³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«)¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃÝÆâ Í´¼ù¤Ï¸½ºß¡¢Ìó27·ï¤ÎÆÃµö¼èÆÀ(¿½ÀÁÍ½Äê¡¦¿½ÀÁÃæ¡¦¼èÆÀ³ÎÄê¤ò´Þ¤á¤Æ)¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝÆâ Í´¼ù¤Î´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æº£²ó¤Ç5·ïÌÜ¤ÎÆÃµöººÄê(¸½ºß¡§ÆÃµöººÄê³ÎÄêÎ¨100¡ó)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâÍ´¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ(A-GEL¥·¥¹¥Æ¥à¡§A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É)¤ò0±ßÆ³Æþ(¸åÊ§¤¤À®¸ùÊó½··¿)¤Ë¤Æ¡¢·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÇä¾å²þÁ±¤È·ÐÈñºï¸º¤Î¼Â¸½¤ò±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃµö¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÈºá¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö²£ÎÎ¤äÉÔÀµ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¿Í¤¬¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá¤·¤ß¤ä½ý¤Ä¤¯´Ä¶¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬°Â¿´¤È¾Ð´é¤È¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÆÃµö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ÎÆÃµö¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡©
¡Ö¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Î¡È¤¤¤Ä¤â¤È¤Î¥º¥ì¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ò¼«Æ°¤Ç¸«È´¤¡¢¶â¸Ë¡¦¼Ö¡¦¥É¥¢¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦·èºÑ¤Ê¤É¤ò¼é¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡È¥Ð¥¤¥¿¥ë(¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ)¤ò»È¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£OS¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ç´í¸±¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¡©
¿Í´Ö¤Ï
¡¦¶ÛÄ¥
¡¦ÉÝ¤¤
¡¦¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤È¤¤¤¦»þ¡¢¿ÈÂÎ¤¬É¬¤ºÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡¦¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ë
¡¦¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë
¡¦¼ê¤Ë´À¤¬½Ð¤ë(ÈéÉæÅÅµ¤È¿±þ)
¡¦ÂÎ²¹¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë
¡¦·ì°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤Ï ¤´¤Þ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤³¤ÎÆÃµö¤Î°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í
¡¦¿´Çï¤À¤±
¡¦ÂÎ²¹¤À¤±
¡¦·ì°µ¤À¤±
¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±ÆÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô(2¤Ä°Ê¾å)¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡È¤É¤ì¤À¤±¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤«¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·×»»¤¹¤ëÅÀ¡£
¤³¤Î¡ÖÂ¿ÊÑÎÌ ¡ß ÊÐº¹ÁíÏÂ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¯¡¢½¾Íèµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ ¡È¿Í¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Î¿äÄê¡É ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ëÎã¤ÇÀâÌÀ
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤Î
¡¦¿´Çï
¡¦¸ÆµÛ
¡¦ÂÎ²¹
¡¦·ì°µ
¤ò°ìÅÙµÏ¿¤·¤Þ¤¹(´ð½à¥Çー¥¿)¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¡¢
¡ü¤â¤·¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÈÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¢ª ¡Ö¶â¸Ë¤ò³«¤±¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë
¡ÚÎã¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¡Û
¡¦¶¯Åð¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¶ÛÄ¥¤ÇÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë
¶â¸Ë¤Ï ³«¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë ·ÙÈ÷¤Ë¼«Æ°ÄÌÊó¡£
¢£ATM(¿¶¹þº¾µ½)¤Ç¤ÎÎã
¹âÎð¼Ô¤¬º¾µ½ÈÈ¤ËÅÅÏÃ¤Ç¶¼¤µ¤ì¡¢ATM¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£ATM¤ÎÁ°¤Ç
¡¦¿´Çï
¡¦¸ÆµÛ
¡¦ÂÎ²¹
¡¦·ì°µ
¤Ê¤É¤òÂ¬¤ë¤È¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦°Û¾ïÃÍ¡É¤¬½Ð¤ë¡£
¤¹¤ë¤È ATM ¤Ï¡¢
¡¦¿¶¹þ½èÍý¤ò¥¹¥È¥Ã¥×
¡¦¶ä¹Ô¤ØÄÌÊó
¡¦²ÈÂ²¤ØÄÌÃÎ
¡¦¸ýºÂ¤Ø¤ÎÈï³²¤òËÉ»ß
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê ¿¶¹þº¾µ½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡£
¢£¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë»þ¤ÎÎã
¼Ö¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¤òÂ¬¤ë¡£
¡¦¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ì²¤¯¤Æ´í¸±
¡¦¶ÛÄ¥¤Ç¡È²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¡É
¡¦¼Ö¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª
¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÉ¬¤ºÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¢ª ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤ ¢ª ½êÍ¼Ô¤ËÄÌÃÎ ¢ª ¼ÖÎ¾ÅðÆñËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ë
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎã
¡¦µ¡Ì©¥Çー¥¿¥Õ¥©¥ë¥À
¡¦·ÐÍý¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦µëÍ¿¾ðÊó
¡¦³«È¯Ãæ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë
¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤ª¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡È»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¡É¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð
¡¦ÆâÉôÈÈ¹Ô
¡¦¶¯Í×¤µ¤ì¤ÆÁàºî
¡¦³°Éô¤«¤é¾è¤Ã¼è¤ê
¡¦¹â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¸íÁàºî
¢ª ¤¹¤Ù¤ÆËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤³¤ÎÆÃµö¤Î¥³¥¢¤ÎÆ°¤(¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥íー)
1. ÉáÃÊ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òµÏ¿¤¹¤ë
2. Áàºî¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë º£¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬¤ë
3. ÉáÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ ¤É¤ì¤À¤±¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤«·×»»¤¹¤ë
¡¡¡¦¿´Çï
¡¡¡¦¸ÆµÛ
¡¡¡¦·ì°µ
¡¡¡¦ÂÎ²¹
¡¡¡¦ÈéÉæÈ¿±þ
¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ¾²Á
4. ¥º¥ì¤¬Âç¤¤¤ ¢ª ´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ
5. ¡¦¶â¸Ë ¢ª ³«¤«¤Ê¤¤
¡¡ ¡¦¼Ö ¢ª Áö¤é¤Ê¤¤
¡¡ ¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó ¢ª ¥í¥°¥¤¥óÉÔ²Ä
¡¡ ¡¦ATM ¢ª ¿¶¹þÄä»ß
¡¡ ¡¦¥Í¥Ã¥È¼è°ú ¢ª ·èºÑÉÔ²Ä
6. ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï ²ÈÂ²¡¦·ÙÈ÷¡¦²ñ¼Ò¤Ø¼«Æ°ÄÌÊó
¢£¤³¤ÎÆÃµö¤¬¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¡©(Ã¯¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Þ¤È¤á)
¡¦¶¯Åð¡¦¶¼Ç÷ ¢ª ³«¤«¤Ê¤¤¶â¸Ë
¡¦¿¶¹þº¾µ½ ¢ª ATM ¤¬»ß¤á¤ë
¡¦¼ÖÅðÆñ ¢ª ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦°û¼ò±¿Å¾ ¢ª ¼«Æ°Ää»ß
¡¦ÆâÉôÉÔÀµ ¢ª ¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔ²Ä
¡¦¹âÎð¼Ô¸«¼é¤ê ¢ª °Û¾ï»þ¤ËÄÌÃÎ
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£OS¡×¡Ö¿Í¤Î¿ÈÂÎÈ¿±þ¤Ç´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëAI¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¡£
¢£°ì¹Ô¤Ç¸À¤¤É½¤¹¤Ê¤é
¡È¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ç´í¸±¤ò¸«È´¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Çー¥¿¤ò¼é¤ëÆÃµö¡É
¢£ÀÁµá¹à1¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à(Á´ÂÎ¤ÎÃæ¿´)
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¿Í¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ(¿´Çï¡¦ÂÎ²¹¤Ê¤É)¤ò¡È²¿¼ïÎà¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¾õÂÖ¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¡É¤È¤¤Ï¶â¸Ë¤ä¥É¥¢¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«¤±¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¤â¤Ã¤È³ú¤ßºÕ¤¯¤È
¡¦ÉáÃÊ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÈÊ¿¾ï¥Çー¥¿¡É¤È¤·¤ÆµÏ¿
¡¦¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òºÆÅÙÂ¬¤ë
¡¦ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ °Û¾ï¤Ê¾õÂÖ ¤Î¤È¤¤Ï
¢ª ¶â¸Ë¤ò³«¤±¤Ê¤¤¡¢¼Ö¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤
¢ª ¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ç´í¸±¤ò¸«È´¤¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡£
¢£ÀÁµá¹à2¡§¤É¤ì¤À¤±¡È°Û¾ï¤«¡É¤ò¸øÊ¿¤Ë·×»»¤¹¤ëÊýË¡
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÆ°¤Êý(¿´Çï¤Î¿¶¤ìÉý¤Ê¤É)¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ò¸øÊ¿¤ËÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åý·×Åª¤Ë¡ÈÀµµ¬²½¡É¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤â¤Ã¤È³ú¤ßºÕ¤¯¤È
¡¦¿´Çï¤¬ÉáÃÊ50～55¤Î¿Í
¡¦ÉáÃÊ90～105¤Î¿Í
¤â¤·Æ±¤¸¡È10¤ÎÊÑ²½¡É¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬°ã¤¦
¢ª ¤½¤³¤Ç ¿Í¤´¤È¤Ëº¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ë¸«¤ë ¿ô³Ø½èÍý¡£
¡ãÎã¡ä
ÂÎ²¹36.5¢ª37.0¤Ï·Ú¤¤º¹
¿´Çï70¢ª120¤Ï°Û¾ïº¹
¤³¤ì¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤¬¼«Æ°È½ÃÇ¡£
¢£ÀÁµá¹à3¡§´í¸±»þ¤Î¼«Æ°ÄÌÊó
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¡È´í¤Ê¤¤¾õÂÖ¡É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¡¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡¦²ñ¼Ò¡¦·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¼«Æ°¤ÇÃÎ¤é¤»¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡×
¡ã¶ñÂÎÎã¡ä
¡¦¶â¸Ë¤ÎÁ°¤Ç¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ATM¤Çº¾µ½ÈÈ¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬Áàºî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È´í¸±ÄÌÃÎ¡É¤¬Èô¤Ö¡£
¢£ÀÁµá¹à4¡§»È¤¦¥Ð¥¤¥¿¥ë¥»¥ó¥µー¤Î¼ïÎà
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»È¤¨¤ëÂÎ¤Î¥Çー¥¿(¥Ð¥¤¥¿¥ë)¤Î¼ïÎà¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¦¿´Çï
¡¦¸ÆµÛ
¡¦ÂÎ²¹
¡¦·ì°µ
¡¦ÈéÉæÅÅµ¤È¿±þ(GSR)
¡¦´ã¤ÎÆ°¤
¡¦·ìÃæ»ÀÁÇ
¡¦·ìÅüÃÍ
¡¦¿´ÅÅÇÈ
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡ÖÂÎ¤Î¡È±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤È¿±þ¡É¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡È¿´Íý¾õÂÖ¡É¤ä¡È°Û¾ï¡É¤òÂª¤¨¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÁµá¹à5¡§Ê£¿ô¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦
¡ÚÀâÌÀ¡Û¡Ö¾å¤Çµó¤²¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¤ò¡¢2¼ïÎà°Ê¾å¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¡ã°ÕÌ£¡ä
¡¦¿´Çï¤À¤± ¢ª ¸íÈ½Äê¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤
¡¦ÂÎ²¹¤À¤± ¢ª ÀºÅÙ¤¬Äã¤¤
¡¦¿´Çï¡ÜÂÎ²¹¡Ü·ì°µ ¢ª ÀºÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë
Ê£¿ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÀµ³Î¤ËÆÉ¤à¡£
¢£ÀÁµá¹à6¡§¼é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼ïÎà(¤â¤Î¡¦¾ì½ê)
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬»È¤¨¤ëÂÐ¾Ý(¼é¤ë¤â¤Î)¤òÎóµó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¶â¸Ë¡¦ÊÝ´É¸Ë
¡¦²È¤Î¥É¥¢
¡¦¼Ö
¡¦²ñ¼Ò¤ÎÁõÃÖ(µ¡³£)
¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤â¤Î¡×¤âÁ´Éô¼é¤ì¤ë¡£¢ª ÈÆÍÑÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¢£ÀÁµá¹à7¡§ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤ò¼é¤ë
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¡¢AI¥â¥Ç¥ë¡¢ÈëÌ©»ñÎÁ¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¡×
¡ã¶ñÂÎÎã¡ä
¡¦¼ÒÆâµ¡Ì©¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤±¤ë¤È¤
¡¦AI¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ë¿¨¤ë¤È¤
¡¦¼Ò°÷¥Çー¥¿¤ò°·¤¦¤È¤
°Û¾ï¤Ê¥Ð¥¤¥¿¥ë ¢ª ¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ß¡£
¢£ÀÁµá¹à8¡§¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Îºî¶È¤Î¼Â¹Ô²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤ë
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¦ÃíÊ¸¡¦Á÷¶â¡¦¹ØÆþ¤Ê¤É¤Î Áàºî¼«ÂÎ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë µ¡Ç½¡×
¡ã¶ñÂÎÎã¡ä
¡¦¿¶¹þº¾µ½¤Ç¡Èº£¤¹¤°¿¶¤ê¹þ¤á¡ª¡É¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¸íÁàºî¤Ç¹â³Û·èºÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦
¡¦ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢¡È¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡É ¢ª ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤¬Áàºî¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢£ÀÁµá¹à9¡§¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÊýË¡¡×(Î®¤ì)
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡©¤ò¡È¼ê½ç¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¡É¤·¤¿¤â¤Î¡×
Î®¤ì¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
1. ÉáÃÊ¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¤òÂ¬¤ê¡¢´ð½àÃÍ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë
2. ¥í¥°¥¤¥ó¤ä²ò¾û¤Î¤È¤¤ËºÆÅÙ¥Ð¥¤¥¿¥ë¤òÂ¬¤ë
3. ´ð½àÃÍ¤È¤Î¡È¥º¥ì¡É¤òÈæ³Ó
4. ¥º¥ì¤¬Âç¤¤¤ ¢ª ³«¤±¤Ê¤¤¡¦Áàºî¤µ¤»¤Ê¤¤
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
ÀÁµá¹à1(ÁõÃÖ)¤ò¡È¤ä¤êÊý¡É¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÁµá¹à10¡§¥º¥ì¤Î·×»»ÊýË¡(Àµµ¬²½)¡Û
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤ÎÆÃÄ§¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¸øÊ¿¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¥º¥ì¤ò·×»»¤¹¤ë¼ê½ç¡×
¡ãÎã¡ä
¡¦A¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤Î¤³¤È¤Ç¿´Çï¤¬¾å¤¬¤ë
¡¦B¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿´Çï¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¤
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈA¤µ¤ó¤À¤±¡ÈÉÔÍø¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤½¤Î¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊäÀµ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¢£ÀÁµá¹à11¡§´í¸±»þ¤Ë¼«Æ°ÄÌÃÎ¤¹¤ëÊýË¡
¡ÚÀâÌÀ¡Û
¡Ö´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡È¤É¤¦ÄÌÃÎ¤¹¤ë¤«¡É¤Î¼ê½ç¡×¤Ç¤¹¡£¡×
¡ãÎã¡ä
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ
¡¦²ÈÂ²¤Ë¥áー¥ë
¡¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë¥¢¥éー¥È
¡¦²ñ¼Ò¤Î´ÉÍý¥µー¥Ð¤Ë·ÙÊó
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯À©Ää»ß¤·¥í¥°¤ò»Ä¤¹
¤¤¤ï¤æ¤ë ¡È°Û¾ï¸¡ÃÎ¢ª¼«Æ°ÄÌÊó¤Î¼ê½ç¡É¡£
¢£Áí¤Þ¤È¤á¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È
¡Ö¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½(¿´Çï¡¦ÂÎ²¹¤Ê¤É)¤òÊ£¿ô¤Þ¤È¤á¤Æ»È¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤¬´í¸±¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¶â¸Ë¡¦¼Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Çー¥¿¡¦·èºÑ¤Ê¤É¤Î¡È³«¤±¤ë¡¦Æ°¤«¤¹¡¦Áàºî¤¹¤ë¡É¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëµ»½Ñ¡×
