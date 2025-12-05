ÇÏÌý¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÌçÅ¹¡Ö²£ßÀÇÏÌý¾¦Å¹¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤ªÅÚ»º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBayu Factory¡×²£ÉÍÃæ²Ú³¹ËÜÅ¹¤¬2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥é(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ûÆâ ¿ò)¤Ï¡¢ÇÏÌý¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÌçÅ¹¡Ö²£ßÀÇÏÌý¾¦Å¹¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBayu Factory(¥Ðー¥æ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー)¡ÙËÜÅ¹¤¬²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¦ÆîÌç¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ËÂÔË¾¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BayuFactoryËÜÅ¹
¢£²£ÉÍ¤é¤·¤µ¤È¡¢ËÜÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ»¹ç
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬Å¹¤äÁðÄÅ²¹ÀôÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹ËÜÅ¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÇÏÌý¥Ðー¥à¡×¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡¢¥¢¥í¥Þ¥½ー¥×¤Ê¤É¡¢¡È²£ÉÍ¤é¤·¤µ¡É¤È¡ÈÇÏÌý¤Î¾å¼Á¤µ¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿
¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë½èÊý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÂçÁêËÐ°úÂà¸å¡¢Åö¼Ò¤Ë¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé(¤ª¤¦¤Î¤·¤ç¤¦)¤âº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤Ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤è¤ê²Ð½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤ÎÌ±´Ö¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÏÌý¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉÓ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅ¸³«¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÉÓ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤Ë¿Íµ¤¤ÎÇÏÌý
¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ðー¥à¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÌø¸¶ ÎÉÊ¿»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿²£ÉÍ¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ßÀ001¡×¤Ë¤Æ»ÔÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥ー¤ä¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥·¥È¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹á¤ê8¼ïÎà¡£¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¡¦¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
»ÔÄ¹¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ðー¥à
¢£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â
µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º1Ç¯Ãæ»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡Ù¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó»þ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏÀºÌý¤Î¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¥½ー¥×¡×¡¢ÇÏÌý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö²£ßÀÇÏÌý¾¦Å¹¡×¤Î³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤â¥®¥Õ¥È¤âÂ·¤¦¡È²£ÉÍ¤é¤·¤¤¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÅ¸³«¡£
Xmas¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¥¢¥í¥Þ¥½ー¥×
¡Ú¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ê2Âç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£1¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°µÇ°¥»¥Ã¥È ¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à2¸Ä¹ØÆþ¤Ç1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÄÌ¾ï1320±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¥Ðー¥à¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢2¸Ä¹ØÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£2¢£2,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¤ª»î¤·ÇÏÌý¥»¥Ã¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö¤ª»î¤·ÇÏÌý¥»¥Ã¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´é¡¦Á´¿È¤ÎÊÝ¼¾¤Ë»È¤¨¤ë²£ßÀÇÏÌý¾¦Å¹¤ÎÇÏÌý¥Ñ¥¦¥Á¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¥Û¥Æ¥ëÀè¤Ç¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)～12·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Bayu Factory¡¡²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¡ËÜÅ¹
¡Ò¥Ðー¥æ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥è¥³¥Ï¥Þ¥Á¥å¥¦¥«¥¬¥¤¥Û¥ó¥Æ¥ó¡Ó
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î6ÆüÅÚÍËÆü¡¡10»þ30Ê¬¥ªー¥×¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®136-2
¤ªÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 045-306-9852
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 10:30～19:00
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¤Ê¤·
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://bayu-factory.com/
¢£¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé¤è¤ê
¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¡¢Ãª¤Î¹â¤µ¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¾ÈÌÀ¤Î¿§Ì£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ò°¤Éðºé¤è¤ê¡Óº£²ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ä´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2024Ç¯¡¡²£ÉÍ»ÔÄ¹¾Þ¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡Ú¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ðー¥à¡Û
²£ÉÍ¥Ö¥é¥ó¥É
¡Ò»²¾È¡Ó¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥Ã¥º001¤È¤Ï
¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥Ã¥º001(¥¼¥í¥¼¥í¥ï¥ó)¡×¤Ï¡¢1989Ç¯»ÔÀ¯100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÇîÍ÷²ñ(YES'89)¤ò·Àµ¡¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®»ö¶È¡£³«¹Á¡¦³«¹ñ°ÊÍèÂ³¤¯²£ÉÍ¤Î»ý¤Ä¡ÈÀè¿Ê¤ÎÂ©¿á¡É¤È¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î°ÕÍß¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¸ÄÀ¤¢¤ë²£ÉÍÈ¯¤Î¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤ò¤³¤á¡Ø001¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¡¦¤ªÅÚ»º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥Æ¥£ー¥»ー¥ë¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤«¤éÄêÈÖ¤Þ¤Ç¿³ºº²ñ¤Ë¤Æ²£ÉÍ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥é
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»ûÆâ ¿ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©238-0025¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô°á³ÞÄ®39-7
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÏÆù¿©Æù²Ã¹©¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÇÏÆù²Ã¹©ÉÊÀ½Â¤¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²½¾ÑÉÊÀ½Â¤¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 300Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ http://yokohama-bayu.com/
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥é
Tel¡¡ ¡§ 045-264-9740
E-MAIL¡§ yokohamabayu@diara.co.jp