¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡¢ÆâÀ½²½»Ù±ç¿ä¿ÊAWS¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎRagate³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈWAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ù¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¾®ÃÓ ÉÒ¹°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆâÀ½²½¿ä¿ÊAWS¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëRagate³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄù¡§±×»Ò ÎµÍ¿»Ö¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥é¡¼¥²¡¼¥È¡×¡Ë¤È¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ê¥ï¥Õ¥Á¥ã¡¼¥à¡Ë¡Ù¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¶áÇ¯¡¢AWS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÀ½²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¡¼¥²¡¼¥È¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë³«È¯Â®ÅÙ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ù±ç¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¡ØWafCharm¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëWAF¤ò¼«Æ°¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AWS¡¢Azure¡¢Google Cloud¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¤ÎºÇÂç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤«¤Ä½ÅÍ×¤ÊWAF±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Î¼«Æ°Å¬ÍÑ¤äIP¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°ÄÉ²Ã¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢WAF¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·ºî¶È¤äIP¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ØWafCharm¡Ù¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢WAF¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¶¼°Ò¾õ¶·¤äWAF¤ÎËÉ¸æ¸ú²Ì¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹âÅÙ¤Ê¥í¥°²òÀÏ¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò²Ä»ë²½¡¦²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸í¸¡ÃÎÂÐ±þ¤äËü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÇ¤¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥ÉWAF±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëºî¶ÈÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.wafcharm.com/jp/
¢£Ragate³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®6-4 WORK EDITION 4B
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±×»Ò ÎµÍ¿»Ö
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î
URL¡§https://www.ragate.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-1-1 JRÅìµÞÌÜ¹õ¥Ó¥ë13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¾®ÃÓÉÒ¹°
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î
URL¡§https://www.cscloud.co.jp/
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¤¿Web¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢ÀÈ¼åÀ¾ðÊó¼ý½¸¡¦´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô Ã´Åö¡§°æÅÄ
TEL¡§03-6416-9996¡¡FAX¡§03-6416-9997¡¡E-Mail¡§mkt@cscloud.co.jp
¶áÇ¯¡¢AWS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÀ½²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¡¼¥²¡¼¥È¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë³«È¯Â®ÅÙ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ù±ç¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¡ØWafCharm¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WAF¼«Æ°±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWafCharm¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëWAF¤ò¼«Æ°¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AWS¡¢Azure¡¢Google Cloud¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¤ÎºÇÂç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤«¤Ä½ÅÍ×¤ÊWAF±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Î¼«Æ°Å¬ÍÑ¤äIP¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°ÄÉ²Ã¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢WAF¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·ºî¶È¤äIP¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ØWafCharm¡Ù¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢WAF¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¶¼°Ò¾õ¶·¤äWAF¤ÎËÉ¸æ¸ú²Ì¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹âÅÙ¤Ê¥í¥°²òÀÏ¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò²Ä»ë²½¡¦²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸í¸¡ÃÎÂÐ±þ¤äËü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÇ¤¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥ÉWAF±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëºî¶ÈÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWafCharm¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.wafcharm.com/jp/
¢£Ragate³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®6-4 WORK EDITION 4B
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±×»Ò ÎµÍ¿»Ö
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î
URL¡§https://www.ragate.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-1-1 JRÅìµÞÌÜ¹õ¥Ó¥ë13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¾®ÃÓÉÒ¹°
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î
URL¡§https://www.cscloud.co.jp/
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¤¿Web¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢ÀÈ¼åÀ¾ðÊó¼ý½¸¡¦´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô Ã´Åö¡§°æÅÄ
TEL¡§03-6416-9996¡¡FAX¡§03-6416-9997¡¡E-Mail¡§mkt@cscloud.co.jp