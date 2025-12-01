木々家初の鍋メニュー「匠だしの特選黒豚しゃぶ」が12/1から新発売！

■鹿児島風の匠だしと六白黒豚が特徴の木々家初の鍋メニューが新発売！

株式会社木々家

木々家初の鍋メニュー「匠だしの特選黒豚しゃぶ」は素材と食べ方の両面からこだわり抜いた一品です。

まず最大の特徴は、黄金色に輝く“匠だし”。

旨味とほんのりとした甘みを持つ鹿児島風の出汁は、ポン酢やゴマだれでは味わえない、上品で奥深い味わいが楽しめます。

さらに、この鍋の主役となるのが、日本の黒豚を代表するブランド豚「六白黒豚」。

肉のきめ細かさと甘い脂が特徴で、薄くスライスした瞬間の香りから上質さを感じられる特別な豚肉です。匠だしと組み合わせることで、重たさのないすっきりとした旨みが際立ち、食べ進めても飽きのこない仕上がりになっています。

また、あえてたっぷりのネギをご用意しています。だしを吸ったネギの香りと甘みで、そのまま食べても絶品です。さらに六白黒豚でネギを巻いて食べると相性抜群。肉・だし・ネギの三位一体のバランスこそが、木々家のしゃぶしゃぶの真骨頂です。



“気軽なのに本気で旨い”を目指した自信作のお鍋です。

■ブランド豚 六白黒豚を贅沢に使用したしゃぶしゃぶ

六白黒豚は、日本の黒豚を代表するブランド豚です。昭和47年から50年以上の歳月をかけて、現在の“最高峰の美味しさ”へ磨き上げられてきたという歴史があります。

六白黒豚の特長は、まず肉のきめ細かさ。筋繊維が細いため歯切れよく、驚くほど柔らかい食感が生まれます。噛むほどに肉の旨みが広がります。

そして何よりの魅力は、脂。六白黒豚の脂は口溶けがよく、しっかり甘い。ですが、すっと消えるような軽さ。豚特有の臭みが少なく、匠だしとの相性も抜群です。

木々家の豚しゃぶでは、この六白黒豚をたっぷり贅沢に使用。

黄金の匠だしと共に、柔らかい、旨い、脂が甘いのに重くない最高の一口をお楽しみください。

豚しゃぶの食べ方

まずは鍋の中心に、たっぷりのネギを入れてください。匠だしの旨みを吸ったネギは、一気に香りと甘さが際立ち、六白黒豚との相性が抜群に良くなります。

お肉を1枚、黄金のだしに5秒置いてひっくり返し、匠だしにくぐらせ、柔らかく火の通ったところで、ネギにくるりと巻いて、一口で。

六白黒豚の上品な脂の甘みと、匠だしの旨みを吸ったネギの爽やかさが重なり、「甘くとろけるのに軽い」唯一無二の味わいが口いっぱいに広がります。ぜひこの“ネギ巻きしゃぶ”で、六白黒豚の美味しさを最大限に楽しんでください。

■〆の雑炊やデザートがついた満足度高めのコースです！



※3名様～／前日までに予約必須

※お電話または食べログ予約にて受付

※提供店舗：やきとん木々家 池袋芸術劇場前店／やきとん木々家 池袋西口本店

■開発ストーリー：「やるなら本場を見て」

「本当に旨い豚しゃぶを出すなら、まずは本場を知らなければいけない」。

その想いから、代表の林田自ら鹿児島へ飛び、本場の豚しゃぶ店を10軒以上食べ歩きながら徹底的に研究しました。肉の切り方、火入れ、出汁など、一つひとつを体験し、味わい、持ち帰り、木々家らしく試行錯誤し、今回の「匠だしの特選黒豚しゃぶ」が誕生しました。「旨い豚を、旨い食べ方で届けたい」そのシンプルでまっすぐな想いで、黄金の匠だしと六白黒豚の組み合わせにたどり着きました。

■店舗紹介・お問い合わせ

提供店舗はやきとん木々家 池袋西口本店、やきとん木々家 池袋芸術劇場前店の2店舗です。

やきとん木々家 池袋西口本店

住所：豊島区池袋2-36-11 松月ビル1・2F電話番号03-6915-2107

営業時間：全日 17:00-23:30

定休日なし（年末年始除く）

予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13061254/)

ラストオーダー

food：22:30

drink：23:00

やきとん木々家 池袋芸術劇場前店

住所：豊島区西池袋3-25-2 大晴ビル1F電話番号03-6907-3977

営業時間：全日 17:00-23:30

定休日なし（年末年始除く）

予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13147286/)

ラストオーダー

food：22:30

drink：23:00