Nexdata¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¸þ¤±¹âÉÊ¼Á¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
Nexdata¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¡Ö¥Çー¥¿¼ý½¸¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÊ£¿ôµòÅÀ¤Ë¹½ÃÛ¡£´ûÀ½¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎÂ¨»þÄó¶¡¤È¡¢Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ººîÀ®¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬¥Çー¥¿ÉÔÂ¤È¤¤¤¦ºÇÂç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
AI¤Ï¡Ö·×»»¡×¤«¤é¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¡ÊEmbodied AI¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ³Ð¡¦³Ø½¬¡¦°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦ÃÎÇ½¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¡¦°åÎÅ¡¦À½Â¤¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¹ÈÏ¤ÊÎÎ°è¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¤òÁË¤àºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡Ö¥Çー¥¿¡×¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÁË¤à3¤Ä¤Î¥Çー¥¿²ÝÂê
¥Çー¥¿¼ý½¸¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ
¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¸þ¤±¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ë¤Ï¼ç¤Ë4¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§±ó³ÖÁàºî¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼Â´Ä¶¼ý½¸¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¹çÀ®¥Çー¥¿À¸À®¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡¢¤½¤·¤ÆWeb¾å¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¼êË¡¤â¡ÈÍýÁÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ë¶È¤ÏÉÊ¼Á¤È¥³¥¹¥È¡¢¥¹¥±ー¥ëÀ¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿É¸½à¤Î·çÇ¡
¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAIÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¤À¶¦ÄÌ¤Î¥Çー¥¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó´ð½à¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¹¥¯¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Çー¥¿·Á¼°¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡£·ë²Ì¡¢Â¾¼Ò¡¦Â¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¥Çー¥¿¶¦Í¤äºÆÍøÍÑ¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÈÌÀ¾ò·ï¡¢ÊªÂÎ¤Î·Á¾õ¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¿ô¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÆ²½ÀÇ½¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Åª¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤¬ÉÔÂ
¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È´Ä¶¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¡×¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤Ï½Ö»þ¤ËÊÑ²½¤·¡¢¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µー¤È¸·Ì©¤ÊÆ±´üµ»½Ñ¤Ê¤·¤Ë¤ÏµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÅ¾ÅÝ¡×¡Ö¶ÛµÞ²óÈò¡×¡Ö¾ã³²Êª¸¡ÃÎ¡×¤Ê¤É¡¢µ©¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ö¾Ý¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¼ý½¸¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈºÆ¸½À¤ÎÎ¾Î©¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
Nexdata¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Nexdata¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAIÀìÍÑ¤Î¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¡¢´ûÀ½¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤«¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¼ý½¸ºî¶ÈÂå¹Ô¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.nexdata.ai/industries/embodied-ai
¸½ºß¡¢°Ê²¼4¼ï¤Î¹âÉÊ¼Á´ûÀ½¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/79975/table/14_1_f11c671280eb51fa6639fcba5c60204a.jpg?v=202512051028 ]
¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ¡¦¤´°ÆÆâ»ñÎÁ :
https://jp.nexdata.ai/company/resource/6
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAIÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Çー¥¿¼ý½¸¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÊ£¿ôÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢Ãæ¹ñ¤Î3¥«¹ñ¤Ç20²Õ½ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RGB¡¦¿¼ÅÙ¡¦LiDAR¡¦IMU¡¦²»À¼¡¦¿¨³Ð¥»¥ó¥µー¤òÆ±´ü¼ýÏ¿²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Çー¥¿¼ý½¸¤«¤é¹âÀºÅÙ¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Å¾ÅÝ¡¢¶ÛµÞ²óÈò¤Ê¤Éµ©¾¯¥·ー¥ó¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢GDPR½àµò¤ÎÆ¿Ì¾²½½èÍý¤âÉ¸½àÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¼ý½¸¥»¥ó¥¿ー¤Î²òÀâÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=OqPCEPfYUxE ]
¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
Nexdata¤Ï¡¢´ûÀ½¥Çー¥¿¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¼Â¥Çー¥¿¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ý½¸´Ä¶¤ä¡¢AI»Ù±ç¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ°È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¤Î¡Ö¥Çー¥¿´ðÈ×¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎAI¼ÂÁõ¤òº¬ËÜ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Nexdata¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Çー¥¿¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåAI³«È¯¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Datatang³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©101-0063 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-105 ¥ï¥Æ¥é¥¹¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹6³¬
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://jp.nexdata.ai/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ contact@nexdata.ai