人気ホラー作家・梨さんが特別審査員を務める「ホラー短編賞」コンテストを開催！　数行でもOK＆ジャンル縛りなし、心の底から恐怖を感じる短編を募集

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、小説投稿サイト「エブリスタ」とコラボした「ホラー小説コンテスト」を開始いたしました。本コンテストでは、ジャンルを超えて活躍中の人気ホラー作家・梨さんが特別審査員を務めます。



■コンテスト概要

『河出書房新社×梨「ホラー短編賞」』は、河出書房新社とエブリスタが共同で開催する、“新しいホラーの才能”を発掘するための小説コンテストです。


心の底から恐怖を感じてしまうホラー短編を募集します。


そこに「恐怖」があれば、数行でもOK。さまざまな角度から解釈できる、3つのテーマ（部門）をご用意しました。


テーマが“なんらかの”形で盛り込まれていれば、ホラーのジャンルは問いません。




梨さんからのコメント

「あらゆる独自性、新奇性、実験性、非現実を受け容れてきたのがホラーというジャンルです。


純然たる恐怖を追い求める作品であれ、


エンタメやキャラクター性に富んだ作品であれ、


独自の強度と面白さを持つホラーには必ず票を入れます。


どうぞ安心して、気兼ねなくご応募ください」




コンテスト応募者に向けた梨さんのスペシャルインタビューも公開中です。


https://monokaki.ink/n/n89ddc410b421(https://monokaki.ink/n/n89ddc410b421)


※12月1日（月）12:00公開



コンテスト特設ページ


https://estar.jp/official_contests/159849(https://estar.jp/official_contests/159849)




■部門


・部門１.「身体」にまつわるホラー


例…髪、爪、翼など


・部門２.「感情」にまつわるホラー


例…怨恨、嫉妬、愛情など


・部門３.「記憶」にまつわるホラー


例…幼少期、思春期、走馬灯など



■賞典


賞典1：河出書房新社での書籍化検討


賞典2：梨氏からの選評


賞典3：受賞1作品につき2万円（最大20万円）


賞典4：梨氏ピックアップ賞


　　　　※3部門すべてに応募した方が対象となります。


　　　　※賞金はございませんが、梨氏による一言コメントをいただきます。


　　　　※受賞者と重なる可能性もございます。



■応募要項


・下限なし～2万字までの完結作品であること


・ホラー小説であること


・指定のテーマ（部門）3つのうちひとつ以上が作品内に盛り込まれていること



■スケジュール


・応募期間： 2025年12月1日（月）12:00～2026年3月2日（月）27:59


・中間発表： 2026年5～6月予定


・最終結果発表： 2026年7～8月予定



応募要項の詳しい情報は、エブリスタ上で公開しているコンテスト特設ページで確認することができます。


URL：https://estar.jp/official_contests/159849




短いながら、読み終わったあとまで身体感覚を揺るがすような深い余韻が残る作品を期待します。


たくさんのご応募をお待ちしております。




■特別審査員


梨（なし）


ホラー作家。イベント「恐怖心展」「行方不明展」の企画、「Study: 大阪関西国際芸術祭2025」のアート展「思弁的な音楽/物語派」への出展を行う。主著に『かわいそ笑』（イースト・プレス）など。






■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。


エブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。



エブリスタURL：https://estar.jp/



