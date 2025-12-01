令和７年度 こどもスマイルムーブメント大賞受賞企業・団体が決定しました

東京都

東京都では、「チルドレンファースト」の社会の実現に向けて、子供を大切にする気運を一層高めるため、企業・ＮＰＯ・学校・区市町村など幅広い主体と連携しながら、官民が一体となって「こどもスマイルムーブメント」を推進しています。

その取組の一環として、子供の笑顔を育む先進的な取組を行う、こどもスマイルムーブメント参画企業・団体を「こどもスマイルムーブメント大賞」として表彰しています。

この度、下記のとおり今年度の受賞企業・団体が決定しましたので、お知らせします。

１ 受賞企業・団体

■子供部門

・最優秀賞

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

・優秀賞

株式会社biima

イコールチャンス株式会社

一般社団法人日本金融教育支援機構

■子育て応援部門

・最優秀賞

スパイスファクトリー株式会社

・優秀賞

株式会社おりおり

※各受賞企業・団体の取組詳細は別紙１をご参照ください。

２ 表彰式 アーカイブ配信

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6302-86ec0761084106ac3f6716d83582585a.pdf

こどもスマイルムーブメント公式ウェブサイトにおいて、表彰式のアーカイブ配信を予定しておりますので、是非ご覧ください。

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/kodomo/r7_awards_ceremony.html

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略