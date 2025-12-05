¿þÌî»Ô¤ÎÂçÀ¾Éû»ÔÄ¹¤¬ÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
Äó¶¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ
2025Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·ÈÖÁÈ¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×¡ÊÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¤ÈÀÅ²¬ÊüÁ÷SBS¥é¥¸¥ª¤Î¶¨Æ¯±¿±Ä¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ë¤Î12·î¤ÎÊüÁ÷¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¤Õ¤â¤È¡¦¿þÌî»ÔÈ¯¡ªÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¡×¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹ ÂçÀ¾ÀéÁï¤¬½Ð±é¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä»º¶È´ðÈ×¡¢´Ñ¸÷¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ÇÀ¶È¡¦¹ÔÀ¯DX¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¿·»º¶È¤Å¤¯¤ê¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿þÌî»Ô¤Î¶ñÂÎ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð¤ä»²²Ã¼Ô¤È¤ÎQ&A¡¢¥²¥¹¥È¡¦Íè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Î¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ýÏ¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊüÁ÷Æü
¼ýÏ¿¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ÀÅ²¬ÊüÁ÷SBS¥é¥¸¥ª¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×³µÍ×
¡¦ÊüÁ÷»þ´Ö¡§Ëè·îÂè4ÌÚÍËÆü 21:00～21:30
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§cosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ
¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡§DJ Roni
¡¡¢¨Podcast¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÖÁÈ¡§https://radiko.jp/#!/ts/SBS/20251023210000
¢£¼ýÏ¿¸å¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤º¥¹¥¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥× ¡÷cosa¡×³µÍ×
¡¦²ñ¡¡¾ì¡§cosa¡ÊÀÅ²¬»Ô°ª¶è¸æ¹¬Ä® M20¥Ó¥ë 2F¡Ë
¡¦³«ºÅÆü¡§ÈÖÁÈ¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¡£¾ÜºÙ¤ÎÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥Èー¥¯¡¿¥²¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦SBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¥ª¥Õ¥Èー¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦µ¯¶È²È¡¦¿·µ¬»ö¶È²È¤¿¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¡ÖSAs¡ÊShizuokaAngels¡Ë¡×
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£ÂçÀ¾ ÀéÁï¡Ê¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹¡Ë
¡ãÃÏÊý´ë¶È400¼Ò¤ØºÎÍÑ¡¦ÁÈ¿¥³«È¯»Ù±ç¡Ü25¤Î¶¦ÁÏ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÈ¼Áö»Ù±ç¡ä
- »°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÍý³ØÉôÂ´¡£2008Ç¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Æþ¼Ò¡£
- 10Ç¯´Ö¤ÇÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎË¡¿Í400¼Ò°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤òÃ´Åö¡¢1,000Ì¾¤ÎÃæÅÓºÎÍÑÀ®¸ù¡£
- »Ò¤É¤â¤ÎÆñÉÂÈ¯³Ð¤òµ¡¤ËÀ¸¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç´ë¶È¶¦ÁÏ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¡£»°½Å¸©Ä£»ö¶È¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¼ÂÁõÎ¨50¡óÄ¶¡£
- ÆÁÅç¸©¾å¾¡Ä®¤Ø²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤ò·Ð¸³¡£2024Ç¯¡È¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ê³ô¡ËZERO¤òµ¯¶È¡£https://zero-design.co.jp/
- 2025Ç¯1·î¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
- 2025Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬¸©¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£»ÔÌò½ê¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿ä¿Ê¤ò¡¢½÷ÀÌÜÀþ¤Ç¡£Ê¿ÆüÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ç2µòÅÀÀ¸³èÃæ¡£
- ¾®³ØÀ¸2¿Í¡¢Ç¯Ãæ»ù¤Î»°»ùÊì¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¦¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¿þÌî»Ô¡¡»ÔÄ¹ÀïÎ¬Éô¡¡Èë½ñ¹Êó²Ý¡¡
¡ÌE-mail¡Í¡§kouhou@city.susono.shizuoka.jp