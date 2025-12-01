PRGR ショートゲーム向けグリップ「enjoy grip」新発売

株式会社プロギア

（株）プロギアは、ショートゲームを安定させたい、ショートゲームが苦手と悩むゴルファーに向けたアプローチ、パターのためのグリップ「enjoy grip（エンジョイ・グリップ）」を2026年1月16日から発売します。

「enjoy grip」は、ストレート形状で外径33mm、重さ143gと一般的なグリップよりも非常に太く、重くすることでストロークにおける手首の余計な動きを抑えるとともに、ゆったりとしたテンポでストロークすることができ、ショートゲームでの方向性、安定度を高めています。さらに発泡ゴムによるやわらかくしっとりした握り心地により、アプローチショットのプレッシャーを軽減させるとともに、雨や汗などによるウェット状態でも滑りにくいのも特長となっています。

★PRGR「 enjoy grip」Web ページ(https://www.prgr-golf.com/prgr_enjoygrip/)

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-74-9cc62ea668af9f4fdd53e02fc30086c2.pdf

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/