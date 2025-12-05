¡Ú¤³¤ì¤«¤é±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹Ìµ¤¯²Ô¤®¤¿¤¤Êý¤Ø¡Û±Ñ¸¡3µé¤Ç±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ö»ÕËþÂÅÙ90¡óÄ¶Â³½Ð¤Î¡ÖNO SALES¡×Ë¡¤ò°ìÈÌ²ò¶Ø¡¡²òÀâÆ°²è¤ò12·î5Æü¤è¤êÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¥Þ¥ê¥ó¥Ù¥ë(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡¦ÂåÉ½¡§À¾Æâ Èþ¼÷¡¹)¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ë¤è¤ê¤½¤¦Í¥¤·¤¤±Ä¶ÈË¡¡¦¥»ー¥ë¥¹´ðÁÃ¡¦±Ñ¸ì»ØÆ³Ë¡¡¦±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤Ø¤ÎÆ»½ç¡¦¼«Âð¤Ç¾¯³ÛÅê»ñµ¯¶È¤Î5Í×ÁÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡ÖNO SALES¡¦±Ñ¸ì¹Ö»Õ¡×¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹Ìµ¤¯²Ô¤®Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤«¤é²òÊü¡×¤ä¡Ö²È»ö°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ³èÆ°¡×¤ò»Ö¤¹Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤«¤éÆ°²è¹ÖºÂÁ´3ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
(¾ÜºÙURL¡§ https://eng-edu.marinebell.tokyo/page/RWzTUYQN9jUa )
¡ÖNO SALES¡¦±Ñ¸ì¹Ö»Õ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ
¢£Æ°²è¹ÖºÂ(Á´3ÏÃ)¤ÎÆâÍÆ
(1ÏÃ) ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼çÉØ(É×)¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡È±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡É¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
(2ÏÃ) ¥¼¥í¤«¤éÍ¥¤·¤¤¥»ー¥ë¥¹¤ò³Ø¤Ó¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÆþ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï
(3ÏÃ) ²È»ö°é»ù¤ä»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þµë2Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î8¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
ÌµÎÁÆ°²è¹ÖºÂ¤ÎÆâÍÆ
¢£ÌµÎÁÆ°²è¤Î¼õ¤±¼è¤êÊýË¡
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯( https://eng-edu.marinebell.tokyo/page/RWzTUYQN9jUa )¤è¤ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥á¥½¥Ã¥É³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤Ï¡¢Âç¼êÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤È»ñÀ¸Æ²¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ªµÒÍÍ¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬¾¡¼ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¥¸¥å¥¨¥êーBtoB±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¸¦½¤²ñ¼Ò¤È¥µー¥Ó¥¹¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë½¾»ö¡£
Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç6Ç¯´Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸¤ä¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤ò»È¤¤¡¢±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ»ØÆ³¡£
¤½¤Î¹ÖºÂ½ªÎ»¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬±Ñ²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ðÁÃ¤òºî¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÇº¤ß¤ÎÁ´¤Æ¤ò³ð¤¨¤ë±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤¬¸½ºßÆüËÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤¬±Ñ¸¡3µé¤Î»ñ³Ê¤À¤±¤Ç±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤éÂ¾¤Î¿Í¤â¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±Ñ¸ìµ¯¶È¤ò¤·¤¿¸å¤âÇä¤ê¾å¤²¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Çä¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤SALES¤Î¥¹¥¥ë¤È¡¢±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÃ¤¨¤ë³Ø½¬Ë¡¤ò³«È¯¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇä¤ê¾å¤²¤â¾å¤²¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡È¥á¥ó¥¿¥ë¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤«¤é±Ñ¸ì¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀèÀ¸¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬È¯Å¸¤·¿Í´Ö´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëIT¼Ò²ñ¤Ç¡¢º£¸å¡¢¿´¤òÅº¤¨¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¤À¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢±Ñ¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Æ°²è¹ÖºÂ¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¾Æâ Èþ¼÷¡¹
¡¦Âç¼êÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¢»ñÀ¸Æ²¶ÐÌ³¤Î¹ç·×Ìó6Ç¯¤Ç¡¢±Ä¶È¡õÈÎÇä¥¹¥¥ë¤ò¼ÂÁ©¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°²ó¿ô¤Ï1Ëü4Àé²óÄ¶¤¨¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ëÊý¤ä±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤³¤È¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ë
¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ーÂç³Ø¡¢¥æ¥Ë¥¯¥íÂç³ØÎòÇ¤¤Î¿Íºà°éÀ®¤Î¥×¥í¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦½¤²ñ¼Ò¥°¥íー¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¿·½É¹»¤Ë¤Æ±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー
¡¦³ØÀ¸¡¦¼õ¹ÖÀ¸¼ø¶ÈËþÂÅÙ92¡ó°Ê¾å
¹Ö»Õ(À¾Æâ)