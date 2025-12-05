¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ¡Û2¥ö·î¤ÇAI¸¡º÷¤Ø¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡ªLLMOÀïÎ¬ºöÄê¥×¥é¥ó¿·¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ¤ò12/11(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ·ÌÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ¡Û2¥ö·î¤ÇAI¸¡º÷¤Ø¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡ªLLMOÀïÎ¬ºöÄê¥×¥é¥ó¿·¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ¤ò12/11(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¡º÷»Ô¾ì¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖAI¤¬´ØÍ¿¤·¤¿°Õ»×·èÄê¡×¤Þ¤Ç¤â¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿2025Ç¯¡£
¡ÖÇùÁ³¤È¤·¤¿AIÂÐºö¡×¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ëÀïÎ¬¤òÁáµÞ¤ËºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇAI¸¡º÷ÂÐºö¤òÃå¼ê¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢LANY¤Ï¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖLLMOÀïÎ¬ºöÄê¥×¥é¥ó¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤ÎAI¸¡º÷ÂÐºö¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡×ÀïÎ¬ºöÄê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ï¤áÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤ï¤º¤«2¥ö·î¤ÇAI¸¡º÷ÂÐºö¤Î¸½¾õ¤Î²Ä»ë²½¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡¦Àï½Ñ¤È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºöÄê¤ò¼Â»Ü¡£
É¬Í×¤Ê»Üºö¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëËÜ¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AI¸¡º÷»þÂå¤Î¿·¤·¤¤ÇÈ¤òÂª¤¨¡¢¶¥¹ç¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±ÄÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿·¥×¥é¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～12:30
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
- LLM¡¦AI¸¡º÷¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¶¼°Ò
- LANY¤Î¡ÖLLMOÀïÎ¬ºöÄê¥×¥é¥ó¡×¤ÎÁ´ËÆ
- 2¥ö·î¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
- Â¾¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤ÈLANY¤Î¶¯¤ß
- Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢ÀïÎ¬¼Â¹Ô¤ØºÇÃ»¤Ç¿Ê¤à¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×
- Q&A
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤ÎURL²¼Éô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lany.co.jp/event/2025-12-11
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
Äê°÷
500Ì¾
¿½¹þÄùÀÚ
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ59Ê¬
»²²Ã¼ê½ç
1. ¾åµ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
2. Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ1±Ä¶ÈÆüÁ°¤Î12»þ¤Þ¤Ç¤Ë»²²Ã²ÄÈÝ¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
3. »²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ»²²ÃÊýË¡¡¢µÚ¤Ó»²²ÃURL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
4. ÅöÆü¤Ï¥áー¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿»²²ÃURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
*¤ªË»¤·¤¤Êý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¿½¹þ¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¸¢¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª
Ãí°Õ»ö¹à
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÏ¿²è¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Î³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÈºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î2¼´¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Áー¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡Ê¥ì¥¤¥Ëー¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lany.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É 16F WeWork
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡ÚËÜ·ï¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§¹õÌÚ
¥áー¥ë¡§suzuka.kurogi@lany.co.jp