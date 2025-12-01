参加希望多数につき“追加開催決定”。一歩先の”貢献”へ。地域貢献と持続可能な農業への貢献を両立する“見える支援”とは？フェイガー、地域の農業支援を通じて企業価値を高めるアプローチについてセミナーを開催

株式会社フェイガー

株式会社フェイガー（本社：東京都千代田区、代表取締役：石崎貴紘）は、CSR・ESG・サステナビリティ推進を担う企業担当者を対象に、「脱炭素」と「地域の農業支援」を両立しながら企業価値向上に寄与する新しい社会貢献のかたちを紹介する無料オンラインセミナーを前回（11/26・27開催）に続き、追加開催いたします。

本セミナーでは、気候変動の影響を受ける地域農業を支援しながら、CO2削減と企業価値向上を同時に実現する「地域貢献型カーボンクレジット」の活用事例を紹介。

CSR活動を“寄付”や“一過性のイベント”にとどめず、地域の農家に直接的なインパクトを届ける“見える支援”として展開するアプローチを解説します。

【セミナーの見どころ】- 持続可能な農業への貢献という新しいCSRのモデル- 地域貢献×脱炭素で実現する企業価値向上の可能性- 農業・米生産の現状と気候変動がもたらす影響- 導入企業による活用事例と“見える支援”のPR活用- 予算100万円から始められる支援メニューの紹介

【追加開催 概要】

◼︎ 日時

2025年12月15日（月）13:00～14:00

◼︎ 形式

オンライン（Zoom）

※事前お申し込み制

※アーカイブ視聴あり（ご登録者へ後日配信）

◼︎ 参加費

無料

◼︎ お申し込み

セミナー詳細・お申し込みは、以下のリンクよりお願いします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_omKfCyvwR5exQR5jpSWGlQ

【登壇者】

株式会社フェイガー CSO 上本 絵美

早稲田大学第一文学部卒業後、株式会社リクルートに入社。責任者として20年間にわたり、地方都市を含む6エリア・1,000社超の集客支援や事業戦略・出店支援に携わる。通期TOP賞や全社FORUM受賞などの実績を有し、地域と企業をつなぐ連携に強みを持つ。2022年にフェイガー入社。CSOとして、1,000社以上の企業との面談を通じて農業支援型・地域支援型のカーボンクレジット普及に取り組む。

【こんな方におすすめ】- CSR・サステナビリティ・ESG・広報部門のご担当者- 地域共創型の社会貢献を検討する企業- 限られた予算で“見える貢献”を実現したい企業【主催】

株式会社フェイガー



株式会社フェイガーは、農業由来の温室効果ガス削減（中干し期間延長、水田におけるメタン削減、バイオ炭の農地施用による炭素貯留など）を軸に、持続可能な農業と地域循環型の価値創出を推進するスタートアップです。国内最大級規模の農業由来クレジットの創出実績を有し、生産者・自治体・企業とともに、農業の持続可能性の向上と地域の未来づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社フェイガー

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 石崎貴紘

事業内容：農業由来クレジット創出事業、気候変動対策ソリューション、農業分野の研究開発 ほか

URL：https://faeger.co.jp/