¡ãanew¡ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡íemo¡í¤ò¾º²Ú¤·¤¿NEW SINGLE¡ÖÊìÂÛ¡×¥ê¥êー¥¹
anew¤Ï»³·Á¤È¤¤¤¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¡È¥Î¥¤¥º¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¡É¤«¤éÆÈ¼«¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¥Ð¥ó¥É¤äÍÍ¡¹¤Ê³¦·¨¤È¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç20¶Ê°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¥ê¥¢¥¤Î¡ÖDebut¡×¤äGOING STEADY¤Î¡ÖÆ¸Äç¥½ー¡¦¥ä¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»³·Á¸©½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ðー¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦Á°Îã¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ö¸þ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢ÅíÅÆ¤Þ¤¤¤ß¡¢ÄÝµÀ¤ê¤³¡¢¤Ï¤ëÍÛ¡£¡¢É±¤³¤³¤Ê¡¢·îÌë¤Ê¤®
¿·¶Ê¡ÖÊìÂÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
emo / POST HARDCORE¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¾º²Ú¤·¤¿ºîÉÊ¡£
MIX / MASTERING¤Ë¤Ï9mm parabellum bullet¡¢bloodthirsty butchersÅù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æü²¼»á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â·ã¾ð¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¡ÖÊìÂÛ¡×¤Ç¤Ï¡¢³ëÆ£¤ä²áµî¤Ø¤Î¸å²ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢º£¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¸½¾õ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤ÎáÓ¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤½¹¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÖÊìÂÛ¡×
ºî¶Ê¡§ÆïÌî ¸ùÂÀÏº
ºî»ì¡§¥¢¥Ù¥»ー¥¸
MIX / MASTERING¡§Æü²¼ µ®À¤»Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë0:00
³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://linkco.re/UrhQZ8mn
¡ÖÊìÂÛ¥Ä¥¢ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï»³·Á¡¦SANDINISTA¤Ë¤Æ¡¢19Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¹â±ß»ûHIGH¤Ë¤Æ3¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öanew 3rd anniversary oneman ～ÊìÂÛ～¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Î¡ÖÊìÂÛ¡×¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯12·î～2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ7²Õ½ê¤ò½ä¤ë¡ÖCHIKAKARA ÊìÂÛTOUR¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Öanew 3rd anniversary oneman ～ÊìÂÛ～¡×
12·î13Æü(ÅÚ) »³·ÁSANDINISTA
12·î19Æü(¶â) ¹â±ß»ûHIGH
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://l-tike.com/search/?lcd=73777
¡ÖCHIKAKARA ÊìÂÛTOUR¡×
12·î26Æü(¶â) ÀçÂæspaceZero
12·î27Æü(ÅÚ) ¿·³ãCLUB RIVERST
12·î28Æü(Æü) »³·ÁSANDINISTA
1·î10Æü(¶â) TEATROÀ¾¶âÂô
1·î11Æü(ÅÚ) µþÅÔROKA
1·î12Æü(Æü) ÂçºåÄ¹ËÙ¶¶WAXX
1·î17Æü(ÅÚ) ¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Ãë¸ø±é:¹â±ß»ûHIGH Ìë¸ø±é:¿·¹â±ß»ûLOFT X
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://l-tike.com/search/?lcd=70240
anew¡¡¤¢¤Ë¤¥ー
º¸¤«¤é¡¢ÅíÅÆ¤Þ¤¤¤ß¡¢ÄÝµÀ¤ê¤³¡¢¤Ï¤ëÍÛ¡£¡¢É±¤³¤³¤Ê¡¢·îÌë¤Ê¤®
2022Ç¯12·î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¶î¤±½ä¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×anew(¤¢¤Ë¤¥ー)¡£
Art idol new world¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢ ÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥È¤È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê²»³Ú¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤ò¹½ÃÛ¡£
2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥Ä¥¢ー¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ãÀ¤³¦¥òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡ä¤«¤é¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ã°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤·/¥Ç¥¥ë¥«¥Ê¡©¡ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ã°ÛÆü¾ï¡ä¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç²»¸»¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2024Ç¯¤Ï¥·¥ó¥°¥ë£´¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
±ÇÁü¡õ¼Ì¿¿¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ç¶¦¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·¿¥¢¥¤¥É¥ë¡£
