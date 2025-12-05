¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø°å³ØÉô¡¢2026Ç¯½©Æþ³ØÊç½¸³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼Ì¿¿
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î±Ñ¸ì°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×¡Ê±¿±Ä¡§MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£¿¸°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥íー¥Þ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹½¤¨¤ë»äÎ©Âç³Ø¡Ö¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø¡ÊUniversita Campus Bio-Medico di Roma, UCBM¡Ë¡×¤Î2026Ç¯½©Æþ³Ø¤Î½Ð´ê¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥íー¥Þ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë1993Ç¯ÁÏÎ©¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤¹¡£Æ±Âç³Ø¤Î±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë°å³ØÉô¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMedicine and Surgery¡×¤Ï¡¢°å³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶µ°é¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ò½¸¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°åÎÅ¸½¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î°å»Õ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î°åÎÅÀßÈ÷¤È¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³ØÉÂ±¡¡ÊPoliclinico Universitario Campus Bio-Medico¡Ë¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÈÉÂ±¡¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ï1Ç¯»þ¤«¤é°åÎÅ¸½¾ì¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢´ðÁÃ°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÈÎ×¾²±þÍÑ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶µ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½Ìò¤ÎÎ×¾²°å¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸Í×¹à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/147941/table/38_1_080f6b1bae50669a50a53a151cb4af32.jpg?v=202512051028 ]
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://kondomeditaly.com/university/%E3%83%93%E3%82%AA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
ÅöÍ½È÷¹»¤ÎÌµ½þ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ
▶ ²áµîÌäÂê½¸¡ÊÈ´¿è¡Ë¤Î¤´Äó¶¡
▶ ½Ð´ê¼êÂ³¤¤ÎÂå¹Ô
▶ Æþ³Ø¼êÂ³¤¤ÎÂå¹Ô
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø¤Î¸øÇ§»öÌ³¶É¤Ç¤¢¤ëÅö¹»¤Ï¡¢½Ð´ê¼êÂ³¤¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¤ÎÂå¹Ô¤Þ¤ÇÌµ½þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡Ö¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¡×¤Ç²òÀâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨³ÆÂç³Ø¤Î¼õ¸³ÎÁ¤Ï¼ÂÈñ¤Ç¤´ÀÁµá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ç³Ê¸å¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÎ±³Ø¤Î¼êÂ³¤¡Êvisa¤Î¼èÆÀÅù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓÍ½þ¤Ë¤Æ¥µ¥Ýー¥È²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ :
https://kondomeditaly.com/contact_session/
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤Î¥µー¥Ó¥¹
Åö¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¼õ¸³¤ò»Ö¤¹ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÂç³Ø¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¸½ÃÏ¤Î³¹¤Î¼£°Â¡¢À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤äÆþ»îÂÐºö¡¢Î±³Ø¼êÂ³¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×¤Ï¡¢³¤³°¤Î°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê³Ø»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡¡ : MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£¿¸°ìÏº
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3ÃúÌÜ4-30 32¼Ç¸ø±à¥Ó¥ë7³¬
Tel¡¡¡¡¡¡¡¡ : 03-4400-0815
mail¡¡¡¡¡¡ ¡§imat.japan@kondomeditaly.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡¡±¿±Ä
ËÜ·ïÃ´Åö¼Ô ¡§ÇßËÜÍ¯ÇÏ
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§https://www.kondomeditaly.com/
¸ø¼°¥Ö¥í¥° ¡§https://kondomeditaly.com/blog/
YouTube¡¡¡§https://www.youtube.com/@meditaly-japan