¡Ú¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¡ÛÅìÉôÃÏ°è¤Ç¡Ö½ÐÄ¥Ìîµå¶µ¼¼¡×¡¢¥×¥í¤Î¾ðÇ®¤¬ÃÏ¸µÃæ³ØÀ¸¤Î¡ÖÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¡×¤ò°é¤à
»î¹ç´ÑÀïµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥Ìîµå¶µ¼¼¡£Áª¼ê¤ÈÀ¸ÅÌ¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹â¾¾»ÔÎ©»³ÅÄÃæ³Ø¹»¤Î±¿Æ°¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½ÐÄ¥Ìîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÆ±¹»ÌîµåÉô°÷¡¢¸ÜÌä¡¢ÊÝ¸î¼ÔÌó25Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦¹â¾¾»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÅöµåÃÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¾¾»ÔÅìÉôÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹â¾¾»ÔÀ¸ÅçÄ®¡Ë¤Ç¤Î»î¹ç´ÑÀïµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ËË³¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ËÜ¶µ¼¼¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ»ØÆ³¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Î³èÆ°¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¾úÀ®¤È¿Í´Ö·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¤Î¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡×¤òÅ°Äì»ØÆ³
ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¿¹¸µ É·¸þ Åê¼ê¡¢Á°ÅÄ Î°À® Åê¼ê¡¢Ä¹Îæ ÎÉÎ¼ ÆâÌî¼ê¤Î3Áª¼ê¤¬¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»ØÆ³¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼Âµ»»ØÆ³¡§ ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢Æâ³°Ìî¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ðÁÃµ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ö¿´¡×¤Î¹ÖÏÃ¡§ µ»½Ñ»ØÆ³¤ËÊÂ¹Ô¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡×¤ä¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖÏÃ¤ò¼Â»Ü¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ä¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¿¼¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÏ¸µµåÃÄ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¸òÎ®
¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ìîµåµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¥×¥í¥Áー¥à¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢³Ø¹»À¸³è¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÁÌä¤¬Áª¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢À¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥íµåÃÄ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¶¯¤¤¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¸µµåÃÄ¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¤Î¾úÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¸òÎ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë 8:30～11:30
²ñ¾ì¡§¹â¾¾»ÔÎ©»³ÅÄÃæ³Ø¹» ±¿Æ°¾ì
ÂÐ¾Ý¡§Æ±¹»ÌîµåÉô°÷¡¢¸ÜÌä¡¢ÊÝ¸î¼Ô
»²²ÃÁª¼ê¡§¿¹¸µ É·¸þ¡¢Á°ÅÄ Î°À®¡¢Ä¹Îæ ÎÉÎ¼
¢£»²²ÃÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¿¹¸µ É·¸þ Åê¼ê
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÇ¿·¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¶µ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Øµ»¡Ù¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤Ï¡ØÂÎ¡Ù¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£º£Æü¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Íè¥·ー¥º¥óÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Á°ÅÄ Î°À® Åê¼ê
¡Ö¡Ø¿´¡Ù¤Î¹ÖÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥×¥í¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤«¤é¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇ®ÎÌ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¿´¡Ù¤ò¥¬¥¤¥Êー¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨Â³¤±¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿Í´Ö·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ä¹Îæ ÎÉÎ¼ ÆâÌî¼ê
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¹â¾¾»Ô¤Ç¡¢ÌîµåÉô¤Î³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ³ØÌîµå¤Ç¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤µ»½Ñ¤è¤ê¤â¡ØÀµ¤·¤¤ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡Ù¤È¤¤¤¦´ðÁÃ¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ØÆ³¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ª¤è¤Ó¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
▪️¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÏÀß21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÈÎ©¥êー¥°µåÃÄ¡£NPB¤ª¤è¤Ó³¤³°¥×¥í¥êー¥°¤Ø¤ÎÁª¼êÇÚ½Ð¤Ï 29Ì¾ ¤È¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£¼ç¤ÊOB¤Ë ËôµÈ¹î¼ù ¤Ê¤É¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¡¦Ä©Àï¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¶µ°éÏ¢·È¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå°éÀ® ¤ò¿ä¿Ê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§ 2006Ç¯3·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ ¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®6-1 ¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ó¥ë 2³¬
»ö¡¡¶È¡§ µåÃÄ±¿±Ä¡¢¶µ°é»ö¶È¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¶µ°é¡¦¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ë
µåÃÄHP¡§ https://oliveguyners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info-og@oliveguyners.com