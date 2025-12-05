¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AIÆ³Æþ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£PACS»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë52.1²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤¬¹âÅÙ¤Ê²èÁü½èÍý¸úÎ¨¡¢´µ¼Ô¥¢¥¦¥È¥«¥à¤Î¸þ¾å¡¢Å¬±þ²ÄÇ½¤ÊÎ×¾²¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ³Ø¡¢¼ðáç³Ø¡¢´ã²Ê³Ø¡¢À°·Á³°²Ê¤Ê¤É¡¢ÀºÌ©°åÎÅÊ¬Ìî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ëÀìÌçÅª²èÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£PACS»Ô¾ì¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Ë32.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë5.56%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë52.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£PACS¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢Î×¾²ÀìÌç²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢ËýÀ¼À´µ¤ÎÍÉÂÎ¨³ÈÂç¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¸ÄÊÌ²½¼£ÎÅ·×²è¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÃÏ°è¤È¿·¶½ÃÏ°è¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¹çÍý²½¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¡¢AI¶îÆ°·¿¿ÇÃÇ°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÁü¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÅý¹ç¤Ï¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ËºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎAIÂÐ±þ²èÁü¥Äー¥ë¤Ï¡¢¿ÇÃÇÀºÅÙ¤ò25～30%¸þ¾å¤µ¤»¡¢Êü¼ÍÀþ²Ê°å¤ÎÉéÃ´¤òºÇÂç40%·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°Ç¾¼ðáçÊ¬²è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¬ÀÏ»þ´Ö¤òÌó40%Ã»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀìÌç°å¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æý¤¬¤ó¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ï90%°Ê¾å¤Î´¶ÅÙ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÎ×¾²È½ÃÇ¡¢´µ¼Ô¥¢¥¦¥È¥«¥à¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤ÎÂæÆ¬¤â¡¢¹âÅÙ¤ÊPACS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¿´Â¡ÉÂ³Ø¤ª¤è¤Ó¼ðáç³Ø¼£ÎÅ¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤ÇÌó50%Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²¥Çー¥¿¡¢°äÅÁ»Ò¥Çー¥¿¡¢¿ÇÃÇ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤Ç¤¤ë²èÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£PACS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê²èÁü´ÉÍý¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð¥Äー¥ë¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿°Õ»×·èÄê»Ù±çµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿´Â¡ÉÂ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÇÃÇÃÙ±ä¤òÌó30%ºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ËýÀ¼À´µ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£ËýÀ¼À´µ¤¬À¤³¦¤Î»àË´¤ÎÌó70%¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¢·ÑÂ³Åª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¼£ÎÅºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê²èÁü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£PACS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹â¤Þ¤ëÎ×¾²¼ûÍ×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀºÅÙ¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹PACS¤ÎºÎÍÑ¤ÏÇ¯´Ö35%¤òÄ¶¤¨¤ë¥Úー¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Åê»ñ¤Ê¤·¤Ë²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¶áÂå²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Çー¥¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢»ÜÀß´Ö¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±ó³Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤äÀ®Ä¹Ãæ¤Î±ó³Ö°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌç°å¤¬»ö¼Â¾å¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â²èÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿ä¾©»ö¹à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»Üºö¤¬µ»½ÑºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤ÎÌó67%¤¬AI¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êü¼ÍÀþ²ÊÉôÌç¤ÎÌó80%¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤ËAI¥Äー¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê²èÁüµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥¹¥È¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÍ×·ï¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤¤°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£HIPAA¤ª¤è¤ÓGDPR¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·üÇ°¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åý¹ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ï¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤¬EHR¡¢HIS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢´ûÂ¸¤ÎÉôÌç¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¸ß´¹À¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëº¤Æñ¤ÎÁØ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
