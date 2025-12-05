¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½¤¹Ô¤ÎÆ»¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤ò±þ±ç¡¡ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬¡Ö¿È±ä»³¡¦¼·ÌÌ»³ ½¤¹ÔÁö¡×¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò¤ªÆÏ¤±
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤¬¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡ÖÂè11²ó¿È±ä»³¡¦¼·ÌÌ»³ ½¤¹ÔÁö Monk¡Çs Run¡×¡Ê11/30¡¦»³Íü¸©¡Ë¤Ë»²²Ã¡£½¤¹Ô¤ÎÆ»¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢´°Áö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336063&id=bodyimage1¡Û
Îî»³¤Ç¤¢¤ë¿È±ä»³¤È¼·ÌÌ»³¤Î2ºÂ¤ò·ë¤Ö¡Ö¿È±ä±ý´Ô¡×¤ò¥³ー¥¹¤Ë¡¢¼·ÌÌ¾ºÎ¶¥í¥ó¥°¥³ー¥¹¡Êµ÷Î¥40km¡Ë¤È¡¢»×¿ÆÊó²¸¥·¥çー¥È¥³ー¥¹¡Ê13km¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿È±ä±ý´Ô¤Ï¡¢ÆüÏ¡½¡¤ÎÁíËÜ»³µ×±ó»û¤Î¤¢¤ë¿È±ä»³¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿®¶Ä¤Î»³¤Ç¤¢¤ë¼·ÌÌ»³¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¤Ë¸òÄÌÌÖ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½äÎéÏ©¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³èÆ»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿Îò»Ë¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡£
Âç²ñÅöÆü¤ÏÄ«Êý¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¡¢¥³ー¥¹ºÇ¹âÉ¸¹â1,720m¤Î¼·ÌÌ»³¤Çµ¤²¹0¡î¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²÷À²¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Áª¼ê¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥³ー¥¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336063&id=bodyimage2¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢1,200m¤òÅÐ¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¼·ÌÌ»³¥¨¥¤¥É¤Ç¡ÖÁýÎÌ¤è¤â¤®¤¢¤ó¤³Ìß¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¡£µë¿å¤è¤êÀè¤Ë¤¢¤ó¤³Ìß¤òËËÄ¥¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÅöÆü¤Ï²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡Ö°ò¤¤Ö¤ó¡×¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336063&id=bodyimage3¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡á¡ÖËèÆü¡×³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿È±ä»³¡¦¼·ÌÌ»³ ½¤¹ÔÁö¡×¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§Âè11²ó¿È±ä»³¡¦¼·ÌÌ»³ ½¤¹ÔÁö Monk¡Çs Run
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¿È±ä»³¡¦¼·ÌÌ»³ ½¤¹ÔÁö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÌçÁ°Ä®ÃçÄ®Ãó¼Ö¾ì¡Ê»³Íü¸©ÆîµðËà·´¿È±äÄ®¿È±ä3737¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shugyoso.com/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336063&id=bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
