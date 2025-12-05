±Ñ¹ñÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë¤¬¡ÈÅÅ»ÒÀ©¸æ¡É¤µ¤ì¤Æ¥â¥Ç¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡ØLANCER TACTICAL Gen 4 L119A2 Nebula II¡Ù2025Ç¯1·î¾å½ÜÈ¯Çä¡ª°µÅÝÅª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÅÅÆ°¥¬¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÉÇ¯´Ö20ËüÂæÈÎÇä¡É ¤¹¤ëLANCER TACTICAL¤«¤é¡ÚL119A2¡Û¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª
LANCER TACTICAL¤Î¡ÖGen 4 L119A2 AEG w/ Nebula II¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ëL119A2¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÅÅÆ°¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÅ°ÄìºÆ¸½¡£
¥Ó¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥á¥¿¥ë¥ì¥·ー¥Ðー¡¢¥á¥¿¥ë¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢Î¾Íø¤ÂÐ±þ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁàºîÀ¤È·øÏ´À¤ò¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆZion ArmsÀ½¡ÖNebula II¡×¡É¸÷´¶ÃÎ¼°ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¡É¤òÅëºÜ¡£
¥È¥ê¥¬ー´¶ÅÙ¡¢¼Í·â¥âー¥É¡¢¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¡¢¥âー¥¿ー¥Ö¥ìー¥¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£¥µ¥Ð¥²ー¡¦¥ß¥ê¥¿¥êー¥·ー¥ó¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¹âµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
LANCER TACTICAL Gen 4 L119A2 BLACK
LANCER TACTICAL Gen 4 L119A2 TAN
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î²¼½Ü
¾¦ÉÊÌ¾¡§LANCER TACTICAL Gen 4 L119A2 AEG w/ Nebula II
¥«¥éー¡§BLACK / TAN
²Á³Ê¡§43,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿47,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Gen 4 L119A2 AEG w/ Nebula II ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾Ò²ð
Á´Ä¹¡§686mm～775mm
½ÅÎÌ¡§3.2 kg
¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ì¥ëÄ¹¡§245 mm
¥È¥ê¥¬ー¡§Zion Arms Nebula II ETU
¥Þ¥¬¥¸¥óÁõÅ¶¿ô¡§130È¯
¥³¥Í¥¯¥¿ー¡§T¥³¥Í¥¯¥¿ー
¥á¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§Ver.2
³°´Ñ¤ÏL119A2¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÄ¾¤ËºÆ¸½¡£¼Â½Æ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ó¥ì¥Ã¥È¥ì¥·ー¥Ðー¤ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤¬¹âµé´¶¤ÈÉð¹ü¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ä¥Ü¥ë¥È¥ê¥êー¥¹¼þ¤ê¤ÏÎ¾Íø¤ÂÐ±þ¤Î¥¢¥ó¥Ó»ÅÍÍ¡£±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤ÁÐÊý¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¡ÚNebula II¡Û¤¬¼Í·âÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏZion Arms¡ÖNebula II Electronic Trigger Unit¡ÊETU¡Ë¡×¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥È¥ê¥¬ー´¶ÅÙÄ´À°
¡¦¼Í·â¥âー¥ÉÀßÄê
¡¦¥×¥ê¥³¥Ã¥¯
¡¦¥âー¥¿ー¥Ö¥ìー¥
¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÁàºîÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
¥á¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏVer.2»ÅÍÍ¡¢T¥³¥Í¥¯¥¿ーºÎÍÑ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥µ¥Ð¥²ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤â¼«Âð¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤â¡¢¥æー¥¶ー¹¥¤ß¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼Í·â´¶¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È±Ñ¹ñ¥â¥Ç¥ë¡ßÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¡É¤Î´°À®·Á¡£¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Àï½Ñ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë
Gen 4 L119A2¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥â¥Ç¥ëÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¥ß¥ê¥¿¥êーÁØ¡¢·Ú²÷¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¥µ¥Ð¥²ー¥æー¥¶ー¡¢¼¼Æâ¤ÇÅÅÆ°¥¬¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤ªºÂÉß¥·¥åー¥¿ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
Nebula II¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¤¬¼Í·âÂÎ¸³¤Î¼Á¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¼ÂÍÑÀ¤È½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹1ËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¥æー¥¶ー¤Ë¿ä¾©¤·¤¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñL119A2¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢ÅÅÆ°¥¬¥ó¤ËÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Îµ¡Ç½À¤òµá¤á¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÁ°¤Îº£¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊLayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://laylax.com/products/0193939142979¡Ë
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤È¤Ï¡©
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼Airsoft Players Choice Award¤Ë¤Æ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¨¥¢¥¬¥óÀìÌçÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍ×¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦SIG SAUER
¡¦KRYTAC
¡¦KRISS USA
¡¦MECHANIX WERE
¡¦LANCER TACTICAL
¡¦MAGPUL
¡¦MIDWEST INDUSTRIES
¡¦HKarmy
¢£Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥é¥¯¥¹¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©577-0022
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®2-36
ÂåÉ½¼Ô¡§°Â°æ µÁ°ìÏº
