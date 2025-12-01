「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」12/1(月) チャイニーズ・タイペイ戦 ロスター(12名)選出のお知らせ
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、#19 西田優大選手が、バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」12月1日(月)チャイニーズ・タイペイ戦のロスター(12名)に選出されましたので、お知らせいたします。
FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window１.
◆日本vs.チャイニーズタイペイ代表
