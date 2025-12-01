「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」12/1(月) チャイニーズ・タイペイ戦 ロスター(12名)選出のお知らせ

シーホース三河株式会社

#19 西田優大

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、#19 西田優大選手が、バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」12月1日(月)チャイニーズ・タイペイ戦のロスター(12名)に選出されましたので、お知らせいたします。


プロフィール :
https://go-seahorses.jp/team/players/detail/id=17209?PlayerID=30403

FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window１.

◆日本vs.チャイニーズタイペイ代表



[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/952_1_22b03f2cad20d2b98c93d9c0976cda2c.jpg?v=202512020727 ]