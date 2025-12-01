PRGR ランニングウェッジ「R35 ＋」限定発売

株式会社プロギア

（株）プロギアは、今年で発売20年を迎えたランニングウェッジ「R35 wedge（アール・サンゴー・ウェッジ）」に新開発の「enjoy grip（エンジョイ・グリップ）」を装着した「R35 ＋（アール・サンゴー・プラス）」をプロギア直営店、プロギア公式オンラインショップで 12月5日から数量限定で発売します。「R35 wedge」は、ピンまでキャリー1、ラン3の割合で打てるように設計されており、プレッシャーのかかるアプローチショットも、パターのストローク感覚で打てるため、アプローチのミスが減り、スコアアップに貢献するアプローチギアとしてロングセラーとなっています。

「R35 ＋」に装着する「enjoy grip」は、ストレート形状で外径33mm、重さ143gと一般的なグリップよりも非常に太く、重くすることでストロークにおける手首の余計な動きを抑えるとともに、ゆったりとしたテンポでストロークすることができ、ショートゲームでの方向性、安定度を高めています。さらに発泡ゴムによるやわらかくしっとりした握り心地により、アプローチショットのプレッシャーを軽減させるとともに、雨や汗などによるウェット状態でも滑りにくいのも特長です。「R35＋」は「enjoy grip」を装着したことでさらにかんたん、安心にピンに寄せられるアプローチギアとなっています。

★PRGR「 R35＋」Web ページ(https://www.prgr-golf.com/product/wedge/Wedge-r35.html)

