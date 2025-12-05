¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¡ÊGaAs¡Ë¥¦¥¨¥Ï»Ô¾ì¤Ï¡¢RFÈ¾Æ³ÂÎ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¸£°ú¤¹¤ë·øÄ´¤Ê16.6¡ó¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30²¯7260ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¡ÊGaAs¡Ë¥¦¥¨¥Ï»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Î´Ö¤ËµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2024Ç¯¤Î7²¯7130ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤Ï30²¯7260ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï16.6¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£GaAs¥¦¥¨¥Ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÅµ¤ÅªÆÃÀ¤È¹â¤¤ÅÅ»Ò°ÜÆ°ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë5G¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎµÞÂ®¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5GÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢5G¤ËÉ¬Í×¤Ê¹â¼þÇÈ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£GaAs¤Î¹â¤¤ÅÅ»Ò°ÜÆ°ÅÙ¤Ï¡¢¤è¤êÂ®¤¤±þÅú»þ´Ö¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¿®¹æÅÁÁ÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹âÂ®²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤äÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤¬5G¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ï2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1250²¯ÊÆ¥É¥ë°Ê¾å¤òÅê»ñ¤·¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
°ìÊý¤Ç¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï¤ÎÀ¸»º¤ËÈ¼¤¦´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¤ÏÍÆÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¤È´Ä¶¤ä¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»º¶È¤Ï´Ä¶µ¬À©¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢GaAsÇÑ´þÊª¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶´ð½à¤ò½ç¼é¤·¤Ä¤Ä»º¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¥¦¥¨¥Ï¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¾®·¿²½¤ËÈ¼¤¦¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GaAs¤Î¹â¼þÇÈ±þÅúÀ¤ÈÇ®°ÂÄêÀ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶Çö·¿¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¾®·¿²½¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½µ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢GaAs¥¦¥¨¥Ï¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢À®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Advanced Wireless Semiconductor Co.
¡ü AXT Inc.
¡ü Century Epitech Co Ltd.
¡ü China Crystal Technologies
¡ü Freiberger Compound Materials GmbH
¡ü Global Communication Semiconductors, LLC
¡ü Holtek Semiconductor Inc.
¡ü Intelligent Epitaxy Technology, Inc.
¡ü Ommic S.A.
¡ü Powerway Advanced Material Co., Ltd.
¡ü STMicroelectronics
¡ü Taiwan Semiconductor Co. Ltd.
¡ü Tianjin Jingming Electronic Materials
¡ü WIN Semiconductors Corporation
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¿¥¤¥×ÊÌ
È¾Æ³ÅÅÀ¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¡ÊSC GaAs¡Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢LEDÀ¸»º¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿¾ÈÌÀ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SC GaAs¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç¹â¼þÇÈ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±À¸ÍÑ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÊÌÊ¬ÀÏ
Ãæ¹ñ¤Ï2024Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¡ÊGaAs¡Ë¥¦¥¨¥Ï»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦À¸»º¤Î50¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ÈÀè¿ÊÅª¤ÊÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤â½ÅÍ×¤ÊÀ¸»º¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
