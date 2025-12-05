Äá²¬»ÔÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡Ãæ±û³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæÀ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î9Æü¤ËÅòÅÄÀî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡Äá²¬»ÔÁí¹çËÉºÒ·±Îý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ú¼ÐÌÌËÉºÒ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤È»³·ÁÂç³Ø¤Î´Ö¤ÇÎáÏÂ6Ç¯3·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¡¢ºÒ³²ÂÐºöÅù¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄá²¬»Ô¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í»³·ÁÂç³Ø¤È¤ÎºÒ³²ÂÐºöÅù¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ±û³«È¯(³ô)¤â»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»³·ÁÂç³Ø ºÒ³²´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¶¨Æ¯¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û³«È¯(³ô)¤Î¥¸¥ª¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»ö¶ÈÉô¡¦ÅìËÌ»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë½»Ì±»²²Ã·¿¤Î¼ÐÌÌËÉºÒ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÏ·ÁÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ³²Ä´ºº¤ä°åÎÅÊª»ñ±¿ÈÂÅù¤ÎÍø³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¥É¥íー¥ó¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡¦¼Âµ¡¤Ë¤è¤ëÁà½ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿Áà½ÄÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥µー¥â¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤Î¼Â±é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂçÀª¤ÎÊý¤ËÁà½ÄÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±»²²Ã·¿¤Î¼ÐÌÌËÉºÒ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÃÏ°è½»Ì±¤¬¼«¤é¿È¤ò¼é¤ëÈòÆñ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ÐÌÌÅù¤Î·¹¼ÐÊÑÆ°¤òÂª¤¨¤ë¼ÐÌÌÊø²õ´¶ÃÎ¥»¥ó¥µー¡Ö´¶ÂÀÏº¡×¤Ê¤É¤Î·×´ï¤ä·ÙÊó¥áー¥ëÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³Äá²¬»Ô¤Ç¤â¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê»ÔÆâ¹âºäÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¸³Åª¤Ë¼ÐÌÌËÉºÒ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÐÌÌÊø²õ´¶ÃÎ¥»¥ó¥µー¡Ö´¶ÂÀÏº¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¶ÂÀÏº¤È¤Ï :
https://www.ckcnet.co.jp/technology/observation/kantarou/
¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÏ·ÁÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡UAV¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÃæ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¤«¤é³Æ¼ï¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ»ß²è¤äÆ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ìー¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÏ·ÁÂ¬ÎÌ¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÐÌÌºÒ³²È¯À¸²Õ½ê¡¢Æ»Ï©¼ÐÌÌ¡¢ÄéËÉ¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¤ÈÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»£±Æ¡¦·×Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UAV¤È¤Ï :
https://www.ckcnet.co.jp/technology/geo-dx/uav/
»²²Ã¼Ô¤è¤ê¤Ò¤È¤³¤È
ÅìËÌ»ÙÅ¹¡¡¼¡Ä¹¡¡¶¶ËÜ ÃÒÍº
ÁáÄ«¤Ï±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¤¢¤¬¤ê´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»³·ÁÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÎÊý¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÄº¤¡¢Ç®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
Ãæ±û³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ãæ±û³«È¯(³ô)¤Ï1946(¾¼ÏÂ21)Ç¯¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÃÏÈ×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸åÉü¶½¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½à´ÓÆþ»î¸³¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ¼ÁÄ´ºº¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÌÚÀß·×¡¢¾ðÊó²òÀÏ¡¢IoTµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤¿ËÉºÒ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ø»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÉÃÏ¼ÁDX¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ·²¥Çー¥¿³èÍÑ¤äSfM½èÍýµ»½Ñ¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¥Üー¥ê¥ó¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿AIÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ãæ±û³«È¯(³ô)¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.ckcnet.co.jp/
ÅÚ¤È¿å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅÚ¤È¿å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤Ë»Ä¤ë»Å»ö¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯»Å»ö¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÅÚ¤È¿å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÚ¤È¿å¡×¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÏ¤ÎÂ¤»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°èËè¤Ë¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÀéº¹ËüÊÌ¤Î¾ò·ï¤ä´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢²è°ìÅª¤Ë¤³¤¦¤È¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤Î¸½¾ì¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤òÆ³¤¯¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÚ¤È¿å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¹½À®´ë¶È¡Û
¡¡Ãæ±û³«È¯¥°¥ëー¥×
¡¡¡¦Ãæ±û³«È¯(³ô)
¡¡¡¦(³ô)¥Û¥¯¥¹¥¤Àß·×¥³¥ó¥µ¥ë
¡¡¡¦¿·ÏÂ¥Üー¥ê¥ó¥°¹©¶È(³ô)
¡¡¡¦(³ô)ÃÏ°è´Ä¶¸¦µæ½ê
¡¡¡¦ÆüËÜ·×Â¬Ä´ºº(³ô)
¡¡¡¦À®ÅÔÅìÃæËÉºÒ¸ººÒ´Ä¶µ»½ÑÍ¸Â¸ø»Ê
¡¡Æü·ú¾¦»ö¥°¥ëー¥×
¡¡¡¦Æü·ú¾¦»ö(³ô)
¡¡¡¦À¾Éô¥Ý¥ó¥×µ¡¹©(³ô)
¡¡¡¦¥ï¥¤¥ó¤¤Î¤³(³ô)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¡¡Ãæ±û³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¥»¥ó¥¿ー¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Ã´Åö
¡¡03-6228-0861
¡¡public_relations@ckcnet.co.jp