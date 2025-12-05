¡Ú¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¡ÛÌîµå¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë°ìÀÐ¡ª ¡ÖÌîµåÌ¤·Ð¸³¼Ô¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÌµÎÁÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£¹Å¤¤»ØÆ³¤òÇÓ¤·¡¢À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆþ¸ý¤òÁÏ½Ð
¡ÖÌîµå¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¡£ ¥×¥íÁª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µ´¤´¤Ã¤³¤ä¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½é´ü¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Î¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¡¦½é¿´¼ÔÁØ¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁÌîµå¶µ¼¼¡ÖÌîµå¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌîµå¶¥µ»¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöµåÃÄ¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥Áー¥à»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Î¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹Å¤¤»ØÆ³·Á¼°¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤¬µ´¤´¤Ã¤³¤ä¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥²ー¥à·Á¼°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤È½ÓÉÒÀ¤òÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»É·ã¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Üー¥ë¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆþ¤ê¸ý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌîµå¿Í¸ý¸º¾¯¡×¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëµåÃÄ¤ÎÀïÎ¬Åª¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
- ²ÝÂê²ò·è·¿¥¤¥Ù¥ó¥È: ½¾Íè¤ÎÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ØÆ³·¿¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¡ÖÌîµåÌ¤·Ð¸³¼Ô¡×¡Ö¤Þ¤À¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¡£¶¥µ»¿Í¸ý¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¡¢À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º: ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ»¶ñ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬µ¤·Ú¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Î½é´ü¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤Þ¤¹
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖÌîµå¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤Ç¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡
ËÜÌîµå¶µ¼¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹Å¤¤¥Õ¥©ー¥à»ØÆ³¤äÀìÌçÅª¤ÊÎý½¬¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Üー¥ëÍ·¤Ó: Åê¤²¤ë¡¦Êá¤ëÆ°ºî¤ò¡¢¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤äÅªÅö¤Æ¤Ê¤É¤ÎÍ·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¯½¬ÆÀ¡£
- ±¿Æ°¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó: µ´¤´¤Ã¤³¤ä´ÊÃ±¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢Ìîµå¤ËÉ¬Í×¤ÊÁöÎÏ¤ä½ÓÉÒÀ¤òÍÜ¤¦¡£
- ¥×¥í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤: ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Üー¥ë¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½é´ü¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢½ã¿è¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¡Ö¥Üー¥ë¤Èµº¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¡¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º Ìîµå¶µ¼¼ ¡ÖÌîµå¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×
Æü»þ¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～12:00
¾ì½ê¡¡Ä¹Èø±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì
ÂÐ¾Ý¡¡ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Þ¤¿¤Ï½é¿´¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ
Äê°÷¡¡50Ì¾ÄøÅÙ
▪️¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÏÀß21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÈÎ©¥êー¥°µåÃÄ¡£NPB¤ª¤è¤Ó³¤³°¥×¥í¥êー¥°¤Ø¤ÎÁª¼êÇÚ½Ð¤Ï 29Ì¾ ¤È¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£¼ç¤ÊOB¤Ë ËôµÈ¹î¼ù ¤Ê¤É¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¡¦Ä©Àï¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¶µ°éÏ¢·È¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå°éÀ® ¤ò¿ä¿Ê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§ 2006Ç¯3·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ ¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®6-1 ¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ó¥ë 2³¬
»ö¡¡¶È¡§ µåÃÄ±¿±Ä¡¢¶µ°é»ö¶È¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¶µ°é¡¦¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ë
µåÃÄHP¡§ https://oliveguyners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info-og@oliveguyners.com