥ãー¥ー
YUKIMUROÏÂµí¥³¥ó¥Óー¥Õ
¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥åÉ÷¡ÊÈ¬³¤»³É÷ÇÞ²Ö»ÈÍÑ¡Ë
Àã¤Ò¤«¤ê¥Ýー¥¯À¸¥µ¥é¥ß
»°¶¶ÁíÎÁÍýÄ¹ÆÃÀ½¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥° / ¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー / ¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥Ë¥åー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¿·³ã¤ÎÈþ¿©¤ÈÁ´¹ñ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÄÅÆî¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡Ê¥Ù¥ë¥Ê¥Æ¥£¥ª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¢¨ ´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿
▶ X¡Çmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¿©ÉÊ¡Ë
https://www.belnatio-shop.com/SHOP/christmasspecial-2025.html
▶ X¡Çmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆüËÜ¼ò¥»¥Ã¥È¡ÊGO DINER ºÎÍÑ¡Ë
https://www.belnatio-shop.com/SHOP/christmas-special-alcoholset-2025.html
ÄÅÆî¾úÂ¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£µ¨¤Î¼òÂ¤¤ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¿·¼ò¤Î»Å¹þ¤ß¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥Æ¥£¥ªÍÍ¡¦ÄÅÆî¾úÂ¤¤È¤â¤ËÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¿·³ã¤òË¬¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÅÆî¾úÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÅÆî¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ãæµû¾Â·´ÄÅÆîÄ®¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆüËÜ¼ò¤òÀ¸»º¤¹¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢É¸¹â2,000mµé¤Î»³¡¹¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÅ·Á³¿å¤ò»Å¹þ¤ß¿å¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ»º¤Î¼òÊÆ¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¤ä¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼òÂ¤¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¡Ö±Û¸åÎ®¼òÂ¤µ»½ÑÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¸©ÃÎ»ö¾Þ¡ÊÂè1°Ì¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ëÀãÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄÅÆî¾úÂ¤¤Î¼òÂ¢
ÅÁÅý¤òÂº½Å¤·¤¿¼òÂ¤¤ê¤Îµ»½Ñ
Àã²ò¤±¿å¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿»Å¹þ¤ß¿å
ÄÅÆî¾úÂ¤¤ÎWEB¥Úー¥¸¡§ https://tsunan-sake.com/