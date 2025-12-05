¡ÖÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×EXPOÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÎÇä²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹½Å°ìÍº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÎÇä²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Õ¥åー¥¨¥ë&¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä³«ºÅÆü»þ¡ÛÆü»þ¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～20:00²ñ¾ì¡§ÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥óEXPO²ñ¾ì¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÎÇä²ñ¾ìÆâ¥íー¥ÈÆàÎÉ¹ã¥ÎÃÓ¥Ñー¥¯¡ÊÆàÎÉ»Ô¹ã¥ÎÃÓ±¿Æ°¸ø±à¡ËÆàÎÉ»ÔË¡Ï¡º´ÊÝ»³»ÍÃúÌÜ1ÈÖ3¹æhttps://www.nara-marathon.jp/
Åö¼Ò¤Î¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Õ¥åー¥¨¥ë&¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤òÁö¤é¤ì¤ëÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥óEXPO²ñ¾ì¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÎÇä²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÅ²ò¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÃ¦¿å¤òËÉ¤®¡¢Ç®Ãæ¾É¤äÂ¤Ä¤ê¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ª¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¾Í¡¢ºÇ¶¯ÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ª´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÎÌ¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬12ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÅü¼Á¤ÎÊäµë¤Ë¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÂÎ¤Ë¡£ Å¬ÀÚ¤Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÀÝ¼è¤Ç¡¢Åü¼Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÊÑ´¹¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¡£ Â¤Î¤Ä¤ê¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¡¢ÆâÂ¡¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Êäµë¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Precision Fuel & Hydration¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
¥¤¥®¥ê¥¹ËÜ¹ñ¤Ç¡¢2011 Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿Precision Fuel & Hydration ¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó ¥Õ¥åー¥¨¥ë & ¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢À½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÅÅ²ò¼ÁÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÂ¾¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¸Ä¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¿åÊ¬Êäµë¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏTHC¸ø¼°LINE¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡Ö¿åÊ¬Êäµë¥×¥é¥ó¡×¤«¤é¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤ÊÊäµë¥×¥é¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö´ÀÂÎ¼ÁÊ¬ÀÏ¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²½³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¿åÊ¬Êäµë¥×¥é¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ£°ì¡¢¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¥»¥Ã¥È
¥ìー¥¹Á°¸å¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÅÅ²ò¼Á¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Êäµë¤·¡¢Ã¦¿å¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÚ¤ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û¢£ÅÅ²ò¼Á¥Ñ¥¦¥Àー¡§PH1500¥Ñ¥¦¥Àー/ PH1000¥Ñ¥¦¥Àー¡¦¾¯¤·Åü¼ÁÆþ¤ê¤Ç¡¢¿åÊ¬Êäµë¤òÂ¥¿Ê¡¦ÊØÍø¤Ê¥ìー¥¹Ê¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¦PH1000¥Ñ¥¦¥Àー¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¡¦¥ìー¥¹Ãæ¤ÎÃ¦¿åÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¡¦Ã¦¿å¤«¤é¤¯¤ëÇ®Ãæ¾É¡¦Â¤Ä¤ê¤ò¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¥°¥ìー¥é¥¤¥ó¡Ë¡¦PH1500¥Ñ¥¦¥Àー¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¡¦¥ìー¥¹Á°¤ÎÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¡¦»öÁ°¤ËÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF30¥¸¥§¥ë/PF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦PF30¥¸¥§¥ë¡§1ÂÞ30g¤ÎÃº¿å²½Êª¡Ê120kcal¡Ë¡¦PF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¡§1ÂÞ¤Ç120kcal+¥«¥Õ¥§¥¤¥ó100mg´ÞÍ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥¦¥Àー
¡ÊPH 500 / 1000 / 1500¡Ë¤Ï¡¢È¯´ÀÎÌ¤äµ¤¸õ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤Î°ã¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯´À¤ò¤«¤¯¥·ー¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦PH500¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¡£¡Ê¿å1000ml¡§2¾û - ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à500mg´ÞÍ¡Ë¡¦PH1000¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¡£¡Ê¿å1000ml¡§2¾û - ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à1000mg´ÞÍ¡Ë¡¦PH1500¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¡Ê¿å1000ml¡§2¾û - ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à1500mg´ÞÍ¡Ë
¢£ÅÅ²ò¼Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡§PH1500¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/ PH1000¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/ PH500¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¤·¤å¤ï¤Ã¤È¾¡¼ê¤ËÍÏ¤±¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¡¦1¾ûÌó12kcal¤ÈÄã¥«¥í¥êー¡¦¶¯ÅÙÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë3¥¿¥¤¥×¡ÊPH 500 / 1000 / 1500¡Ë¡¦È¯´ÀÎÌ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇ»ÅÙ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡¦ÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ÊPH1500¡Ë¢£ÅÅ²ò¼Á¥Ñ¥¦¥Àー¡§PH1500¥Ñ¥¦¥Àー/ PH1000¥Ñ¥¦¥Àー¡¦´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÅÅ²ò¼Á¤òÁÇÁá¤¯Êäµë¡¦°ß¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¿åÊ¬µÛ¼ý¥¹¥Ôー¥É¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤è¤ê¤âÂ®¤¤¡¦¶¯ÅÙÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë3¥¿¥¤¥×¡ÊPH 500 / 1000 / 1500¡Ë¡¦È¯´ÀÎÌ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇ»ÅÙ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡¦ÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ÊPH1500¡Ë
¥¸¥§¥ë
¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF30¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦PF30¥¸¥§¥ë¡§1ÂÞ30g¤ÎÃº¿å²½Êª¡Ê120kcal¡Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¡¦1ÂÞ120kcal+¥«¥Õ¥§¥¤¥ó100mg´ÞÍ¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦¸ú¤¤¬¤¤¤¤¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF90¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦PF90¥¸¥§¥ë¡§1ÂÞ90g¤ÎÃº¿å²½Êª¡Ê360kcal¡Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ
¥Ü¥È¥ë
¢£PF¡õH¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¡¦500ml¥Ü¥È¥ë¡§·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¤äÃ»µ÷Î¥¥é¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¦1000ml¥Ü¥È¥ë¡§Ä¹µ÷Î¥¥ìー¥¹¤ä½ë¤¤Æü¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë
