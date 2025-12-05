¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKIS MailMon¡×¤ËÉÔ¿³¥áー¥ëÊó¹ð¡¦´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ª¡ª É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖKIS MailMon¡×¤ËÉÔ¿³¥áー¥ëÊó¹ð¡¦´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç
¡¡～¤³¤ì¤¬¿·´ð½à¡ª É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë·±Îý¥µー¥Ó¥¹¡ÖKIS MailMon¡ÊR¡Ë¡×100 ÄÌ36,000 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë～
KIS Security³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌËÜ²íÌé¡Ë¤Ï¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë·±Îý¥µー¥Ó¥¹¡ÖKIS MailMon¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤Î¾õ¶·¤ò°ìÍ÷¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò2026Ç¯1·î9Æü¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔ¿³¥áー¥ë¼õ¿®»þ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¡ª
É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÅð¤ß½Ð¤¹ºÇ½é¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Ë¥áー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÉÔ¿³¥áー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ç¹ªÌ¯¤Ê¹¶·â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤Ï´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÂç´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤âÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ë¤µ¤ì¤ë»öÎã¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎIPA10Âç¶¼°Ò¡ÖÁÈ¿¥ÊÔ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÉ¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤Ø¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·±Îý¥áー¥ë¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÉ¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë¤ò¸«È´¤¯Ç½ÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ÎÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¸µ¤ËÁÇÁá¤¤ÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¼ÒÆâ´¶À÷¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÁÇÁá¤¯Êó¹ð¤»¤º¡¢´¶À÷³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIS MailMon¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÉÔ¿³¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¤È¤¤Î¡ÖÊó¹ð¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿ºÝ¤ÎÉÔ¿³¥áー¥ëÊó¹ð¡¦´ÉÍýµ¡Ç½¡Ê2026Ç¯1·î¤ËWEB¥µ¥¤¥ÈÈÇ¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥áー¥ëÅ¾Á÷ÈÇ¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ¿³¥áー¥ë¤òÊó¹ð¡¦´ÉÍý¤·¡¢·±Îý¥áー¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢·±Îý·ë²Ì¤È¤·¤Æ½¸·×¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIS Security¤Ï¡ÖKIS MailMon¡×¤òÄÌ¤¸¡¢½¾Íè¤ÎÉ¸Åª·¿¹¶·â¥áー¥ë·±Îý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ÎÊó¹ð¡¦´ÉÍý¤ò´ë¶È¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¿Í¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔ¿³¥áー¥ëÊó¹ðµ¡Ç½¤Î³µÍ×
ÉÔ¿³¥áー¥ë¤È·±Îý¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿³¥áー¥ë¡Ê·±Îý¥áー¥ë¡Ë¤òÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔ¿³¥áー¥ë¤Î´ÉÍý²èÌÌ¡ÊÉÔ¿³¥áー¥ëÊó¹ð°ìÍ÷¡Ë
Êó¹ð¤ò²¼µ¹àÌÜ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÔ¿³¥áー¥ë¤È·±Îý¥áー¥ë¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦Êó¹ð¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡¡¡¦ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ÎÁ÷¿®¸µ¡¡¡¦ÉÔ¿³¥áー¥ë¤ÎÁ÷¿®Àè¡¡¡¦ÉÔ¿³¥áー¥ë¤Î·ïÌ¾
¡¦Êó¹ð¼Ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜÊ¸¤ò¸«¤ººï½ü¤·¤¿ / ²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ / ÊÖ¿®¤·¤¿ / ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿ / ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤¿ / ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤¿ / ¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¢£·±Îý¥áー¥ë¤Î¾ì¹ç¤Î·±Îý·ë²Ì
