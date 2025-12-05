¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤¬¡¢Non-FITÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê36.7²¯±ß¤òÄ´Ã£
Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä´ë¶È¡¢RE100»²²Ã´ë¶ÈÅù¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆNon-FITÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÅÄÅ´Ê¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë25MW-DC¤ÎNon-FITÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÃ¦ÃºÁÇ²½»Ù±çµ¡¹½¡ÊJICN¡Ë¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤êÁí³Û36.7²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤Ï611²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î³µÍ×
ËÜ·ï»ñ⾦Ä´Ã£¤Î³µÍ×¤Ï¡¢¼Â⾏Í½Äê⾦³Û¤¬36.7²¯±ß¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒCNÂÀÍÛ¸÷M3¹æ¡¢¥·¥Ë¥¢ÂßÉÕ¿Í¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー·ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ËµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¡Ê¥³¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ë¡¢¥á¥¶¥Ë¥óÂßÉÕ¿Í¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÃ¦ÃºÁÇ²½»Ù±çµ¡¹½¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê
¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä´ë¶È¡¢RE100»²²Ã´ë¶ÈÅù¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤ÎÆ³Æþ·×²è¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÆ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¤Î¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢AmazonÍÍ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÍÍ¡¢NTT¥°¥ëー¥×ÍÍ¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×ÍÍ¡¢¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àÍÍ¡¢GoogleÍÍ¡¢»°É©ÃÏ½êÍÍ¡¢ÀéÍÕÂç³ØÍÍÅù¤È¡¢¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ë¤è¤ëÀ¸¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ËÃßÅÅÃÓ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢BEMSÅù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡¢RE100¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼Â¸úÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2-2-1 ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆâÅÄ¡¡Å´Ê¿
»ö¶È³µÍ×¡§Ë¡¿Í¸þ¤±¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Non-FITºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ»ö