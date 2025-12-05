¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦¸«ÄÌ¤· 2025-2034¡§À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥·¥§¥¢¡¢¥È¥ì¥ó¥É
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤òµ½Ò¡¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ò¡ÖÎò»Ë´ü´Ö¡×¡¢2024Ç¯¤«¤é2029Ç¯¡¢2034Ç¯Í½Â¬¤ò¡ÖÍ½Â¬´ü´Ö¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÃÏ°èÆâ¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ¤´¤È¤Ë»Ô¾ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢2019 Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.97%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2024 Ç¯¤ËÌó 21.8339 ²¯¥É¥ë ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¾ì¤Ï¡¢2024 Ç¯¤Î 21.8339 ²¯¥É¥ë ¤«¤é 2029 Ç¯¤Î 34.3413 ²¯¥É¥ë ¤Ø¡¢CAGR 9.48% ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2029 Ç¯°Ê¹ß¤Ï CAGR 8.97% ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2034 Ç¯¤Ë¤Ï 52.7573 ²¯¥É¥ë ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÎ¬¤È¤Ï¡©
»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÈÏ¤ÊÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü Àè¿ÊÅª¤Ê¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿±¿ÍÑÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ø¤ÎÃíÎÏ
¡ü UAV À©¸æ¥Á¥Ã¥×¤Î¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢µ¡Ç½À¤È¥·¥¹¥Æ¥à¸úÎ¨¤ò¶¯²½
¡ü UAV ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤Ë¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¡¢¿®ÍêÀ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×µ»½Ñ¤Î³«È¯
»Ô¾ìµ¡²ñ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢The Business Research Company ¤Ï UAV ¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¼¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡§
¡ü UAV ¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Î¼«Î§Åª°Õ»×·èÄê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë AI ÅëºÜ·¿½èÍý¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß
¡ü ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¼«Î§Åª¤ÊÈô¹ÔÀ©¸æÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î ¥Á¥Ã¥×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¹âÅÙ²½
¡ü Ä¶¹â¸úÎ¨¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³èÍÑ ¤Ë¤è¤ë¥É¥íー¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¤ÈÈô¹Ô»þ´Ö¤ÎºÇÂç²½
¡ü Â¿ÍÍ¤ÇµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë FPGA¡ÊºÆ¹½À®²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë¥Ùー¥¹¤ÎÀ©¸æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³Æþ
¡ü UAV ¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤ÈÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½Å»ë¤ÎÀ©¸æ¥Á¥Ã¥×¤Î¶¯²½
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×¤È¤Ï¡§»Ô¾ì³µÍ×
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ÎÃæ±û½èÍý¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÃ´¤¦ÆÃ¼ì¤Ê½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿½èÍý¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢°ÂÄê²½¡¢ÅÅ¸»´ÉÍý¡¢ÄÌ¿®¡¢Èô¹Ô¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¼Â¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊÈô¹Ôµ¡Ç½¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤·¡¢UAV ¤¬¼«Î§¤Þ¤¿¤Ï±ó³ÖÁàºî¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êä´°À½ÉÊÎã¡§
IMU¡¢GPS¡¢¼§ÎÏ·×¤Ê¤É¤Î¥»¥ó¥µー¡¢ÄÌ¿®¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¡¢Èô¹ÔÀ©¸æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Çー¥¿½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡£
ÂåÂØÀ½ÉÊÎã¡§
½¾Íè¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥ÈÀ©¸æ¥Üー¥É¤äÀÇ½À©¸Â¤Î¤¢¤ëÃ±½ã¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ê¤É¡£
¤¿¤À¤·»Ô¾ì¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤ÇÅý¹çÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿À©¸æ¥Á¥Ã¥×¤ØµÞÂ®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ï UAV ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢³Æ¼ï¥ª¥ó¥Üー¥É¥»¥ó¥µー¤«¤éÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò½èÍý¤·¡¢Èô¹Ô»ØÎá¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê´ÉÍý¡¢¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ーÀ©¸æ¡¢ÃÏ¾å¶É¤È¤ÎÄÌ¿®¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹
