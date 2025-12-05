GOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤«¤é¡¢1ct¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥ê¥ó¥°¡ÖLGD - Ring K10 Gold¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¤Î¹âµé¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É GOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë ¤«¤é¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥«¥Ã¥È¤Î¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLGD - Ring K10 Gold¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ä¾ÀþÅª¤Ê·Á¾õ¤È¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÀÐºÂ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÎØ³Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Áõ¾þ¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤º¡¢ÀÐ¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¼Á´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê https://goldenconcept.jp/collections/lgd-ring-k18-gold ¡Ë¤ª¤è¤ÓÉ½»²Æ»Å¹ ¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥«¥Ã¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥¢¤Êµ±¤
Ãæ±û¤Ë¤Ï D¥«¥éー¡¿VVS1¡¿1ct ¤Î¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¡£Æ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆâÊñÊª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥«¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Þ¤¹¡£¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¶Ñ°ì¤Ç¡¢Æù´ã¤Ç¤âµ±¤¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀÐ¼Á¤Ç¤¹¡£
K10¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯ÅÙ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï K10¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤ò18.9g »ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K18¤è¤ê¹Å¤á¤Ç½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¼è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤ÇÈ©¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò¼ÙËâ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ó¥°ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÁÇºà¹ï°õ¤¬Æþ¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¡ÖLGD - Ring K10 Gold¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢14¹æ¤«¤é20¹æ¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
LGD - Ring K10 Gold
LGD - Ring K10 Gold \660,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§LGD - Ring K10 Gold
ÈÎÇä²Á³Ê¡§660,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§K10 ¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡Ê18.9g¡Ë
¥¹¥Èー¥ó¡§Lab-Grown Diamond¡ÊEmerald Cut / 1ct / D / VVS1¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§14¹æ～20¹æ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È É½»²Æ»Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-19 1F
03-6427-4368(#)
GOLDEN CONCEPT Âç´ÝÇßÅÄÅ¹
Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1 Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 8³¬
±Ä¶È»þ´Ö : 10:00 - 20:00
050-5785-1216(#)
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://goldenconcept.jp/collections/lgd-ring-k18-gold
GOLDEN CONCEPT(¥´ー¥ë¥Ç¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ö¥×¥¤¥¢¡¦¥·¥ã¥à¥½¥µ¥À¥Æ¥£¡ÊPuia Shamsossadati¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¡£¹âµéApple Watch¥±ー¥¹¤ò½é¤á¤È¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://goldenconcept.jp
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§¡ÊËÜ¹ñ¡Ëhttps://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)
¡ÊÆüËÜ¡Ëhttps://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/