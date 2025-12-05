¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¥é¥È¥°¥ëー»á¡¢¥¨¥×¥½¥à ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢Ãæ±ûµòÅÀ¤Ë¸ø¼°»ØÌ¾
¡Ú¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡Û2025Ç¯12·î5Æü
À¤³¦Åª¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥»¥êー¥Ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤äÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾¹â¤¤ ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¥é¥È¥°¥ëー»á ¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¤Ç ¡Ö¥à¥é¥È¥°¥ëー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢¡ÊMAM¡Ë ¡×¤Î³«Àß¤òÀµ¼°¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ò¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥Ë¥¹ & ¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÃæ±ûµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥Æ¥Ë¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢MAM ¤Î¼¡¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³À´Ö¸«¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê°éÀ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¹âÀÇ½¥Æ¥Ë¥¹ ¡ß À¤³¦¿å½à¤Î±Ñ¹ñ¼°¶µ°é¡×¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¸ø¼°¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥à¥é¥È¥°¥ëー»á¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤È¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö¥¨¥×¥½¥à¤Ï¡¢¥¨¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¹âÅÙ¤Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÎÏ¡×¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯ SEA Games ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ°è¤ÎÍË¾Áª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢100Ëü¥ê¥ó¥®¥Ã¥È¡ÊÌó3,000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀßÎ©¤âÈ¯É½¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯65°Ì¤Ç¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ ¥è¥Ï¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¯»á ¤ò¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¾·æÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥à¥é¥È¥°¥ëー¥³ー¥Á¥ó¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥³ー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¸ø¼°µ¼Ô²ñ¸«¡¢¥íー¥ó¥Á¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤ò¼¨¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
MAM ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö24Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¨¥×¥½¥à¤Î ITF ¸øÇ§¥³ー¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ U14 ATF ¥°¥ìー¥É A ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡× ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¿·¾Ï¡×
MAM¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹»¤ÎÃ±¤Ê¤ëÊ¬¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¾Ï¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥à¥é¥È¥°¥ëー»á¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Å¯³Ø¡É¤È¡¢¥¨¥×¥½¥à¤Î"³Ø½ÑÅªÂî±ÛÀ¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë´ó½É¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢2022Ç¯¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°°Ü½»¤ò¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ëー¥¹¤Ë¤¢¤ëËÜ¹»¤ÈÆ±¤¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤«¡¢³Ø¶È¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎ¾Êý¤òºÇ¹â¿å½à¤Ç¡×
¥à¥é¥È¥°¥ëー¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¡ÈÆó¼ÔÂò°ì¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡É ¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥½¥à¤Î¸·³Ê¤Ê³Ø¶È¡¢´ó½É¤ÎÅÁÅý¡¢¤½¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥¹¥È¥é¥ë¥±¥¢¡Ê¿´¿È¤Î¥±¥¢¡Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¶¥¤¤¡¢³Ø¤Ó¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ö¡¦Àï¤¦¡¦µÙ¤à--¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ì¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¡ÈÁ´¿ÈÅªÀ®Ä¹¡É¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥à¥é¥È¥°¥ëー¥¢¥«¥Ç¥ßー ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (MAM)
Åö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î50¥¨ー¥«ー¤ËµÚ¤ÖÆÃÊÌÀß·×¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¡õ¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Æ¥Ë¥¹¤È±Ñ¹ñ¼°³Ø½Ñ¤ÎÂî±ÛÀ¤òÆÈ¼«¤ËÍ»¹ç¤·¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢½¸Ãæ¡¦À®Ä¹¡¦Ä©Àï¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢°ÂÁ´¤Ç¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ï¡¢ITF¡Ê¹ñºÝ¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ¡Ë¸øÇ§¥³ー¥È¤¬11ÌÌ¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¤ª¤è¤ÓÁ´¹ë¥ªー¥×¥ó¤Î´ð½à¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î²°Æâ¥¯¥ìー¥³ー¥È2ÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥à¥é¥È¥°¥ëーÇ§Äê¥³ー¥Á¿Ø¤¬¡¢´ó½É¡¢³Ø¶È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£Ìó200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±Ñ¹ñ¥¨¥×¥½¥à¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î½é¤Î³¤³°¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î°ä»º¤È²ÁÃÍ´Ñ¤òË¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î±Ñ¹ñ¼°¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÍÇ½¡¢¤½¤·¤ÆÎÑÍý´Ñ¤Î¶¯¤¤¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø½ÑÅªÂî±ÛÀ¤È¼ê¸ü¤¤ËÒ²ñ¥±¥¢¡¢¿Í³Ê·ÁÀ®¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¹ñºÝµ¡²ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¿ÆÀÚ¤µ¡¢À¿¼Â¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿Âç»Ö¤ò½Å¤ó¤¸¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50¥¨ー¥«ー¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥à¥é¥È¥°¥ëー¥Æ¥Ë¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡¢LALIGA¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¢ECM¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÌó500¤Î²Ý³°³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¹¥´ñ¿´¡¢²óÉüÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò°é¤à³èµ¤¤¢¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Òºý»Ò¡¡ÆüËÜ¸ì(https://online.flippingbook.com/view/480774789/)¡¿EN(https://tinyurl.com/EpsomDigitalBrochure2025)
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Eugine Oh¡ÃDirector of Marketing and Admissions
eugine.oh@epsomcollege.edu.my
Anjali¡ÃMarketing Manager
anjali.nagarajan@epsomcollege.edu.my