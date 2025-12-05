³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹°Â ÎÉÌÀ)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¸òÎ®·¿¡¦ÊÝÁ´·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂçÊ¬»Ô¤Î¹âºê»³¥â¥ó¥­ー¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ­²½¡¦Æ°ÊªÊÝÁ´³èÆ°¡¦ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÌ¤Íè¡¦¶µ°é¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£


¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤ó


¡ÚÊç½¸ÂÐ¾Ý¡¦¾ò·ï¡Û

¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤äÃÄÂÎ


¢£ÂÐ¾Ý¡§»ÔÄ®Â¼¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¸øÅª»ÜÀß±¿±ÄÃÄÂÎÅù



¡ÚÄó¶¡ÆâÍÆ¡Û

¡¦»ÜÀßÀß·×¡¦·úÀß¥µ¥Ýー¥È

¡¦¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤ó¤ÎÄó¶¡¡¦»ô°é»ØÆ³

¡¦±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Êµ»½Ñ°ÜÅ¾

¡¦Ç¯´Ö½¸µÒ¸«¹þ¤ß¡§50,000¿Í～100,000¿Í



¡Ú»ÜÀß»ÅÍÍ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û

¢£»ÜÀß

1. ¥«¥ï¥¦¥½¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢

2. ¥«¥ï¥¦¥½À¸ÂÖ³Ø½¬¥¾ー¥ó

3. µ­Ç°»£±Æ¥¹¥Úー¥¹

4. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×

5. ¥«¥Õ¥§¡¦µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢Åù


¢£ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à

¡¦¥«¥ï¥¦¥½¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³

¡¦¤ª¤ä¤ÄÂÎ¸³

¡¦¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à

¡¦µ­Ç°»£±Æ¥µー¥Ó¥¹Åù


¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤óÃ£




¡Ú»Ô¾ìÀ­¡¦»ö¶ÈÀ­¡Û

¢£»Ô¾ì¥Çー¥¿

¡¦Æ°Êª¥«¥Õ¥§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§Ç¯´ÖÌó200²¯±ß(2024Ç¯)

¡¦¥«¥ï¥¦¥½´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¡§·î´Ö2,000～8,000¿Í


¢£ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ä¥á¥¤¥È¡×(ÃÓÂÞ)¤Ç¤Ï¡¢³«¶È°ÊÍè

¡¦Ç¯´ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó30,000¿Í

¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¡¦¼èºàÂ¿¿ôÍ­¤ê


¡Ú»Ù±çÆâÍÆ¡Û

¢£½é´üÆ³Æþ»Ù±ç

1. »ö¶È·×²èºöÄê¡§Î©ÃÏÄ´ºº¡¦¼ý±×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó

2. »ÜÀßÀß·×¡¦·úÀß¡§ÀìÌçÀß·×»Î¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¥ì¥¤¥¢¥¦¥È

3. µöÇ§²Ä¼èÆÀ¥µ¥Ýー¥È¡§Æ°Êª¼è°·¶ÈÅÐÏ¿Åù¤Î¼êÂ³¤­»Ù±ç

4. ¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½Æ³Æþ¡§ÅÐÏ¿É¼¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸ÄÂÎ¤ÎÄó¶¡


¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó


¢£±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È

1. ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸¦½¤¡§¥«¥ï¥¦¥½»ô°é¤Î»ØÆ³

2. ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡§½¸µÒÀïÎ¬¡¦PR³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥È

3. ¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡§Í½Ìó´ÉÍý¡¦Çä¾å´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à



¡ÚÃÏ°è¹×¸¥¡¦¶µ°é¸ú²Ì¡Û

¢£ÃÏ°è³èÀ­²½¸ú²Ì

¡¦Ç¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã

¡¦ÃÏ°è¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡§1»ÜÀß¤¢¤¿¤ê7～15Ì¾

¡¦´ØÏ¢»ö¶È(½ÉÇñ¡¦°û¿©¡¦ÅÚ»º)¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì


¢£¶µ°é¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥

¡¦Æ°Êª°¦¸îÀº¿À¤Î°éÀ®

¡¦ÀäÌÇ´í×ü¼ïÊÝÁ´¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­ÊÝ¸î¤Î·¼È¯

¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾ðÁà¶µ°é»Ù±ç

¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー»ö¶È


¡ÚºÇ¸å¤Ë¡Û

ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤óÃ£¤¬°¦¤µ¤ì¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ÆÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ­²½¤äÄ®¤ª¤³¤·¤Ê¤É¤Ç³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Ä¤ÄÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Îµï¾ì½ê¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£


´ñÀ×¤ÎÇò¤¤¥«¥ï¥¦¥½¡¡¥í¥Ã¥­ー


¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦±þÊçÊýË¡¡Û

¢£ÀìÍÑÁë¸ý

³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO ¥«¥ï¥¦¥½»ÜÀß»ö¶ÈÉô

TEL¡¡¡¡ ¡§ 090-8398-2406(Ã´Åö¡§¥Ê¥¬¥ä¥¹)

Email¡¡ ¡§ nagafine8@gmail.com

¼õÉÕ»þ´Ö¡§ Ê¿Æü 10:00～18:00

±þÊçÊýË¡¡§ ¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹°Â ÎÉÌÀ

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-29-4 À®ÅÄ¥Ó¥ë5F

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯8·î

»ñËÜ¶â¡¡¡§ 888Ëü±ß

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¤É¤¦¤Ö¤Ä¹­¾ì¤Î´ë²è±¿±Ä¤È¤½¤Î¼Â»Ü

URL¡¡¡¡ ¡§ http://ktm-kawaii.com/