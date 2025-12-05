¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñºà¤Ç°®¤ë¼êºî¤ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡ªËÌ¿·ÃÏ ¡ØÎÁÍý²° °ð²È¡Ù x Å·ÊÝ¸ÞÇ¯ÁÏ¶È¤Îµª½£ÇßÀìÌçÅ¹¡Ø¸ÞÂå°Ã¡Ù x ¶õËÙ¾¦Å¹³¹¡Ø¤ª¤Ó¤à¤¹¡Ù¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª
¥ì¥È¥í¡õ¥°¥ë¥á¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦Å¹³¹"¶õËÙ¾¦Å¹³¹"¡ÊÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ±Ø～¾¾²°Ä®±Ø¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó²°¤µ¤ó¡Ø¤ª¤Ó¤à¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤¬Ä´Íý¤·¤¿¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ"´Æ½¤"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥§¥Õ¤¬"¼ÂºÝ¤Ë"Ä´Íý¤·¤¿¶ñºà¤ò¶ñ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£º£²ó¤ÏÁÏ¶ÈÅ·ÊÝ¸ÞÇ¯¡Ê1834Ç¯¡Ë¤Îµª½£ÇßÀìÌçÅ¹¡Ø¸ÞÂå°Ã¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìÇÀ±à ÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¤ß¤Ê¤ÙÄ®ÅìËÜ¾±836-1¡Ë¤ÎÇß´³¤·¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Î¿Íµ¤³äË£¡ØÎÁÍý²° °ð²È¡Ù°ð²È·Éµ°ì¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¡Ö¥¢¥°ーÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤È¸ÞÂå°Ã¤Î¤·¤½ÄÒ¤±Çß´³¤·¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡£12·î5Æü¤«¤é100¸Ä¤Î´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç500±ß¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
·îÂØ¤ê¡ª¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¡ª
¡¡¡Ö¤ª¤Ó¤à¤¹¡×¤Ç¤Ï2024Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤¬Ä´Íý¤·¤¿¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò·îÂØ¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¤Î¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¿é Âç²°¡×¡ÊÅ·Ëþ¡ËÂç²°¥·¥§¥Õ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖÏ·¾¾ ´îÂ¿Àî¡×¡ÊÀ¾Å·Ëþ¡Ë´îÂ¿Àî¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖChi-Fu¡×¡ÊÀ¾Å·Ëþ¡Ë¤ÎÅì¥·¥§¥Õ¡¢¡Öagnel d'or ¡×¡Ê°¤ÇÈºÂ¡ËÆ£ÅÄ¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖÎÁÍý²° ¤Þ¤¨¤«¤ï¡×¡ÊµþÅÔ À¶¿å¸Þ¾ò¡ËÁ°Àî¥·¥§¥Õ¡¢¡Ö¸ÌÌø¡×¡ÊËÌÉÍ¡Ë¾¾Èø¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖLa Terrasse irisee¡×¡ÊÆàÎÉ»Ô ¾Ô³÷ÃÓ¡Ëó¼ó¾¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖRiVi¡×¡ÊµþÄ®ËÙ¡Ë»³ÅÄ¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖÆüËÜÎÁÍý ³Ú¿´¡×¡Ê¿·Ê¡Åç¡ËÊÒ»³¥·¥§¥Õ¡¢¡ÖÏÂ¿© ¤¤¤¤¤¯¤é¡×¡ÊÆî¿¹Ä®¡ËÈÓÁÒ¥·¥§¥Õ¡¢¡Ö¤«¤ï¸¶¡×¡ÊÃæÄÅ¡¦ÃæºêÄ®¡ËÀî¸¶¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î¥·¥§¥Õ¤è¤ê¡¢ÏÂÍÎÃæ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆËÜ´ë²è¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆàÎÉ¡¦µþÅÔ¤Ê¤É´ØÀ¾·÷¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¤·¤¿¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÈÎÇä³«»Ï¤è¤ê100¿©¤Î´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤´»²²è¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥·¥§¥Õ¤ÏËÌ¿·ÃÏ¡ØÎÁÍý²° °ð²È¡Ù¤Î°ð²È·Éµ¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¡£
°ð²È¥·¥§¥Õ¤Ï¿À¸Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー³ÍÆÀ¤ÎÌ¾Å¹¡ØÎÁÍý²°¿¢¤à¤é¡Ù¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯2·î¤ËÆÈÎ©¡¢¡ØÎÁÍý²° °ð²È¡Ù¤ò³«Å¹¡£¡É¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆüËÜÎÁÍý¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜÎÁÍý¤ÎÏÈ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Í·¤Ó¿´¡¦Ãµµæ¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤ÀäÉÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¹ñÆâ¤ÎÈþ¿©²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñ³°¤Î¥°¥ë¥á¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌ¾Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ð²È¥·¥§¥Õ¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¤â¶ñºà¤ò¤´Äó¶¡¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤´Ã´Åö¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶ÈÅ·ÊÝ¸ÞÇ¯¤Îµª½£ÇßÀìÌçÅ¹¡Ö¸ÞÂå°Ã¡×¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡
¡¡º£²ó¤Ï°ð²È¥·¥§¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¶ÈÅ·ÊÝ¸ÞÇ¯¡Ê1834Ç¯¡Ë¤Îµª½£ÇßÀìÌçÅ¹¡Ö¸ÞÂå°Ã¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìÇÀ±à¡Ë¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¤ß¤Ê¤ÙÄ®¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÆ±Å¹¤Ï¡¢190Ç¯Ä¶¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¤Îµª½£ÇßÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸æÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµéÇß¤òº£²óÆÃÊÌ¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÞÂåÇß¡¦º«ÉÛÇß¡¦¤·¤½ÄÒ¤±¡¦Çò¤Ü¤·¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎÇß´³¤·¤¬¤¢¤ëÃæ¤Çº£²ó¡¢°ð²È¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¤·¤½ÄÒ¤±¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤·¤½¤ÎÉ÷Ì£¤È¡¢Çß´³¤·¤Î»ÀÌ£¡£¤³¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÀäÌ¯¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤¹±öÌ£¤Î¤·¤½ÄÒÇß¡£¤·¤½¤ÎÉ÷Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢Çß´³¤·¤Î»ÀÌ£¤Ï»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢´Å¤µ¤È±ö¿É¤µ¤Ï¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤½¤Î¹á¤ê¤ÈÇß´³¤·¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÄº¤±¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¡Ö¥¢¥°ーÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤ ¸ÞÂå°Ã¤Î¤·¤½ÄÒ¤±Çß¤¿¤¯¤¢¤ó ¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
¡¡²Æì¤Î»êÊõ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°ーÆÚ¤òÃº²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢¼«²ÈÀ½¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¥¿¥ì¤ÈÍí¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ù¤Ã¤¿¤éÄÒ¤òÇßÆù¤ÇÏÂ¤¨¤¿Çß¤¿¤¯¤¢¤ó¡£Çß´³¤·¤Ï¡Ø¸ÞÂå°Ã¡Ù¤ÎºÇ¹âµéµª½£Æî¹âÇß¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥°ーÆÚ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È»é¤Î´ÅÌ£¡¢¤Ù¤Ã¤¿¤éÄÒ¤Î¿©´¶¡¢¸ÞÂå°Ã¤Î¤·¤½ÄÒ¤±¤ÎÍ¥¤·¤¯¤âÁ¯Îõ¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÀäÉÊ¤Ç¤¹¡ªº£¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤°ïÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡ÈÎÇä³«»Ï¤Ï12·î5Æü11:00¡¢100¸Ä¤Î´°Á´¸Ä¿ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¿ô¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì¤Ä¸Â¤ê¤ÎÄó¶¡¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾ ¤ª¤Ó¤à¤¹
½»½ê Âçºå»ÔÃæ±û¶èÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ14-17
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¶õËÙ1³¬
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/obimusu_321?igsh=ZTJ0aWhjbTVidHVz
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 070-4784-3482
±Ä¶È»þ´Ö 11:00～17:00
ÄêµÙÆü Ìµ¤·¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¤Ï2025Ç¯12·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Instagram¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£