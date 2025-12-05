¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥«¥ï¥¦¥½¤È¶¦¤ËÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹°Â ÎÉÌÀ)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¸òÎ®·¿¡¦ÊÝÁ´·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂçÊ¬»Ô¤Î¹âºê»³¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¡¦Æ°ÊªÊÝÁ´³èÆ°¡¦ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÌ¤Íè¡¦¶µ°é¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤ó
¡ÚÊç½¸ÂÐ¾Ý¡¦¾ò·ï¡Û
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤äÃÄÂÎ
¢£ÂÐ¾Ý¡§»ÔÄ®Â¼¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¸øÅª»ÜÀß±¿±ÄÃÄÂÎÅù
¡ÚÄó¶¡ÆâÍÆ¡Û
¡¦»ÜÀßÀß·×¡¦·úÀß¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤ó¤ÎÄó¶¡¡¦»ô°é»ØÆ³
¡¦±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Êµ»½Ñ°ÜÅ¾
¡¦Ç¯´Ö½¸µÒ¸«¹þ¤ß¡§50,000¿Í～100,000¿Í
¡Ú»ÜÀß»ÅÍÍ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û
¢£»ÜÀß
1. ¥«¥ï¥¦¥½¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢
2. ¥«¥ï¥¦¥½À¸ÂÖ³Ø½¬¥¾ー¥ó
3. µÇ°»£±Æ¥¹¥Úー¥¹
4. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×
5. ¥«¥Õ¥§¡¦µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢Åù
¢£ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¥«¥ï¥¦¥½¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³
¡¦¤ª¤ä¤ÄÂÎ¸³
¡¦¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦µÇ°»£±Æ¥µー¥Ó¥¹Åù
¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤óÃ£
¡Ú»Ô¾ìÀ¡¦»ö¶ÈÀ¡Û
¢£»Ô¾ì¥Çー¥¿
¡¦Æ°Êª¥«¥Õ¥§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§Ç¯´ÖÌó200²¯±ß(2024Ç¯)
¡¦¥«¥ï¥¦¥½´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¡§·î´Ö2,000～8,000¿Í
¢£ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ä¥á¥¤¥È¡×(ÃÓÂÞ)¤Ç¤Ï¡¢³«¶È°ÊÍè
¡¦Ç¯´ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó30,000¿Í
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¡¦¼èºàÂ¿¿ôÍ¤ê
¡Ú»Ù±çÆâÍÆ¡Û
¢£½é´üÆ³Æþ»Ù±ç
1. »ö¶È·×²èºöÄê¡§Î©ÃÏÄ´ºº¡¦¼ý±×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
2. »ÜÀßÀß·×¡¦·úÀß¡§ÀìÌçÀß·×»Î¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3. µöÇ§²Ä¼èÆÀ¥µ¥Ýー¥È¡§Æ°Êª¼è°·¶ÈÅÐÏ¿Åù¤Î¼êÂ³¤»Ù±ç
4. ¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½Æ³Æþ¡§ÅÐÏ¿É¼¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸ÄÂÎ¤ÎÄó¶¡
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó
¢£±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È
1. ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸¦½¤¡§¥«¥ï¥¦¥½»ô°é¤Î»ØÆ³
2. ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡§½¸µÒÀïÎ¬¡¦PR³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥È
3. ¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡§Í½Ìó´ÉÍý¡¦Çä¾å´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÚÃÏ°è¹×¸¥¡¦¶µ°é¸ú²Ì¡Û
¢£ÃÏ°è³èÀ²½¸ú²Ì
¡¦Ç¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã
¡¦ÃÏ°è¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡§1»ÜÀß¤¢¤¿¤ê7～15Ì¾
¡¦´ØÏ¢»ö¶È(½ÉÇñ¡¦°û¿©¡¦ÅÚ»º)¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì
¢£¶µ°é¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥
¡¦Æ°Êª°¦¸îÀº¿À¤Î°éÀ®
¡¦ÀäÌÇ´í×ü¼ïÊÝÁ´¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝ¸î¤Î·¼È¯
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾ðÁà¶µ°é»Ù±ç
¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー»ö¶È
¡ÚºÇ¸å¤Ë¡Û
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¥ï¥¦¥½¤µ¤óÃ£¤¬°¦¤µ¤ì¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ÆÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤äÄ®¤ª¤³¤·¤Ê¤É¤Ç³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Ä¤ÄÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Îµï¾ì½ê¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ñÀ×¤ÎÇò¤¤¥«¥ï¥¦¥½¡¡¥í¥Ã¥ー
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦±þÊçÊýË¡¡Û
¢£ÀìÍÑÁë¸ý
³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO ¥«¥ï¥¦¥½»ÜÀß»ö¶ÈÉô
TEL¡¡¡¡ ¡§ 090-8398-2406(Ã´Åö¡§¥Ê¥¬¥ä¥¹)
Email¡¡ ¡§ nagafine8@gmail.com
¼õÉÕ»þ´Ö¡§ Ê¿Æü 10:00～18:00
±þÊçÊýË¡¡§ ¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMAI-KO
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹°Â ÎÉÌÀ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-29-4 À®ÅÄ¥Ó¥ë5F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 888Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¤É¤¦¤Ö¤Ä¹¾ì¤Î´ë²è±¿±Ä¤È¤½¤Î¼Â»Ü
URL¡¡¡¡ ¡§ http://ktm-kawaii.com/