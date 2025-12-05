¡ÚÌ¾¸Å²°»Ô±É±ØÅÌÊâ1Ê¬¡ÛºÇÂç100Ì¾ÂßÀÚOK¡ª²°ÆâBBQ¾ì¤ÎÂßÀÚÁá´üÍ½Ìó¤Ç¡È³ÌÉÕ¤¾Æ¤²´éÚ¡É¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ò2/28¤Þ¤Ç¡Ó
²°ÆâBBQ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯±ÉÅ¹¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡¦±É±ØÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë¤Ï¡¢ÂßÀÚ¤ò¡È¤´ÍèÅ¹Æü¤Î1¥«·îÁ°¡É¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÌÉÕ¤²´éÚ¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ÊÍ½Ìó´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¡Ë
¡£´ë¶È¤ÎMT¡Ê¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤äÀ®¿Í¼°¸å¤ÎÆó¼¡²ñ¤ò¡¢ºÇÂçÌó100Ì¾¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢°ÜÆ°¤Ê¤¯¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1. Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÐ¾Ý¡§ÂßÀÚ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ
¾ò·ï¡§¤´ÍèÅ¹Æü¤Î1¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó
ÆÃÅµ¡§³ÌÉÕ¤²´éÚ¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Í½Ìó´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÍ½ÌóÊ¬¡Ë
¼ç¤ÊÍøÍÑÁÛÄê¡§´ë¶È¤ÎMT¸å¤Îº©¿Æ²ñ¡¿À®¿Í¼°¸å¤ÎÆó¼¡²ñ
È÷¹Í¡§»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄó¶¡·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¿Â¾ÆÃÅµ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÍ×ÁêÃÌ
2. ¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡ÊÂßÀÚÀìÍÑ¡¦°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¡Ë
5,000±ß¥³ー¥¹
µ¨ÀáÌîºÚ2¼ï¡¿ÁÆÈÔ¤¥Õ¥é¥ó¥¯¡¿¥ï¥¤¥ë¥É¥Ùー¥³¥ó¡¿¥ì¥â¥ó¥Ïー¥Ö¥Á¥¥ó¡¿»°¸µÆÚ¸ª¥íー¥¹¡Ü¥Ð¥²¥Ã¥Èor¥é¥¤¥¹¡£¥Óー¥ë¤ò´Þ¤à¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡£
6,000±ß¥³ー¥¹
»ÞÆ¦¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡ÜBBQ¥×¥ìー¥È¡Êµ¨ÀáÌîºÚ4¼ï¡¢ÁÆÈÔ¤¥Õ¥é¥ó¥¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ùー¥³¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¥Ïー¥Ö¥Á¥¥ó¡¢¹ñ»ºÏÂµí¥¹¥Æー¥¡Ë¡Ü¥Ð¥²¥Ã¥Èor¥é¥¤¥¹¡£¥Óー¥ëÉÕ°û¤ßÊüÂê¡£
8,000±ß¥³ー¥¹
»ÞÆ¦¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡ÜBBQ¥×¥ìー¥È¡Êµ¨ÀáÌîºÚ4¼ï¡¢ÁÆÈÔ¤¥Õ¥é¥ó¥¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ùー¥³¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¥Ïー¥Ö¥Á¥¥ó¡¢¹ñ»ºÏÂµí¥¹¥Æー¥¡õ¥Õ¥£¥ì¥ß¥ß¡Ë¡Ü¥Ð¥²¥Ã¥Èor¥é¥¤¥¹¡Ü¥Ç¥¶ー¥È¡Ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹É÷¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡Ë¡£¥Óー¥ëÉÕ°û¤ßÊüÂê¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤â»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¡¦¹½À®¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÂßÀÚ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö¡§9～4·î¸ÂÄê¡Ê5～8·î¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
µ¬ÌÏ¡§ÃåÀÊ～Ìó80Ì¾¡¿Î©¿©～100Ì¾¼ÂÀÓ
²ñ¾ìÈñ¡§°ìÎ§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±äÄ¹¡§30Ê¬¤´¤È 1,000±ß¡¿Ì¾¡Ê°û¤ßÊüÂê±äÄ¹¤ò´Þ¤à¡Ë
µ¡ºà¡§¥Þ¥¤¥¯¡¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¿¥¹¥Ôー¥«ー ÌµÎÁ¡ÊÂßÀÚ»þ¡Ë
±¿ÍÑ¡§²ñµÄ¤Î¤ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¡Ë¢ªBBQº©¿Æ²ñ¤ØÆ±¥Õ¥í¥¢¤ÇÀÚÂØ²Ä
¥µ¥Ýー¥È¡§²¼¸«¡¦ÁáÆþ¤ê¡¦·ÊÉÊ¤äÈ÷ÉÊ¤Î»öÁ°¼õ¼è¡¿ÊÝ´É¤ËÂÐ±þ¡ÊÍ×»öÁ°ÁêÃÌ¡Ë
ÂßÀÚ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎºÇÄã¾ò·ï¡ÊÌÜ°Â¡Ë
3»þ´Ö¡§Ê¿Æü30Ì¾¡õÁí³Û15Ëü±ß°Ê¾å¡¿ÅÚÆü½Ë40Ì¾¡õÁí³Û20Ëü±ß°Ê¾å
6»þ´Ö¡§Ê¿Æü30Ì¾¡õÁí³Û25Ëü±ß°Ê¾å¡¿ÅÚÆü½Ë40Ì¾¡õÁí³Û30Ëü±ß°Ê¾å
9»þ´Ö¡§Ê¿Æü30Ì¾¡õÁí³Û35Ëü±ß°Ê¾å¡¿ÅÚÆü½Ë40Ì¾¡õÁí³Û40Ëü±ß°Ê¾å
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÊÌÅÓ²ñ¾ìÈñ22,000±ß¡£ÈËË»´ü¤ÏÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¡Ö²ñµÄ¢ªº©¿Æ²ñ¡×¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±¿ÍÑ
¿©»öÁ°¤Ï¡È²ñµÄ¤Î¤ß¡É¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡Ê¤³¤Î´Ö¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤Î¤ß¤Ç±¿ÍÑ¡Ë
²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ÇBBQ¥³ー¥¹¤ØÀÚÂØ¡£°ÜÆ°¤Ê¤·¤ÇMT¢ªº©¿Æ²ñ¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë
¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ëÀß·×¡¢±ÇÁü¡¦²»¶Á¤Î»öÁ°¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¼Áö¤·¤Þ¤¹
5. ²ñ¾ì¤ÎÆÃÄ¹
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´±É±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó30ÉÃ¡£±óÊý¥²¥¹¥È¤Î½¸¹ç¡¦²ò»¶¤¬¥¹¥àー¥º
¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡§ºÇÂçÌó100Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥í¥¢ÂßÀÚ¤ËÂÐ±þ¡ÊÃåÀÊ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤êÌó80Ì¾¡Ë
ÀßÈ÷¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¿¥Þ¥¤¥¯¡¿¥¹¥Ôー¥«ーÅù¤òÌµÎÁÂß½Ð
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§²°ÆâBBQ¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯±ÉÅ¹
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-17-15 ±É¥Ê¥Ê¥¤¥í¡Ê¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ±ÉËÜÅ¹¡Ë6F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´±É±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ¤¹¤°
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00¡ÊÎÁÍýL.O.21:00¡¿¥É¥ê¥ó¥¯L.O.21:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡ÊÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Í½Ìó¡§24»þ´Ö¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÂÐ±þ¡Ê¶õÀÊ³ÎÇ§¡¦Â¨»þÍ½Ìó²Ä¡Ë