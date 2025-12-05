¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡ÛFLP-MOF¿¨ÇÞ¤ÎºîÍÑµ¡¹½²òÌÀ¤Ë¤è¤êÀß·×¤ò¹âÂ®²½
¡ÁCO₂»ñ¸»²½¤ä¿åÁÇ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Á
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿¥Ê¥Î¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ²Ê Î©Àî¿ÎÅµ¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³Ø¹©³ØÉô ²½³Ø¡¦À¸Ì¿¹©³Ø²Ê ±§ÅÄÀîÂÀÏº½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎSilpakorn University¤ÎNuttapon YodsinÇî»Î¡¢King Mongkut¡Çs Institute of Technology Ladkrabang¤ÎRathawat Daengngern½Ú¶µ¼ø¡¢Ubon Ratchathani University¤ÎSiriporn Jungsutthiwong ¶µ¼ø¤é¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¡ö£±¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀMetal-Organic Framework¡ÊMOF¡Ë¡ö£²¿¨ÇÞ¤Ë¤è¤ëCO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤ÎÈ¿±þ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËFLP¿¨ÇÞ¤Î»ÀÀÅÙ¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¨ÇÞÀÇ½¤ò¿×Â®¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢FLP-MOF¿¨ÇÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¹â¸úÎ¨¤Ê¿¨ÇÞ³«È¯¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖInternational Journal of Hydrogen Energy¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯11·î12Æü¡Ë¡£
¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
FLP-UiO-67-MOF¡ö£³¤ÎH₂²òÎ¥¡¦CO₂¿åÁÇ²½È¿±þµ¡¹½¤ò²òÌÀ
³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¼êË¡¤Ë¤è¤êÈ¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»Ò¸ú²Ì¤ò²òÌÀ
´±Ç½´ð¡ö£´¤ÎÅÅ»ÒÅªÀ¼Á¤ÈFLP»ÀÀÅÙ»ØÉ¸¤«¤é¿¨ÇÞ³èÀ¤¬Í½Â¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿
¸¦µæÇØ·Ê
¡¡CO₂¤Î²ó¼ý¡¦»ñ¸»²½¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âCO₂¤ò¥®»À¡ÊHCOOH¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¿åÁÇ²½È¿±þ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç²ÄµÕÅª¤Ê¿åÁÇ¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¤Ï¶âÂ°¤òÍÑ¤¤¤º¤ËH₂¤ò³èÀ²½¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤ÊÊ¬»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢MOF¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¹â¸úÎ¨ÉÔ¶Ñ°ì·Ï¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´±Ç½´ð¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿FLP-UiO-67-MOF·Ï¤òÉý¹¤¯Èæ³Ó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤¬H₂³èÀ²½¤ª¤è¤ÓCO₂¤Î¿åÁÇ²½¤Ë¤è¤ë¥®»ÀÀ¸À®¸úÎ¨¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËH₂¤Î³èÀ²½¤äCO₂¤Î¿åÁÇ²½È¿±þ¤Ï¡¢FLP¤ÎÆÃÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡§Nuclear Quantum Effect¡Ë¡ö£µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÆâÍÆ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´±Ç½´ð¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼ï¡¹¤ÎFLP-UiO-67-MOF¤Ë¤è¤ëCO₂¤Î¿åÁÇ²½È¿±þ¤ÎÈ¿±þµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁÇ¤ÏºÇ¤â·Ú¤¤¸¶»Ò³Ë¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¡¢ÎíÅÀ¿¶Æ°¤Î¤è¤¦¤ÊÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡ÊNQE¡Ë¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î³«È¯¤·¤¿Â¿À®Ê¬·ÏÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊMC_DFT¡Ë¡ö£¶¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NQE¤¬H₂¤Î²òÎ¥¤ª¤è¤ÓCO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤Î³èÀ²½¾ãÊÉ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢È¿±þ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢È¿±þ¤Î¿Ê¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬FLP¤Î»ÀÀÅÙ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ö£·¤È¶¯¤¤Áê´Ø¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·×»»¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÁ«°Ü¾õÂÖÃµº÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¨ÇÞÀÇ½¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎFLP-MOF¿¨ÇÞ¸õÊä¤ÎÀÇ½¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¿¨ÇÞ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢FLP-MOF¤Ë¤ª¤±¤ë´±Ç½´ðÀß·×¤ÈÈ¿±þÆÃÀ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢ÅÅ»ÒÅªÀ¼Á¤È¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÂ°¥Õ¥ê¡¼¿¨ÇÞ¤Î¹çÍýÅªÀß·×»Ø¿Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢CO₂»ñ¸»²½¤ä¿åÁÇ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Ø¹¤¯±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºàÎÁÃµº÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¿¨ÇÞÀß·×¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÈñ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JST NEXUS¡ÊNetworked exchange, united strength for stronger partnership between Japan and ASEAN¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Unraveling H₂dissociation in CO₂hydrogenation on frustrated Lewis pair-functionalized UiO-67: DFT and nuclear quantum effects
Ãø¼Ô¡§Nuttapon Yodsin, Siriporn Jungsutthiwong, Taro Udagawa, Rathawat Daengngern, Masanori Tachikawa
·ÇºÜ»¨»ï¡§International Journal of Hydrogen Energy
DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.152499
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
¡ö1 Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¡§¹½Â¤Åª¤ÊÀ©Ìó¤ÇÄ¾ÀÜºø·ÁÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¥¤¥¹»À¤È¥ë¥¤¥¹±ö´ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Èó¾ï¤ËÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¯¡¢H₂Ê¬»Ò¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ö2 Metal-organic framework¡ÊMOF¡Ë¡§¶âÂ°¸¶»Ò¤¬Íµ¡Ê¬»Ò¤Ë¤è¤ê²Í¶¶¤µ¤ì¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëºøÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈæÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆâÉô¤ËÂ¿¿ô¤Î¾®¤µ¤¤¹¦¤ò»ý¤ÄÂ¿¹¦¼ÁÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¹¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º®¹çÊª¤ÎÊ¬Î¥¤ä¡¢Ê¬»Ò¤ÎµÛÃå¤Ë¤è¤ëÃùÂ¢¡¢¿¨ÇÞ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÊ¬»ÒÊÑ´¹¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö3 FLP-UiO-67-MOF¡§¥ª¥¹¥íÂç¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿UiO-67-MOF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢FLP¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀMOF¡£CO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¡ö4 ´±Ç½´ð¡§Íµ¡²½¹çÊª¤ÎÀ¼Á¤äÈ¿±þÀ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÆÃÄê¤Î¹½Â¤¤ò¤â¤Ä¸¶»ÒÃÄ¡£Æ±¤¸´±Ç½´ð¤ò¤â¤Ä²½¹çÊª¤ÏÎà»÷¤·¤¿²½³ØÅªµóÆ°¤ò¼¨¤¹¡£´±Ç½´ð¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢²½¹çÊª¤ÎÀ¼Á¤äÈ¿±þÀ¤òÀß·×¡¦À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö5 ¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡§Nuclear Quantum Effect¡Ë¡§Á´¤Æ¤ÎÎ³»Ò¤ÏÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ë¤ÏÎ³»ÒÀ¤ÈÇÈÆ°À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤¬¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÏÅÅ»Ò¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇÈÆ°À¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÏºÇ¤â·Ú¤¯¡¢¤½¤ÎÇÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡Ë¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢²½³ØÈ¿±þ¤äÆ±°ÌÂÎ¸ú²Ì¤Ë¸²Ãø¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡ö6 Â¿À®Ê¬·ÏÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊMC_DFT¡Ë¡§·×»»Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¸½ºß¤ÎÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àÅª¼êË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊDFT¡Ë¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÅÅ»Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤â¼è¤ê°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¼êË¡¡£
¡ö7 ¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§¥Ò¥É¥ê¥É¡ÊH-¡§ÅÅ»Ò¤ò1¤ÄÂ¿¤¯»ý¤Ä¿åÁÇÉé¥¤¥ª¥ó¡Ë¤¬²½¹çÊª¤ËÉÕ²Ã¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÊÑ²½¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿¥Ê¥Î¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ²Ê Î©Àî¿ÎÅµ¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³Ø¹©³ØÉô ²½³Ø¡¦À¸Ì¿¹©³Ø²Ê ±§ÅÄÀîÂÀÏº½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎSilpakorn University¤ÎNuttapon YodsinÇî»Î¡¢King Mongkut¡Çs Institute of Technology Ladkrabang¤ÎRathawat Daengngern½Ú¶µ¼ø¡¢Ubon Ratchathani University¤ÎSiriporn Jungsutthiwong ¶µ¼ø¤é¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¡ö£±¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀMetal-Organic Framework¡ÊMOF¡Ë¡ö£²¿¨ÇÞ¤Ë¤è¤ëCO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤ÎÈ¿±þ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËFLP¿¨ÇÞ¤Î»ÀÀÅÙ¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¨ÇÞÀÇ½¤ò¿×Â®¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢FLP-MOF¿¨ÇÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¹â¸úÎ¨¤Ê¿¨ÇÞ³«È¯¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
FLP-UiO-67-MOF¡ö£³¤ÎH₂²òÎ¥¡¦CO₂¿åÁÇ²½È¿±þµ¡¹½¤ò²òÌÀ
³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¼êË¡¤Ë¤è¤êÈ¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»Ò¸ú²Ì¤ò²òÌÀ
´±Ç½´ð¡ö£´¤ÎÅÅ»ÒÅªÀ¼Á¤ÈFLP»ÀÀÅÙ»ØÉ¸¤«¤é¿¨ÇÞ³èÀ¤¬Í½Â¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿
¸¦µæÇØ·Ê
¡¡CO₂¤Î²ó¼ý¡¦»ñ¸»²½¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âCO₂¤ò¥®»À¡ÊHCOOH¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¿åÁÇ²½È¿±þ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç²ÄµÕÅª¤Ê¿åÁÇ¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¤Ï¶âÂ°¤òÍÑ¤¤¤º¤ËH₂¤ò³èÀ²½¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤ÊÊ¬»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢MOF¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¹â¸úÎ¨ÉÔ¶Ñ°ì·Ï¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´±Ç½´ð¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿FLP-UiO-67-MOF·Ï¤òÉý¹¤¯Èæ³Ó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤¬H₂³èÀ²½¤ª¤è¤ÓCO₂¤Î¿åÁÇ²½¤Ë¤è¤ë¥®»ÀÀ¸À®¸úÎ¨¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËH₂¤Î³èÀ²½¤äCO₂¤Î¿åÁÇ²½È¿±þ¤Ï¡¢FLP¤ÎÆÃÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡§Nuclear Quantum Effect¡Ë¡ö£µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÆâÍÆ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´±Ç½´ð¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼ï¡¹¤ÎFLP-UiO-67-MOF¤Ë¤è¤ëCO₂¤Î¿åÁÇ²½È¿±þ¤ÎÈ¿±þµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁÇ¤ÏºÇ¤â·Ú¤¤¸¶»Ò³Ë¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¡¢ÎíÅÀ¿¶Æ°¤Î¤è¤¦¤ÊÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡ÊNQE¡Ë¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î³«È¯¤·¤¿Â¿À®Ê¬·ÏÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊMC_DFT¡Ë¡ö£¶¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NQE¤¬H₂¤Î²òÎ¥¤ª¤è¤ÓCO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤Î³èÀ²½¾ãÊÉ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢È¿±þ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢È¿±þ¤Î¿Ê¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬FLP¤Î»ÀÀÅÙ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ö£·¤È¶¯¤¤Áê´Ø¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·×»»¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÁ«°Ü¾õÂÖÃµº÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¨ÇÞÀÇ½¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎFLP-MOF¿¨ÇÞ¸õÊä¤ÎÀÇ½¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¿¨ÇÞ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡¡FLP»ÀÀÅÙ»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(EHA)¤È¡¢H₂²òÎ¥¤ÎÈ¿±þ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(¦¤E1)¤ª¤è¤ÓCO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤Î³èÀ²½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(Ea₂)¤È¤ÎÁê´Ø
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢FLP-MOF¤Ë¤ª¤±¤ë´±Ç½´ðÀß·×¤ÈÈ¿±þÆÃÀ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢ÅÅ»ÒÅªÀ¼Á¤È¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÂ°¥Õ¥ê¡¼¿¨ÇÞ¤Î¹çÍýÅªÀß·×»Ø¿Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢CO₂»ñ¸»²½¤ä¿åÁÇ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Ø¹¤¯±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºàÎÁÃµº÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¿¨ÇÞÀß·×¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÈñ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JST NEXUS¡ÊNetworked exchange, united strength for stronger partnership between Japan and ASEAN¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Unraveling H₂dissociation in CO₂hydrogenation on frustrated Lewis pair-functionalized UiO-67: DFT and nuclear quantum effects
Ãø¼Ô¡§Nuttapon Yodsin, Siriporn Jungsutthiwong, Taro Udagawa, Rathawat Daengngern, Masanori Tachikawa
·ÇºÜ»¨»ï¡§International Journal of Hydrogen Energy
DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.152499
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
¡ö1 Frustrated Lewis Pair¡ÊFLP¡Ë¡§¹½Â¤Åª¤ÊÀ©Ìó¤ÇÄ¾ÀÜºø·ÁÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¥¤¥¹»À¤È¥ë¥¤¥¹±ö´ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Èó¾ï¤ËÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¯¡¢H₂Ê¬»Ò¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ö2 Metal-organic framework¡ÊMOF¡Ë¡§¶âÂ°¸¶»Ò¤¬Íµ¡Ê¬»Ò¤Ë¤è¤ê²Í¶¶¤µ¤ì¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëºøÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈæÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆâÉô¤ËÂ¿¿ô¤Î¾®¤µ¤¤¹¦¤ò»ý¤ÄÂ¿¹¦¼ÁÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¹¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º®¹çÊª¤ÎÊ¬Î¥¤ä¡¢Ê¬»Ò¤ÎµÛÃå¤Ë¤è¤ëÃùÂ¢¡¢¿¨ÇÞ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÊ¬»ÒÊÑ´¹¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö3 FLP-UiO-67-MOF¡§¥ª¥¹¥íÂç¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿UiO-67-MOF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢FLP¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀMOF¡£CO₂¿åÁÇ²½È¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¡ö4 ´±Ç½´ð¡§Íµ¡²½¹çÊª¤ÎÀ¼Á¤äÈ¿±þÀ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÆÃÄê¤Î¹½Â¤¤ò¤â¤Ä¸¶»ÒÃÄ¡£Æ±¤¸´±Ç½´ð¤ò¤â¤Ä²½¹çÊª¤ÏÎà»÷¤·¤¿²½³ØÅªµóÆ°¤ò¼¨¤¹¡£´±Ç½´ð¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢²½¹çÊª¤ÎÀ¼Á¤äÈ¿±þÀ¤òÀß·×¡¦À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö5 ¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡§Nuclear Quantum Effect¡Ë¡§Á´¤Æ¤ÎÎ³»Ò¤ÏÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ë¤ÏÎ³»ÒÀ¤ÈÇÈÆ°À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤¬¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÏÅÅ»Ò¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇÈÆ°À¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÏºÇ¤â·Ú¤¯¡¢¤½¤ÎÇÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¡Ê¸¶»Ò³ËÎÌ»Ò¸ú²Ì¡Ë¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢²½³ØÈ¿±þ¤äÆ±°ÌÂÎ¸ú²Ì¤Ë¸²Ãø¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡ö6 Â¿À®Ê¬·ÏÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊMC_DFT¡Ë¡§·×»»Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¸½ºß¤ÎÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àÅª¼êË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¡ÊDFT¡Ë¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÅÅ»Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿åÁÇ¸¶»Ò³Ë¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤â¼è¤ê°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¼êË¡¡£
¡ö7 ¥Ò¥É¥ê¥ÉÉÕ²Ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§¥Ò¥É¥ê¥É¡ÊH-¡§ÅÅ»Ò¤ò1¤ÄÂ¿¤¯»ý¤Ä¿åÁÇÉé¥¤¥ª¥ó¡Ë¤¬²½¹çÊª¤ËÉÕ²Ã¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÊÑ²½¡£