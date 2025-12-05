¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹çÅ¸¡ÖLIVeNT 2026¡× ― ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹°ÌÃÖ¤¬·èÄê
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸Í ÍµºÈ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLIVeNT 2026¡Ê¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹çÅ¸¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸°ÌÃÖ¤¬¡¢7¥Ûー¥ëÆþ¸ý±¦¼ê¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢2¾®´Ö¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡Ö7-2¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÍè¾ìÆ°Àþ¤ò¥¤¥áー¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢7¥Ûー¥ë²ñ¾ì¿ÞÌÌ¡Ê¥Öー¥¹°ÌÃÖ¤ò¥Þー¥¥ó¥°¤·¤¿²èÁü¡Ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹°ÌÃÖ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡§7¥Ûー¥ëÆþ¸ý¤¹¤°¤Î¡Ö7-2¡×
º£²ó¤Î½ÐÅ¸°ÌÃÖ¤Ï¡¢LIVeNT 2026¤Î7¥Ûー¥ëÆþ¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°±¦¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë2¾®´Ö¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¥Ûー¥ë¤ËÆþ¾ì¤·¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥¾ー¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡ÖÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦»Å³Ý¤±¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨²ñÆ³Àþ¤ÎÃæ¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸°ÌÃÖ¡Û
- ¥Ûー¥ë¡§7¥Ûー¥ë
- ¥¨¥ê¥¢¡§Æþ¸ý±¦¼ê¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢¤Î2¾®´Ö
- ¾®´ÖÈÖ¹æ¡§7-2
¡ÖLIVeNT 2026 7¥Ûー¥ë ²ñ¾ì¿Þ¡Ê³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡§¥Öー¥¹ÈÖ¹æ7-2¡Ë¡×
¥Öー¥¹¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È
1. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤Î¡Ö¤½¤Î¾ìÂÎ¸³¡×
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤òÀßÃÖ
- ¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¹ë²Ú·ÊÉÊÉÕ¤¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¡×Àß·×Îã¤òÂÎ¸³²ÄÇ½
- ÂÚºß»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³¤Ë¾¦ÃÌ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¥Öー¥¹¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Þ¤¹
2. ¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¿ÊªÈÎÏ¢Æ°¤ÎÁêÃÌ
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿ä¤·³è¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÏ¢Æ°¥¬¥Á¥ã¡§ÆÃÅµÉÕ¤¥¬¥Á¥ã¤ÇÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¤ò¶¯²½
- Íè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¡ß¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ°À¡¦ÓÏ¹¥¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÆ³ÀþÀß·×
- SNS¡¦¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¡§¥¬¥Á¥ã»²²ÃÁ°¤Ë¥Õ¥©¥íー¤äÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤òÂ¥¤¹Àß·×¡¡¤Ê¤É
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤ä´ë²èÆâÍÆ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Æ¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
LIVeNT 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLIVeNT 2026¡Ê¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹çÅ¸¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢±é·à¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¡¦¾ÈÌÀ¡¦²»¶Áµ¡ºà¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä»Ù±ç¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¿ä¤·³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
- Å¸¼¨²ñÌ¾¡§LIVeNT 2026¡Ê¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹çÅ¸¡Ë
- ²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
- ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
- Íè¾ìÊýË¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤Ç¡Ö²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê
- ¿ÇÃÇ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¡¦Â°À¤òÇÄ°®¤·
- SNS¥Õ¥©¥íー¤ä¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ³Àþ¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤Ê³«È¯¤Ê¤·¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î»²²Ã·¿´ë²è¤«¤é¡¢EC¡¦SNSÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.lp.croissant.buzz/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery ¹ÊóÃ´Åö¡§º´Æ£
E-mail¡§satou@onthebakery.co.jp
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã³èÍÑ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lp.croissant.buzz/contact/
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¸ú²Ì¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎËÜ²»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÎ¨¤ÈÎÌ¡×¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð
1.3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡×¡¢³ÎÎ¨¤ä±é½Ð¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·î¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¸ø³«ÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¸ø¼°LINE¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢X¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑÁ°¤ËÆÈ¼«ÀßÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¡¢¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
3.¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡×¡Ö¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¿ô¡×¡ÖSNS¥Õ¥©¥íー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¡×¡Ö³Æ·ë²Ì¡¦ÀßÌä¤ÎÊ¬ÉÛ¿ô¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CSV¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Û¤«ÍøÍÑ¥Çー¥¿¤â5Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.ºÇÃ»1Æü¤Ç¸ø³«²ÄÇ½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÂò
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¸ø³«
ºÇÃ»1Æü¤Ç¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ÏÌó47Ëü±ß¤Û¤É¡£
·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¼å¤«¤é¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥¶¥Ùー¥«¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¥¤¥É ¥Ò¥í¥ä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://www.onthebakery.co.jp/