¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡Û¿©¤Ù¤Æ¡¦°û¤ó¤Ç¡¦Çã¤¨¤ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¡É¤¬¸¶½É¤Ë½¸·ë¡ª¡ØÓÏ¹¥ÉÊÅ¹¡ÙÍè½µ³«ºÅ¡ÃÁ´¹ñ70ÁÈ¤Î¿©¤È»¨²ß¤¬¤½¤í¤¦3Æü´Ö
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖNEW ENERGY¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Blue Marble/¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢12·î12Æü(¶â)～14Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢WITH HARAJUKU HALL¤Ë¤Æ¡¢¿©¡¦¥¢ー¥È¡¦´ï¡¦»¨²ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡ÈÓÏ¹¥ÉÊ¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÔ»Ô·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÓÏ¹¥ÉÊÅ¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤éÁíÀª70ÁÈ¤¬½ÐÅ¸¡£ÁÇºà¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÈÈþÌ£¤·¤¤ÂÎ¸³¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¸«¤É¤³¤í£±.¡ÛÁ´¹ñ70ÁÈ¤Ë¤è¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¡õÓÏ¹¥ÉÊ¡É¤¬½¸·ë
¿©¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥Ñ¥ó¡¦´ï¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÓÏ¹¥ÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê½ÐÅ¸¼Ô¤¬¸¶½É¤Ë½¸·ë¡£²´éÚ¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¢¥¸¥Ó¥¨¥½ー¥»ー¥¸¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢Çß¼ò¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡£
¡Ú½ÐÅ¸¼Ô°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡Û https://shikohinten.ooo/2025/exhibitor/(https://shikohinten.ooo/2025/exhibitor/)
¢£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¿©¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¿¤Á¤â»²²Ã
nin
¥«¥ìー»°·»Äï¤Î¤â¤°¤â¤°STORE
¥Õ¥é¥ó¥Àー¥¹¥Õ¥ê¥Ã¥Ä
milkygreek
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î´ï¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
ÌÚ»þ´ï
MARINA & MITSUKO
bosje
creative space NHUMA
¢£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤â½¼¼Â
ÅÄËüÎ¤²È RICE DONUT
¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹
¤³¤á¤¤¤Á¥Ùー¥«¥êー
HAKOIRI
¢£ÌôÁ·¤È¥Ïー¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½ä¤ê¤ò
¥Ïー¥ÖÇÀ±à¥Ú¥¶¥ó
TOYOU YAKUZEN CHA
¤«¤é¤¯¤µ
ÌôÁ·¾®Ä®
¢£Çß¼ò¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥¸¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¡¢ÓÏ¹¥¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤ª¼ò¤â½¼¼Â
¤ï¤«¤ä¤Þ¡¢¤¨¤¨¤ï¤¤¤·¤ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ºÊÍ¥Óー¥ë
Bottled Local
¾ôÃñ / MIKADOLEMON
¢£²´éÚ¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤ä¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¥Ï¥¤¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¤¸¤ó¤ï¤êËþ¤¿¤¹Åß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤É¤¦¤¾
KAN
¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥ïー´Ì¥áー¥«ー¡ØKAN¡Ù¤¬½ÐÅ¸¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËõÃã¥µ¥ïー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¥Ï¥¤¤ä¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¹Åç¸©»º¤Î²´éÚ¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤ä¥¸¥Ó¥¨¥½ー¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÓÏ¹¥¤ò¹¤²¤ë¡È¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤ÂÎ¸³¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢¸ÂÄê¤ª°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´®Ç½
¡ÖÓÏ¹¥¤Î´Ö by BASE¡×¡ÃÆüËÜ¤Î¡ÈÃã²°¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖBASE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー300Ëü¿Í¤ÎÎÁÍý·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¤Ôー¤¤Á»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤Ôー¤¤Á¾¦Å¹¡×¤¬¸ÂÄêPOPUP¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸«¤É¤³¤í£².¡Û¡È¿©¡ß¥¢ー¥È¡É¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÓÏ¹¥¤Î¤«¤¿¤Á
¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦¶µ®Íº»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¼¨
²ñ¾ìÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÓÏ¹¥¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµðÂçºîÉÊ¡Ö¤É¤é¾Æ¤¥¿¥ïー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥¢¥º¥éー»£±Æ²ñ¤â¼Â»Ü¡£°ìÉôºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÓÏ¹¥ÉÊÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡ÖThe Essence of Our Tree¡×
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É bosje ¤Ë¤è¤ëÇò³ò¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ë¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÈÓÏ¹¥¤Î¥Ä¥êー¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿¹¤Ø¤Î·É°Õ¤ÈÁÏÂ¤¤Î½Û´Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÓÏ¹¥ÉÊÅ¹¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸«¤É¤³¤í£³.¡Û¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡È£³¤Ä¤Î¤´Ë«Èþ¡É
12/12(¶â)17:00～¡§ÀèÃå400Ì¾
ÅÄËüÎ¤²È¡ÖÊÆÊ´¥é¥¹¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
SNS¥Õ¥©¥í¥ïーÆÃÅµ¡§ÀèÃå400Ì¾
¥³¥á¥¿¥Ö¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È·¿¤ªÊÆ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Ó¥¸¥Í¥¹Íè¾ì¸ÂÄê¡§ÀèÃå500Ì¾
Ì¾»É7Ëç¸ò´¹¤Ç¡ÖÆÃÀ½¤É¤é¾Æ¤¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÓÏ¹¥ÉÊÅ¹
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～14Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å7»þ
¡öºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì
¡ö12Æü(¶â)¸áÁ°11»þ～¸á¸å5»þ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¥Çー¤Ç¤¹¡£
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£²ñ¾ì¡§ WITH HARAJUKU HALL 3F (JR»³¼êÀþ ¸¶½É±Ø ÅÌÊâ1Ê¬)
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://shikohinten.ooo/2025
¢£½ÐÅ¸¼Ô¿ô¡§70¼Ò¡ÊÆüËÜ»º¤Î¿©¡¦À¸³è»¨²ß¤ÎÀ¸»º¼ÔµÚ¤ÓÈÎÇä¼Ô¡Ë
¢£¶¨»¿¡§¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖBASE¡×¡¢SCSK³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¼çºÅ¡¦±¿±Ä¡§ Blue Marble/¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò
Organized by Blue Marble
Blue Marble¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤¬¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿©¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEW ENERGY¡×¤ä¡¢³ØÀ¸¸þ¤±´ë²è¡ÖÌ¤Íè¤Î¸òº¹ÅÀ¡×¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ò°é¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<»ö¶ÈÆâÍÆ>
1) ¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡§
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖNEW ENERGY¡×
¹çÆ±Å¸¼¨²ñ¡ÖNEW ENERGY BLDG.¡×
¿©¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÓÏ¹¥ÉÊÅ¹¡×
£²) ¼¡À¤Âå°éÀ®»ö¶È¡§
³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¤Íè¤Î¸òº¹ÅÀ¡×
¡ÖÂæÅì¶è ÀõÁð¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¹©Ë¼¡×¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡ÖÀ¾Éð³Ø±àÊ¸Íý¹âÅù³Ø¹»¡×ARTÃµµá¥¯¥é¥¹ ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
£³) ¤½¤ÎÂ¾¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBlue Marble¡×
´ë¶È¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È
½»½ê¡§108-0073 ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ2-7-13 TDS»°ÅÄ¥Ó¥ë6¡¦7F ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É(³ô)
HP¡§https://bluemarble.ooo/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÀÐÄÍ °ÉÍü / Ã«ËÜÍ¼µ¨¡Êevent@bluemarble.ooo¡Ë