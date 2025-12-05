NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ê¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾ÀîÍµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ¡Ë¤Ï¡¢Ç§Äê NPO Ë¡¿Í À¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¡Ê¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¡¢Íý»öÄ¹¡§´ä¾ë Íµ¡Ë¤Î¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â½õÀ®»ö¶È¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ½õÀ®Àè¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¼ý½¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤í¿å·×¡×¤ò¹ØÆþ¡¦ÇÛÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð¸³Â§¤ËÍê¤é¤Ê¤¤²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ó¼ý³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¡Ökawasemi002¡×
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤í¿å·×¤òÍÑ¤¤¤Æ²ÏÀî¤ÎÎ®ÎÌ¤È²ó¼ý¤´¤ßÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò·×Â¬¤·¡¢¤½¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ó¼ý³èÆ°¤ÎºÇÅ¬²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ä¸¦µæÊó¹ð¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNSÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶È¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤ò¾úÀ®¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½õÀ®·èÄê¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿Ê²½¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¤È¤Ï
À¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¤Ï¡¢Åö»þÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Í³²»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÎÉÔË¡Åê´þ»ö·ï¡ÖËÅç»ö·ï¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·úÃÛ²È¤Î°ÂÆ£ÃéÍº»á¤È¡¢ËÅç»ö·ïÊÛ¸îÃÄÄ¹¤ÎÃæË·¸øÊ¿»á¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿
NPO Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¡¢¸ø³²Ä´ÄäÀ®Î©¤òµ¡¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ê¡¢
ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¥¨¥ê¥¢¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ»ñ¶â¤Î½õÀ®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼«¤é¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤È100Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê³¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¥ª¥êー¥ÖºÏÇÝ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°úÍÑ¡§https://www.olive-foundation.org/about/
¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¥¼¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»Ù±ç¡¦¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü´óÉÕ¡¦¶¨»¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Çー¥¿²½¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢¸½¾ì³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã±È¯´óÉÕ¡¿¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¤´»²²Ã¡¢¤¤¤º¤ì¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢CSR³èÆ°¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÃÄÂÎHP¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¡¢²ó¼ý»Ù±ç¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢
¶¦Æ±PR¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://donation.cleanoceanensemble.com/
¡ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥í¥Ü¥Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë
ÅöÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
±Ä¶È¡¦¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç
¿Í»ö
¸½¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾®Æ¦Åç¡Ë
¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï·î£±²ó¥×¥í¥Ü¥ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î»²²Ã°Ê³°¤ËÊÀÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
▶ ¥×¥í¥Ü¥Î/¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://peatix.com/group/12922636
ÃÄÂÎ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÊNGO Clean Ocean Ensemble¡Ë
¡¦½»½ê¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®ºä¼ê¹Ã986ÈÖÃÏ
¡¦ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î
¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾Àî Íµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ
¡¦¼ç¤Ê³èÆ°¹ñ¡§ÆüËÜ¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cleanoceanensemble.com/
¡¦¸ø¼°SNS¡§https://lit.link/cleanoceanensemble
ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Clean¡ÊåºÎï¤Ê¡ËOcean¡Ê³¤¤ò¡ËEnsemble¡Ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£