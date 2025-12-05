¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¾å¤Î¿Í¸¢ÇÛÎ¸¤ò¿ä¿Ê¡ª¥¤¥Î¥¢¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¤òºöÄê
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ¸»º¤ò»Ï¤á¤¿²½³ØÁÇºà¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥¢¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÂ¼ÂÙ¡¢Ì¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¦ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¥¤¥Î¥¢¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿Í¸¢¡¦Ï«Æ¯¡¦´Ä¶¡¦ÉåÇÔËÉ»ß¤Î¸¶Â§¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÄû¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢Âº½Å¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¸¢Âº½Å¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¿Í¸¢¾ÏÅµ¡×¤ä¡ÖÏ«Æ¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¸¶Â§µÚ¤Ó¸¢Íø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡ÊILO¡ËÀë¸À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Êµ¬ÈÏ¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¸¶Â§¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¿Í¸¢²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¿Í¸¢¥Ç¥åー¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¸¢¤Ø¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤ÎËÉ»ß¤ª¤è¤Ó·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡Ëº¹ÊÌÅ±ÇÑ
¤¢¤é¤æ¤ë¸ÛÍÑ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Ê¿Åù¡¢Êñ³çÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¿Í¼ï¡¦Ì±Â²¤ä½Ð¿È¹ñÀÒ¡¦½¡¶µ¡¦ÀÊÌÅù¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿º¹ÊÌ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
£²¡ËÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê°·¤¤¤Î¶Ø»ß
¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
£³¡Ë»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Î¶Ø»ß
³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ë½¢Ï«²ÄÇ½Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤»ùÆ¸¤ÎÏ«Æ¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡£
£´¡Ë¶¯À©Ï«Æ¯¤Î¶Ø»ß
Á´¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¤Ï¼«È¯Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó ½¾¶È°÷¤¬¼«Í³¤ËÎ¥¿¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤ËÊÝ¾Ú¤·¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
°ÂÁ´¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¤ÎÍýÍ³¤Ê¤¯²ñ¼Ò¹½Æâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤¡£
¸ÛÍÑ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤ÏÏ«Æ¯µö²Ä¾Ú¤Î°úÅÏ¤·¤ò½¾¶È°÷¤ËÍ×µá¤·¤Ê¤¤¡£
£µ¡ËÄÂ¶â
ºÇÄãÄÂ¶â¡¢Ä¶²á¶ÐÌ³¡¢ÄÂ¶â¹µ½ü¡¢½ÐÍè¹âÄÂ¶â¡¢¤½¤ÎÂ¾µëÉÕÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎË¡Îá¤ò½å¼é¤·¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÏÅ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿å½à¤ÎÄÂ¶â¡ÊÀ¸³èÄÂ¶â¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£
£¶¡ËÏ«Æ¯¾ò·ï
½¾¶È°÷¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¡ÊÄ¶²á¶ÐÌ³¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î·èÄê¡¢¤ª¤è¤ÓµÙÆü¡¦Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎË¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤ë¡£
Ê¡Íø¸üÀ¸¤â´Þ¤á¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
£·¡Ë½¾¶È°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¦¶¨µÄ
½¾¶È°÷¤ÎÂåÉ½¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½¾¶È°÷¤È¡¢À¿¼Â¤ËÂÐÏÃ¡¦¶¨µÄ¤¹¤ë¡£½¾¶È°÷¤¬¼«Í³¤Ë·ë¼Ò¤¹¤ë¸¢Íø¤Þ¤¿¤Ï·ë¼Ò¤·¤Ê¤¤¸¢Íø¤ò³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§¤á¤ë¡£
Ï«Æ¯´Ä¶Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ°¤¨¤ë¡£
£¸¡Ë°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶
½¾¶È°÷¤Î¿¦Ì³¾å¤Î°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢»ö¸Î¡¦ºÒ³²¤ÎÌ¤Á³¤ÎËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¥¤¥Î¥¢¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ¸»º¤ò»Ï¤á¤¿¥¦¥ì¥¿¥óÈ¯Ë¢µ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿¹âÊ¬»Ò²½³Øµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥´¥à¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢Ê£¹çºà¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀ½Â¤»º¶È¤ò¥êー¥É¤·¡¢ÍÑÅÓ¤äÌÜÅª¡¢ÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤ò³«È¯¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¡¢ÆóÎØ¡¢¾ðÊó¡¦ITµ¡´ï¡¢½»Âð¡¦·úÀß´ØÏ¢¤«¤é¿È¶á¤ÊÀ¸³è´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢¥³¥¹¥áÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢À¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
