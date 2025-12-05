¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Û±üÈôÂÍ²¹Àô¤ÎÅß¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·îÃæ½Ü¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤ÎÅß¤òºÌ¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸¹â1,000¥áー¥È¥ëÄ¶¤Î»³´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢µðÂç¤ÊÉ¹Ãì¡ÖÀÄ¤À¤ë¡×¤äÅà·ë¤·¤¿Âì¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤ò¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊLED¥é¥¤¥È¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ë±é½Ð¡£²¹Àô³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àã¤ÈÉ¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£Åß¤Î±üÈôÂÍ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë2¥«·î´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÃÏ²¹Àô¡¦ÀÄ¤À¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡ÖÀÄ¤À¤ë¡×¤È¤ÏÊ¡ÃÏ¤Î»³±ü¤ÎÀäÊÉ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëµðÂç¤ÊÉ¹¤ÎÃì¤Î¤³¤È¡£´äÊÉ¤òÅÁ¤¤Íî¤Á¤ë¿å¤¬Åà¤Ã¤ÆÉ¹Ãì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÄ¤¯¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀÄ¤À¤ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»³±ü¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀÄ¤À¤ë¡×¤ò´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È²¹Àô³¹¤ËºÆ¸½¤·¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤ÎÀÄÇò¤¯µ±¤¯ÀÄ¤À¤ë¤È¡¢Ìë¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤À¤ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯3·î²¼½Ü ¡ÊÍ½Äê¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¿17:00～22:00
¾ì½ê¡§Ê¡ÃÏ²¹Àô Ê¡ÃÏ²¹Àô¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á
¼çºÅ¡§±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡öÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÀÄ¤À¤ëÉ¹¤Î»¶ÊâÆ»¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ÉáÃÊ´Ñ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤ÀÄ¤À¤ë¤ÎÎ¢¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿È¶á¤ËÀÄ¤À¤ë¤ÎÁÔÂç¤Ê»Ñ¤ò¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 13Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§19:30～21:00
¡öÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¶¿ÅÚ·ÝÇ½¡Ö¤Ø¤ó¤Ù¤È¤ê¡×¼Â±é
ÉáÃÊ¤ÏÃÏ¸µ¿À¼Ò¤ÎÎãº×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶¿ÅÚ·ÝÇ½¡Ö¤Ø¤ó¤Ù¤È¤ê¡×¤ò¼Â±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¤è¤êÌ®¡¹¤ÈÅÁ¤ï¤ë¿ÀÈëÅª¤ÇÍ¦ÁÔ¤Ê·ÝÇ½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§20:30～
¿·Ê¿Åò²¹Àô¡¡¥¿¥ë¥Þ¤«¤Í¤³¤ª¤ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡Åà¤Æ¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤¿¤ë¤Þ¤ÎÂì¡×¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÂÐ´ß¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÂì¤ÎÉ¹¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼êÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿É¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¡¢±üÈôÂÍ¤ÎÅß¤Î¸·¤·¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ôËü¸Ä¤Î LED ÅÅµå¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¸÷¤Îº½ËÉ¥À¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¿17:00～21:30
¾ì½ê¡§¿·Ê¿Åò²¹Àô ¥¿¥ë¥Þ¤ÎÂì¡¦¿Æ¿å¸ø±à°ìÂÓ
¼ç ºÅ¡§±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ
ÆÊÈø²¹Àô¡¡Æ¶Ã«Àãºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡Æ¶Ã«¤ÎÀã·Ê¿§¤ò LED ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤ë¤ÇËþ³«¤Îºù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡Ö¹Ó¿À¤ÎÅò¡×¤Ï22»þ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡ÊÍ½Äê¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¿17:00～23:00
¾ì½ê¡§ÆÊÈø²¹Àô Æ¶Ã«°ìÂÓ
¼çºÅ¡§±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ
±üÈôÂÍÅßÊª¸ì¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーIII
¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±üÈôÂÍÅßÊª¸ì¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×Âè3ÃÆ¡ª¡ª
º£´ü¤ÏAR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
²¹Àô¶¿Æâ¤Î¥Þー¥«ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä±üÈôÂÍÅßÊª¸ì¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È²¹Àô¤à¤¹¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
±üÈôÂÍ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤²¹Àô¤à¤¹¤á¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿°ìÂÓ
¼çºÅ¡§±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î³«ºÅÍ×¹à¤Ï±üÈôÂÍÅßÊª¸ì¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±üÈôÂÍÅßÊª¸ì¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://okuhida-fuyumonogatari.com/stamp-rally.php)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡Ê¿Åò²¹Àô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê0578-89-3030¡Ë9:00～17:00 ¿åÍËµÙ
¢¨µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ä³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡TEL¡§0578-89-2614
¡¦±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¡TEL¡§0578-89-2458