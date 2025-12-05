Í¹À¯ÇîÊª´Û(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á9³¬)¤Ë¤Æ¡¢´ë²èÅ¸¡Ö-¤¹¤Ù¤Æ¡È¥¦¥Þ¡É¤¯¤¤¤¯¡ª-¡Ö¸á¡×Ç¯ Ç¯²ì¾õÅ¸¡×¤òÎáÏÂ7Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸áÇ¯¤ÎÇ¯²ì¾õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤äÁÛ¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯»ÏÊ¸²½¤ÎË­¤«¤µ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¼ê½ñ¤­¤Î²¹¤â¤ê¤ä´³»Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¡¢Ç¯²ì¾õ¤¬»ý¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤È¤½¤Î°ÕµÁ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£

ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î´õË¾¤ò¾è¤»¤Æ¶î¤±¤ë¡Ö¸á¡×¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£


-¤¹¤Ù¤Æ¡É¥¦¥Þ¡É¤¯¤¤¤¯¡ª- ¡¡¸á Ç¯¡¡Ç¯²ì¾õÅ¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë


¡ÚÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡Û

(1)Ç¯²ì¾õ¤ÈÍ¹ÊØ¤ÎÀ¤³¦

Ç¯²ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ê¥Ó¥¢¡¢Í¹À¯ÇîÊª´Û¤¬¼ýÂ¢¤¹¤ë¶¿ÅÚ´á¶ñ¤ä¥¦¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ñÎÁ¡£ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥¦¥ÞÀÚ¼ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡¦Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£


(2)¤Þ¤ó¤¬Ç¯²ì¾õ

ÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ½êÂ°¤ÎÀèÀ¸Êý31Ì¾¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¸áÇ¯Ç¯²ì¾õ¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸Êý¤ÎÇ¯²ì¾õºîÉÊ(31Ëç)¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò³ÆÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤­1Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×31Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª

ÇîÊª´Û¤ËÍè¤Ê¤¤¤È±þÊç¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡ª


(3)¤ß¤ó¤Ê¤Î³¨¼ê»æÇ¯²ì¾õÅ¸2026

ÆüËÜ³¨¼ê»æ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¸áÇ¯³¨¼ê»æÇ¯²ì¾õÌó900ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



¡ü Âè22²ó Á´ÆüËÜÇ¯²ì¾õÂç¾Þ¥³¥ó¥¯ー¥ëÆþ¾ÞºîÉÊ¤òÅ¸¼¨(¼çºÅ¡§ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò)

(Ç¯²ì¾õÂç¾Þ¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¾Þ¤Î¤ß)

https://www.post.japanpost.jp/contest/22/index.html


¡ü Âè17²ó Ç¯²ì¾õ»×¤¤½ÐÂç¾ÞÆþ¾ÞºîÉÊ12ÅÀ¤òÅ¸¼¨

https://nenga.aisatsujo.jp/omoide/result.html?srsltid=AfmBOooOxg7TkUorEfN10TOIwj6bgnl3GOuT6GJ-eXWh982LnEEyAnJD


Ê¿À®2Ç¯ÍÑ Ç¯²ìÀÚ¼ê¥â¥Ç¥ë ¶¿ÅÚ´á¶ñ È¬¸Í¡ÖÈ¬È¨ÇÏ¡×


¡Ú´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û

¡ý³¨¼ê»æ¶µ¼¼

ÆüËÜ³¨¼ê»æ¶¨²ñ¸øÇ§¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë³¨¼ê»æÆþÌç¶µ¼¼¡£

¼ê¥Ö¥é¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡12·î20Æü(ÅÚ)¡¦ÎáÏÂ8Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡14»þ～16»þ

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)

¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û¥Õ¥êー¡¡ÀÊ¤¬¶õ¤­¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£(10ÀÊ)


¡ý¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«ー¥É¤òºî¤í¤¦¡ª¡ª¡×

¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼·¡¤ê¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«ー¥É¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡12·î21Æü(Æü)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡14»þ～15»þ30Ê¬

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡30¿Í

¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û³«´Û»þ¤«¤éÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)



¡ÚÀµ·î¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡ª-¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê3Æü´Ö-¡Û

¡ü1·î2Æü(¶â)¸ÂÄê¡¡¾®·¿°õ¤Î²¡°õ¥µー¥Ó¥¹

¸þÅçÍ¹ÊØ¶ÉÎ×»þ½ÐÄ¥½ê

¡Ú³«ºÅÆü¡Û1·î2Æü(¶â)¤Î¤ß

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡10»þ～17»þ30Ê¬¡¡¢¨¼õÉÕ½ªÎ»17»þ

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡Í¹À¯ÇîÊª´ÛÆþ¸ýÉÕ¶á

¡Ú½ôÃí°Õ¡Û

¡¦10Ëç°Ê¾å¤Î²¡°õ¤Ïº®»¨¶ñ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¦12»þ～13»þ¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦·¸¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


¡ü1·î2Æü(¶â)¡¦3Æü(ÅÚ)¡¡¡ÈÊ¡¤¯¤¸¡É¿·½Õ±¿¤À¤á¤·¡ª¡ª

Æþ´Û¼Ô¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤¯¤¸°ú¤­¡£

¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¡£²¿¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¡¢°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¡ª

¡Ú³«ºÅÆü¡Û1·î2Æü(¶â)¡¦3Æü(ÅÚ)

¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û10»þ～17»þ

¡Ú²ñ¡¡¾ì¡ÛÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)


¡ü1·î4Æü(Æü)¡¡¿À¼Ò¥½¥à¥ê¥¨¡¡º´¡¹ÌÚ Í¥ÂÀ¡¡¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö ¡ÉÆüËÜ¤ÎÇ¯²ì¡È

¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¿À¼Ò¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Îº´¡¹ÌÚ Í¥ÂÀ»á¤ò¤ª¾·¤­¤·¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´³»Ù¤äÇ¯²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡1·î4Æü(Æü)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡14»þ～Ìó1»þ´Ö

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡60¿Í

¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¡11·î25Æü(²Ð)¤«¤é¼õÉÕÃæ

¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­HP¥ê¥ó¥¯¤«¤é

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)


¡ã¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä

Í¹À¯ÇîÊª´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸( https://www.postalmuseum.jp/ )

1.¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸º¸¾åÃÊ¤Î¡ý¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

2.¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥àÆâÍÆ¤Ë°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¬¤ºÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

(1)¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁ´Éô¹àÌÜ¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¼ïÎà¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¿½¹þ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£

(2)»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Î¤ªÌ¾Á°

ÆÃ¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¿Æ¸æÍÍ¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¼õ¡Ötsushinbunka.org¡×¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨µ­ÆþÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¼õÉÕ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ý°ìÊ¸»ú¥Ï¥ó¥³¶µ¼¼

¤ªÌ¾Á°°ìÊ¸»ú(¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê)¤Î¡ÖÍî´¾¡×(¤é¤Ã¤«¤ó)¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥«¥Ã¥¿ー¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âºî¤ì¤ë¾Ã¤·¥´¥à¥Ï¥ó¥³¤Ç¤¹¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡1·î12Æü(·î¡¦½Ë)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡(1)11»þ～12»þ¡¡(2)14»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡1²ó30¿Í

¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û7ºÐ°Ê¾å(¾®³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼»²²Ã¤Î¤³¤È)

¢¨¾®³ØÀ¸¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)


¡ý¡Ò»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ó(ÀèÃå½ç)¤Í¤ó¥É¥ë²¬ÅÄ¤Ò¤È¤ß¤Î¤Í¤ó¤É¶µ¼¼

¡Ö¤À¤ë¤Þ¤È³¨ÇÏ¡×¡¡¹¥¤­¤Ê¿§¤Ç°ì¤Ä¤Î¤À¤ë¤Þ¤È³¨ÇÏ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡1·î(¶áÆüÈ¯É½)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡(1)11»þ30Ê¬～13»þ¡¡(2)14»þ30Ê¬～16»þ

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡1²ó40¿Í

¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¡¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏHP¤«¤é

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡¥Ú¥¢»²²Ã5,000±ß(Í½Äê)(3ºÐ°Ê¾å)


¡ý´¨Ãæ¸«Éñ¤¤ÍÑ¥Ï¥ó¥³¶µ¼¼

´¨Ãæ¸«Éñ¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÁ¤ò¾Ã¤·¥´¥à¥Ï¥ó¥³¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç¯²ì¾õ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢½ô»ö¾ð¤Ç½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢°ì¼ê´Ö´¶¤¬½Ð¤Æ¹¥°õ¾Ý¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤á¤Îµ¨Àá¤Î°§»¢¾õ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)

¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡(1)11»þ～12»þ30Ê¬¡¡¡¡(2)14»þ30Ê¬～16»þ

¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹

¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡20¿Í

¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û³«´Û»þ¤«¤éÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ

¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û12ºÐ°Ê¾å(¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼»²²Ã¤Î¤³¤È)

¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡(ÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)

¢¨¥«¥Ã¥¿ー¡¦Ä¦¹ïÅáÅù¿ÏÊª¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£



¡ÚÍ¹À¯ÇîÊª´Û¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û

https://www.postalmuseum.jp/inquiry/


-¤¹¤Ù¤Æ¡É¥¦¥Þ¡É¤¯¤¤¤¯¡ª- ¸á Ç¯¡¡Ç¯²ì¾õÅ¸¥¤¥Ù¥ó¥È