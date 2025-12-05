¡ÚÊë¤é¤·DXºÇÁ°Àþ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Û¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÖMatter¡×¤¬ÊÑ¤¨¤ë¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»Ô¾ì³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À
¡¡¡Ö¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇË¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2020Ç¯¤Ë¶È³¦²£ÃÇ·¿¡¢¼ÂÁ©Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÉáµÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÊë¤é¤·ÎÎ°è¤ÎDX¡×¤òÌÜ»Ø¤¹LIVING TECH¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖLTA¡×¡Ë¡£
¡¡2025Ç¯6·î¤Ë¡¢¡ÖMatter¡×Åù¤ÎIoTÉ¸½àµ¬³Ê¤òºöÄê¤¹¤ëConnectivity Standards Alliance¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¡Ë¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡Ê2025Ç¯6·î23Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000057987.html )
¡¡º£²ó¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëTobin Richardson»á¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤ÎChris LaPré»á¡¢¤Þ¤¿Æ±¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÆüËÜ»ÙÉôÂåÉ½¤Î¿·³Ê¸¾»á¤ò·Þ¤¨¡¢LTA¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ë»³²¼¤È¡¢Æ±»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÄ¹Åç¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿¼¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖMatter¡×¤ä¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÐÃÌ¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Î¥Ù¤ë¡£É½»²Æ»ËÜ¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£µ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Ç¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÄÉµ¡£¡Ë
º¸¤«¤éConnectivity Standards Alliance Chris»á¡¢Connectivity Standards Alliance CEO Tobin»á¡¢LIVING TECH¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö/¥ê¥Î¥Ù¤ë »³²¼ÃÒ¹°»á¡¢Connectivity Standards AllianceÆüËÜ»ÙÉôÂåÉ½/X-HEMISTRY ¿·³Ê¸¾»á¢£¤Ï¤¸¤á¤Ë
Ä¹Åç¡§Tobin¤µ¤ó¡¢Chris¤µ¤ó¡¢¤è¤¦¤³¤½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³¤µ¤ó¤âËÜÆü¤Ïµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Tobin¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ê6·î¤Î¶¨ÄêÄ´°õ¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¡Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åç¡§¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Tobin¤µ¤ó¤Î¤´·ÐÎò¤ÈÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tobin¡§¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ïº£¡¢Connectivity Standards Alliance¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÁ°¿È¤ÏZigbee Alliance¤Ç¤¹¤¬¡¢2008Ç¯¤ËZigbee Smart Energy¤Îµ¬³Ê¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2014Ç¯¤«¤é¸½¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢IoT¤Î¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¡×¤òÂÇÇË¤¹¤ëÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉ¸½à¡ÖMatter¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¼çÆ³¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½à¤òÄÌ¤¸¤ÆIoT¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Zigbee Alliance¤Ë»²²è¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Zigbee Smart Energy ¤òÅÅÎÏ¶È³¦¸þ¤±¤Î¥ªー¥×¥ó¤ÊÀÜÂ³É¸½à¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åç¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢LTA¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢»³²¼¤µ¤ó¤â´ÊÃ±¤Ê¤´·ÐÎò¤Èº£¤ÎÌò³ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²¼¡§¤Þ¤º¡¢Tobin¤µ¤ó¡¢Chris¤µ¤ó¡¢¿·³¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¡¢¤«¤·¤³¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Åý¹ç·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÊÁªÂò»è¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Î¥Ù¤ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½Ñ³×¿·¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê·úÃÛ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤ËºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¼Â¸³¾ì¡ÊConnectly Lab.( https://robotstart.info/article/2015/09/18/16822.html )¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤È¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔÊØ¤äÌÌÅÝ¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢²ÈÅÅ¤äIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖConnectly App( https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2016/20161006_03/ )¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤ËGoogle¤äAmazon¤¬¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Connectly App¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦´Ñ¤È¶á¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Ï¥ê¥Î¥Ù¤ë¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡Ê»öÌ³¶É¤Î¡ËÄ¹Åç¤µ¤ó¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¡Ê¥ê¥Î¥Ù¤ë¡£É½»²Æ»ËÜ¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à( https://www.renoveru.jp/lp/omotesando )¡Ë¤â¡¢Àß·×¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à²½¤òÁ°Äó¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³¡§¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹Åç¡§°ìÈÖÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤È¾ÈÌÀ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò»È¤ï¤º¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¾ÈÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿§²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡¤³¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤¬³«¤¡¢¾ÈÌÀ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Î¤è¤¤Çò¿§·Ï¤ÇÅÀÅô¤·¡¢Alexa¤¬º£Æü¤ÎÅ·µ¤¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Î¥Ù¤ë¡£¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÂÎ¸³Îã¡Ë
¡¡¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¾Ã¤¨¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸¼´Ø¤Î¾ÈÌÀ¤À¤±¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é1Ê¬¸å¤Ë¾ÃÅô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â³«¤±¤Æ½Ð¼Ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤º£¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ1Æü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Ç¤Ï¾ÈÌÀ¤ÏÃÈ¿§·Ï¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤ÇÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤Ç¤Ï½¢¿²½àÈ÷¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ËÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤ä²ÈÅÅ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³¡§À¸³è¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤òÃÎ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£¢£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÃÄÂÎ
Ä¹Åç¡§Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤ä¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tobin¡§¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î´ðÈ×¤ÈÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2002Ç¯¤ËZigbee Alliance¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ëー¥º¤âÁý¤¨¡¢¥«¥Ðー¤¹¤ëÎÎ°è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖMatter¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Zigbee Alliance¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Î§Åª¤ËÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Î³µÇ°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢Äã¥Çー¥¿¥ìー¥È¤ÎÌµÀþÄÌ¿®µ¬³Ê¡ÖZigbee¡×¤Î³«È¯¤ÈÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Zigbee Alliance¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤¬Zigbee°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢²þ¾Î¤·¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢³Æ¥áー¥«ー¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢ÉáµÚ¤·¤ä¤¹¤¯³«¤«¤ì¤¿É¸½à²½¤ÎÉ¬Í×À¤«¤é¡¢IoT¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥ªー¥×¥ó¤ÇÉáÊ×Åª¤ÊÉ¸½à¤òºöÄê¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Amazon¡¢Google¡¢Apple¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ÇÊØÍø¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åç¡§2024Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ»ÙÉô¡ÊJAPAN INTEREST GROUP¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ»ÙÉô¡×¡Ë¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤ä¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Tobin¡§¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ëÉ¸½àµ¬³Ê¤ÎºöÄê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JIGÀßÎ©¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢µ¡²ñ¡ÊOpportunity¡Ë¤¬¤¢¤ë»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¼È¯¤·¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤ÎÆÃÄê¤È²ò·è¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç»ÙÉô¡ÊInterest Group¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬3ÈÖÌÜ¤Î»ÙÉô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢Matter¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬Ç§¼±¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¿·³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー´ë¶È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÆüËÜ»ÙÉôÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ô¾ìÂ¥¿Ê¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿Í×·ï¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½à¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ïÎà¤ä¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ê¤É¤òÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡ÖÉ¸½à¤ÏÀ¸¤Êª¡×¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»ÙÉô¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¸½¼Â¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÙÉô¤Î³èÌö¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ»ÙÉô¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËCES¡Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¡Ë¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Ô¾ì¤À¤«¤é»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¡×¤Ï¡¢ÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÌäÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤»Ô¾ì¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ïµ¡²ñ¡ÊOpportunity¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Tobin¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤È¤Æ¤â°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Tobin¡§ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²÷Å¬À¡¦ÍøÊØÀ¡¦°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ£»¨¤µ¤Î´ÉÍý¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¤¬ÊÄº¿Åª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤À¸¤Êý¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑÊýË¡¤äÀ¸³è¤Ø¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÉ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³¤³°¤Ë¤âÅ¸³«¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¿·³¡§¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢Tobin¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëÁÇÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ï¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÍ×µá¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»²Æþ¤¬Æñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢X-HEMISTRY¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ä¹½Â¤¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÆ»Àè°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Ê½Ð¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åç¡§ÆüËÜ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÉáµÚ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³ÆÄ´ººµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ù¥¤¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀè¿Ê¹ñ¤È¡¢¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Tobin¡§Ê¸²½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¡Ö°ÂÁ´¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°Â¿´¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥¢¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥Ð¥¹¥ëー¥à¡¢¿²¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬É¸½àµ¬³Ê¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë»Ô¾ì¤ÇÌòÎ©¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¤´¤È¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯ÍÆÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²½¤ÎÆ³Æþ¤¬Áá¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²½¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤Æ½»ÂðÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Êµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»³²¼¡§³Î¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¥Ùー¥¹¤Ï¡Ö²È¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë½»¤à¤Î¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ê¸²½¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ÇÉáµÚ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²È¡×¤È¤¤¤¦À¸³è¤Î¥Ùー¥¹¤ÏÆüËÜ¤â³¤³°¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Tobin¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤â¿·³¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤âÈó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åç¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï»³²¼¤µ¤ó¡¢LIVING TECH¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²¼¡§»ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Êë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¡ÖLiving Tech¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºË¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ò½»¶õ´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢"¤Þ¤Á¡É¤ä"¤Ò¤È¡É"¤ª¤«¤Í¡É¤â´Þ¤á¤¿"Êë¤é¤·ÎÎ°è¡ÉÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤âÄ°¹Ö¼Ô¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Íâ2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢Âè2²ó¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤ä»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÃ±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶¨²ñÀßÎ©Á°¤Î2018Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î1¥³¥Þ¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â»ä¤¬¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë·úÃÛ¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ï¡¢ÅÚÌÚ¤â´Þ¤á¤Æµ»½ÑÅª¤ÊÈ¯Ã£¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢IT¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³×Ì¿¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Î¥Ù¤ë¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¡Ö·úÃÛ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÂç¤¤ÊÎÎ°è¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È1¼Ò¤À¤±¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖLivingTech¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥ー¥Þ¥ó¿ôÌ¾¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤µ¤ó¤âÃ±ÆÈ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÉáµÚ¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢³Æ¥áー¥«ー¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç½é¤á¤Æ²ÁÃÍÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ³èÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¨²ñÀßÎ©¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åç¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢ÀìÌçÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶È³¦²£ÃÇ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹¤¯Êë¤é¤·ÎÎ°è¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëº£¤Î¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä²ñ°÷¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»³²¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»º¶È¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ò½éÈÇ¤«¤é´Æ½¤¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëX-HEMISTRY¤µ¤ó¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ä¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉBtoC¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¥é¥Ü¡¦¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦LIXIL¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎBtoB¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥Î¥Ù¤ë¤äÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¤Ê¤É¤Î½»Âð¶¡µë»ö¶È¼Ô¤ä¡¢NTT¥É¥³¥â¤äNEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Î´ë¶È¤Ê¤É¡¢Âç¼ê¤äÃæ·ø¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊLTA¤Î²ñ°÷¹½À®(2025Ç¯11·î¸½ºß)¡Ë
¡¡²æ¡¹¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤»ëÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥æー¥¶ー»ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Ï¡¢¤è¤¯¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥¦¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¦¤Î¤Ï¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥æー¥¶ー¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáµÚ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅ²¦¤ÎÃæÂ¼¹ä¤µ¤ó¡ÊÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤Ë¸ÜÌä¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Ä¹¤¯¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¶¨²ñ³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ä¹Åç¡§»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐYogibo¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖYogibo¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¾ÈÌÀ¤ÎÊÉ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È²ÈÅÅ¤ÎÁàºî¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä²»À¼¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¥·¥Ê¥¸ー¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤âÀöºÞ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÄÌ¤µ¤ó¤ÈÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Î¡ÖHAUS UPDETA¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊHAUS UPDATA¡§Âè1ÃÆ( https://www.dentsu.co.jp/news/business/2024/0426-010721.html )¡¢Âè2ÃÆ( https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0722-010914.html )¡Ë
¿·³¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü¡¢ÅÅÄÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤ÎÁ°Àî¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»Ô¾ì¤äÌ¤Íè¤Î½»Âð¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÐÃÌµ»ö¡¡https://dime.jp/genre/1986544/( https://dime.jp/genre/1986544/%EF%BC%89 )¡Ë
Ä¹Åç¡§¤½¤Îµ»ö¡¢ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¶¨²ñ»²²è´ë¶È¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·³¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯LTA¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»º¶È¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î´Æ½¤¤ä¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅÅù¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Î½Õ¤´¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÀßÎ©¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë°û¤àµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Í×°ø¤Î²¾Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ê2024Ç¯12·î¤ÎJAPAN BUILD TOKYO¤Î¹Ö±é¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¡¡LTA¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢BtoC¤ÎÉáµÚ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¡ÖMatter¡×¤¬¤³¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²ò½ü¤¹¤ëÉáµÚ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖMatter¡×¤ÎÇ§ÃÎ·¼ÌØ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÈLTA¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÏ¢·È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤ì¤³¤ì1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹Åç¡§¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤í¡¢Tobin¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2025Ç¯¤Î½é½Õ¤Ë¿·½É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇTobin¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£LTA¤Î³èÆ°¤ä¡¢¡ÖMatter¡×¤¬¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÉáµÚ¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢LTA¤Ç¤âMatter¤ÎÇ§ÃÎ·¼ÌØ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³¡§Tobin¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ï¢·È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÉô¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢·È¤òÄù·ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³²¼¡§¤½¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ6·î¤Ë¶¨Äê¤âÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Æü¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åç¡§»ä¤âÆ±´¶¤Ç¤¹¡£¶¨²ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²æ¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â°ì½ï¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯6·î¤Î¶¨ÄêÄ´°õ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MatterÊÙ¶¯²ñ¡÷¥ê¥Î¥Ù¤ëËÜ¼Ò¡Ë¢£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡§ÉáµÚ¤Îµ¯ÇúºÞ¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖMatter¡×¤È¤Ï¡©
Ä¹Åç¡§º£Æü¤ÎËÜÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖMatter¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Matter¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¤âZigbee¤äZ-waveÅù¡¢Â¿¤¯¤ÎIoTµ¬³Ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖMatter¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖMatter¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Tobin¡§Matter¤ÎÁ°¿È¤Ï¡ÖZigbee¡×¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Matter¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éZigbee¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Zigbee¤Îµ»½Ñ¤Ï°ú¤Â³¤³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Matter¤Ï¤½¤Î¾åµé¥ì¥¤¥äー¤Ç¡¢³Æµ¬³Ê¤Ç°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤ò¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤ËËÝÌõ¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Zigbee¤ÈMatter¤ÏÌÜÅª¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£Zigbee¤Ï¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢Matter¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾å°Ì¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÁØµ¬³Ê¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Zigbee¤Ï³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Zigbee¤¬¼å¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òMatter¤¬Êñ³ç¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³¡§»ä¤¬¤è¤¯ÀâÌÀ¤Ç»È¤¦¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Matter¤Ï¡¢ZibBee¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®µ¬³Ê¤ä¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÊñ³ç¤·¤Æ¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐWi-Fi¤Ï¡Ö¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ÎÆ»Ï©¡×¡¢Bluetooth¤Ï¡Ö¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ÎÀìÍÑÄÌÏ©¡×¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³Æµ¬³Ê¤Ç¡Ö±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ê¤Î¤«º¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¿®¹æ¤¬ÀÖ¤Ê¤Î¤«ÀÄ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Áö¤êÊý¤Î¥ëー¥ë¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»Î¤¬¡Ö¤É¤¦ÏÃ¤¹¤«¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ»Ï©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë²ñÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×À¤³¦¤Ç¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò»È¤ª¤¦¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÉ¸½à¸ì¤òºî¤í¤¦¡×¡ÖÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬íµ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤·Êý¤â°ìÄê¤Î¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤è¤¦¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿¥â¥Ç¥ë¤È¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÉ¸½à²½¡×¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤¬Matter¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ã±ÂÎ¤Ç»È¤¦Ê¬¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡´ïÎà¤ò·Ò¤²¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÍøÊØÀ¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉTobin¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ£»¨¤µ¤Î´ÉÍý¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊMatter¤Î¹½Â¤(¿·³»ánote( https://note.com/fumi_shingai/n/n23a756bd56ec?magazine_key=m95055285c6e3 )¤è¤ê°úÍÑ)¡Ë
Ä¹Åç¡§¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò³ä¤ò¡¢Matter¤¬¿·¤¿¤ËÃ´¤¦¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¡¢ÄÌ¿®µ¬³Ê¤ä¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆMatter¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Tobin¡§¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤È¡ÖÃÇÊÒ²½¡Êfragmentation¡Ë¤Î²ò·è¡×¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤¬Á´¤Æ¤òÊñ³ç¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ÂÄêÅª¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤é¤º¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÉáµÚ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤«¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½é´üÀßÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ê¤É¤âÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÏÌó20Ç¯Á°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÅÔÅÙ¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¿¿¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊIP¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ£»¨¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤âÆ±ÍÍ¤ËÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥µー¥Ðー¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÉ¸½à¤òºÎÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤òÄãÃÙ±ä¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ø¥ë¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëIoT¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ»½Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤Í×°ø¤Ï¡¢³ÈÄ¥À¡¦¥ªー¥×¥óÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤áÃÇÊÒÅª¤ÊÂÎ¸³¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÖAI¡×¤â¡¢ÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï50Ç¯Á°¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬ÄêÃå¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬»Ô¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍÍÑ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÉáµÚ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¶µ·±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÉáµÚ²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¤Êµ¬³ÊMatter¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Îà¤Î²Á³Ê¤â¥íー¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡Öº£¡×¤¬ºÇ¤âÉáµÚ¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÉ¤¤»þ´ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³¡§¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤«¤é¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Matter¤Î¤è¤¤ÅÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë£´¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´ÊÊØÀ¡×¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¡¢ÀßÄê¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡££²¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÁê¸ß±¿ÍÑÀ¡×¤Ç¤¹¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¯¡¢Amazon¡¢Google¡¢Apple¤Ê¤É¤Î¥á¥¸¥ãー¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÆ°×¤ËÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡££³¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î²÷Å¬À¡×¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´Ö¤ÇÍÆ°×¤Ë¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âMatter¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤è¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎOS¤Ç¤¢¤ëiOS¤äAndroid¤âMatter¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¥æー¥¶ー¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£Apple¤ÈGoogle¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬Á³¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä²ÈÅÅ¤¬·Ò¤¬¤ëÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤È¡£º£¤Þ¤Ç²£ÃÇÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëµ¬³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Matter¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÌò³ä¤Ï¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹HP¤Î»ñÎÁ( https://csa-iot.org/wp-content/uploads/2023/08/Matter-Retail-Education-Presenation.pdf )¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Êë¤é¤·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡×¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ë£²ÃÄÂÎ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¡¢½¾Íè²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥áー¥«ーÊ¬ÃÇ¤ò²ò·è¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶¦ÄÌµ¬³Ê¡ÖMatter¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Matter¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤ä¡¢Matter¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔ( https://prtimes.jp/story/detail/zxgJVaFe3RB )¤ËÂ³¤¯
