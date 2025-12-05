½÷À¤Î¡È¶»¤Î¿â¤ìÇº¤ß¡É¤È¡È²÷Å¬À¡É¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò·è
³ô¼°²ñ¼ÒTumugi Works¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ðÈøµ±ÀÐ¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢½¾ÍèÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥é ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¥«¥Æ¥´¥êー¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤í¤±¤ë¥Ö¥é¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¿·¿§¡ÖMink Brown¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¿·¤·¤¤Çº¤ß¤Ç¤¢¤ë ¡È²÷Å¬¤À¤«¤é¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡£¤Ç¤â¿â¤ì¶»¤Ï·ù¤À¡É ¤È¤¤¤¦¡¢½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¸ÃÏ¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÀß·×¤·Ä¾¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤ÎÉáµÚ¤Ç¡Ö²÷Å¬¡á¶»¤¬¿â¤ì¤ë¡×»þÂå¤Ë
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¹ñÆâ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉUNIQLO¤¬2008Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¡Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö300ËüËç¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£
°Ê¹ß¡¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¤¥ó¥Êー»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2016Ç¯¤Î¥ï¥³ー¥ëÄ´ºº¤Ç¤Ï½÷À¤Î56¡ó¤¬¡Ö¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¤¥ó¥Êー¤ò»ÈÍÑ¡×¤È²óÅú¡£Æ±2020Ç¯Âå¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢³°½Ð»þ¤Ë¡ÖËèÆü¡¦¤Û¤ÜËèÆü¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Ìó4³ä¡×¼«Âð¤Ç¤Ï¡Ö3³äÄ¶¤¬¥Ö¥é¥È¥Ã¥×ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§¥æ¥Ë¥¯¥í 2008Ç¯¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢¥ï¥³ー¥ë¡Ö¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¤¥ó¥Êー»ÈÍÑÄ´ºº¡×¡Ê2016¡Ë¡¢½÷À¤Î¥¤¥ó¥ÊーÃåÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥¢¥ó¥±ー¥È 2020-2023¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ ¡È²÷Å¬¤µÍ¥Àè¡É ¤ÎÊ¸²½¤¬ÄêÃå¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤È¶»¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡ÖºßÂð´ü´Ö¤Ç¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ö¥é¤ËÌá¤¹¤Èµç¶þ¤ÇÂ³¤«¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢ ¡È¿â¤ì¶»¤ÎÉÔ°Â¡É ¤È ¡È²÷Å¬À¤ÎÄü¤á¡É ¤¬Æ±»þ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tumugi¤Ï¤³¤Î¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢
¡Ö¾å¸þ¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤È¡Ö²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤Îºþ¿·¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤í¤±¤ë¡×
½÷À¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹þ¤á¤ÆÄêµÁ¡£
¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¡áÊäÀµ¡×
²¼¤«¤éÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¾å¸þ¤¤Î´Ý¤ß¤ò¥ー¥×¡£
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¡á²÷Å¬¡×
¥Æ¥ó¥»¥ë¥â¥Àー¥ëÁÇºà¤Ë¤è¤êÈ©¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£µÛ¼¾À¡¦ÄÌµ¤À¤â¹â¤¯¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¤µ¤é¤Ã¤È²÷Å¬¤ÊÈ©¿¨¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î²¼Ãå¤Ï¡Ö²½³ØÁ¡°Ý¤â¤·¤¯¤ÏÌÊ¡×--¡Èµ¡Ç½ÀÅ·Á³Á¡°Ý¡É¤Ç¼¡À¤Âå¤Ø
ÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æ¤ÎÈ©Ãå¤ÎÇº¤ßÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ëµ¡Ç½À²½³ØÁ¡°Ý¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÅù¡Ë¤¬74.5¡ó¡¢ÌÊ¤¬65¡ó¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È©Ãå¡¦²¼Ãå¤ÎÂ¿¤¯¤¬²½³ØÁ¡°Ý¤ÈÌÊ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¥¨¡Ö²Æ¤ÎÈ©Ãå¤ÎÇº¤ß¡õÂÐºö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×2024Ç¯¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Tumugi¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤í¤±¤ë¥Ö¥é¤Ïµ¡Ç½ÀÅ·Á³Á¡°Ý¡Ê¹âµ¡Ç½¥ìー¥è¥ó¡Ë¤Î¥Æ¥ó¥»¥ë¥â¥Àー¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹çÀ®Á¡°Ý¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÛ¼¾À¡¦ÄÌµ¤À¤¬¹â¤¯¡¢ÌÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¼¾½á»þ¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÀöÂõÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶²Á¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¡È²÷Å¬¤òÁª¤Ö¡á¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÄü¤á¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤í¤±¤ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤ò²õ¤¹¤¿¤á¤Î½÷À¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ
¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¾å¸þ¤¤Ë»Ù¤¨¤ë¼«¿®
Èþ¤·¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤Ï¶¦¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£¼«¿®¤ò¤È¤â¤Ë¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¿·Ì¾¾Î¡§ Tumugi ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤í¤±¤ë¥Ö¥é¡ÊµìÌ¾¾Î¡§Tumugi ¥Ö¥é ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë
ÊÑ¹¹Æü¡§ 2025Ç¯12·î5Æü
¥«¥éー¡§ Sand Beige¡¢Noir Black¡¢Mink Brown¡Ê¿·¿§¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ S / M / L
ÁÇºà¡§ ¥Æ¥ó¥»¥ë¥â¥Àー¥ë¡Ü¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§\5,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTumugi Works
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0044¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®5ÈÖ3¹æ MIEUX½ÂÃ«¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ðÈø µ±ÀÐ
ÀßÎ©¡§ 2025Ç¯5·î2Æü
HP¡§https://tumugi-official.store
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@tumugi-official.store