³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥È¥í¥ó¡¢AOS Technologies AG¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ～¡¡¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¡¡～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥È¥í¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âí¿å Î´¡¢°Ê²¼¡¡Åö¼Ò)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¡¢HT-Services AG(Taefernstrasse 20 CH-5405 Baden-Daettwil, Switzerland)¤È¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAOS Technologies AG(Taefernstrasse 20, 5405 Baden Daettwil, Switzerland)¤Î³ô¼°¤Î¾ùÅÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(³ô¼°¾ùÅÏ¶â³Û¤ÏÈó¸øÉ½)
¢£ ³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤¬Â°¤¹¤ëIMAGICA GROUP¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»º¶È·Ï»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤â¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é¤Î³«È¯µ»½Ñ¤ÈÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñËÜÄó·ÈµÚ¤Ó¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñ»º¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÈ¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¿Âç³Ø¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ä³Æ¼ï¼Â¸³¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¤Ï¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤¹©Äø¤Î¥×¥í¥»¥¹²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ËÉ±Ò¹Ò¶õ±§ÃèÎÎ°è¤ª¤è¤Ó²¤ÊÆ¸ÜµÒ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄAOS Technologies AG¤òÅö¼Ò¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Åö³ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ª¤è¤Ó¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¼èÆÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÎ°è¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä³«È¯¡¦À½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ AOS Technologies AG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AOS Technologies AG(ËÜ¼Ò¡§Baden Daettwil, Switzerland¡¢ÂåÉ½¼Ô Stephan Trost)¤Ï¡¢2002Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥Ó¥Ç¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼çÍ×¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤éÀ½ÉÊ¤ò¼«Æ°¼Ö¡¢»º¶È¸¦µæ¡¢ËÉ±Ò»î¸³»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤Ï¥¹¥¤¥¹¹ñÆâ¤Î¼«¼Ò»ÜÀß¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ーÌÖ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥È¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©101-0051¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-105 ¿ÀÊÝÄ®»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°21³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âí¿å Î´
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1968Ç¯7·î10Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ IMAGICA GROUP¥°¥ëー¥×´ë¶È¡¢ÊüÁ÷ÍÑ±ÇÁüµ¡´ï¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ì±À¸ÍÑ¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÅ»Ò±þÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à(CAD´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥«¥á¥é¡¦²èÁü½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾)¤Î³«È¯¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢Í¢½ÐÆþ
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.photron.co.jp/service/videosolution/
ËÜ¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¤Î²ñ¼Ò¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£