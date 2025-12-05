¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤Ï18.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë13.3¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤Î¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï6²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë18.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï13.3¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢ÁØ¾õ¹ÛÊª¥±¥¤»À±ö¤«¤éÀ®¤ë¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¡¢ÍÑÅÓ¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÎÄêµÁ¤ÈÆÃÀ
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡¢¥â¥ó¥â¥ê¥í¥Ê¥¤¥È¡¢¥Ø¥¯¥È¥é¥¤¥È¡¢¥«¥ª¥ê¥Ê¥¤¥È¡¢¥Ï¥í¥¤¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÁØ¾õ¹ÛÊª¥±¥¤»À±ö¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎ³»Ò¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥Ê¥Î¥áー¥È¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿º½¼ÁÅÚ¾í¤ËÄ¾ÀÜ»¶ÉÛ¤µ¤ì¡¢ÅÚ¾í¤Ë¿¼¤¯¿»Æ©¤·¤Æ³Æº½Î³»Ò¤òÊ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÏÅÚ¾í²þÎÉºà¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¤ÈÈÆÍÑÀ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¤½¤ÎºÙ¤«¤¤Î³»Ò¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿µÛÃåÎÏ¡¢Ç®°ÂÄêÀ¡¢µ¡³£ÅªÆÃÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó°ûÎÁÊñÁõ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤¬¥Ð¥ê¥¢ÆÃÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À½ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å½èÍý¤äÀ¸Êª°å³ØÊ¬Ìî¤Ç¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢¿å¤Î¾ô²½¤äÍ³²Êª¼Á¤ÎµÛÃå¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ÎÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿å½èÍý»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤¿¾ô²½µ»½Ñ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Î¼ç¤ÊÍÑÅÓ¤È»º¶È
¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó°ûÎÁÊñÁõ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍÑÅÓ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°ºàÎÁ¤Ë¥Ð¥ê¥¢À¤òÉÕÍ¿¤·¡¢»ÀÁÇ¤ä¿åÊ¬¤ÎÆ©²á¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î·ÚÎÌ²½¤äÂÑµ×À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³Èñ¤Î¸þ¾å¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Î¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉÎÁ¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÏÂÑµ×À¤äÂÑÉå¿©À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÅÉÎÁ¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹»ý¤Á¤·¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Êª°å³Ø¤È¿å½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÎÌò³ä
À¸Êª°å³ØÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÎÆÃÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¡¢ÌôÊª¤ÎÁ÷Ã£¥·¥¹¥Æ¥à¤ä°åÎÅÍÑ¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿µÛÃåÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÌôÊª¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä½ùÊüÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤ÏºÙË¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÇÀ¤¬Äã¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢À¸Êª°å³Ø¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Î¥¯¥ì¥¤¤Ï¤½¤ÎµÛÃåÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Í³²Êª¼Á¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢±ô¤ä¿å¶ä¤Ê¤É¤Î½Å¶âÂ°¤òµÛÃå¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶¾ô²½¤Î¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤ËÍË¾¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£
