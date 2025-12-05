¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ÛÁ´¹ñ¤«¤éÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËÜ¤Î¸ò´¹²ñ2025¡Õ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê12/19ÄùÀÚ¡Ë
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
½ñÅ¹¤Î¸º¾¯¤ä³è»úÎ¥¤ì¤Ê¤É¡¢ËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Î°²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¹¥¤¤ÎÊý¡¹¤¬ËÜ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤ÊËÜ¤Î¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎËÜ¹¥¤¤ÎÊý¡¹¤¬¤æ¤ë¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÜ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ
ºòÇ¯¤ÎËÜ¤Î¸ò´¹²ñ2024¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é68Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿ËÜ¤ÏWeb¾å¤Ç°ìÍ÷¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÅ¹¤Î½ñÅ¹°÷VTuber¡¦Åõ²Ö¤Õ¤æ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÏ¤¤¤¿ËÜ¤Î´¶ÁÛ¤ò²èÁü¤È¤È¤â¤ËSNS¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤Î¸ò´¹²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ¸ò´¹¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Î°ìÍ÷ ¢§
https://note.com/gamabooks/n/n1f7a891cb3d8
¢§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¢§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Y91DterpgXQ ]
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤È»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
Step1¡Ë³§ÍÍ¤Ë°ìºý¤ÎËÜ¤òÊÀ¼Ò¤Î»öÌ³½ê°¸¤Æ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Step2¡Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¤òÊÀ¼Ò¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤ËÊñÁõ¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Step3¡ËX¤Ç´ë²è¥¿¥° #¥¬¥Þ¥ÖËÜ¤Î¸ò´¹²ñ2025 ¤Ç¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡ÊÇ¤°Õ¡Ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈËÜ¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/12/19 É¬Ãå¡ÊÄ¾ÀÜ»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈËÜ¤ÎÍ¹Á÷½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-4 ·¬Ìî¥Ó¥ë2F ¹çÆ±²ñ¼ÒPLAN-B
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈËÜ¤ÎÊÖÁ÷´ü´Ö¡§2025/12/23~12/24¡Ê¢¨Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤È»²²Ã¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://note.com/gamabooks/n/n68a7dbdf8c0e
GAMABOOKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GAMABOOKS¤È¤Ï¡ÈSNS¾å¤Î¤Þ¤Á¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£ºî²È¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Þ¤Á¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ä¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë½ñÅ¹¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò¤Î½ñÅ¹°÷¤ÏVTuber¤È¤·¤Æ³Æyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
